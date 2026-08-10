Άλμπουμ

Ola Apo Heri Kamena

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1988
Λίστα Τραγουδιών
    Όλα Από Χέρι Καμμένα
    Boum
    Καδιλακ
    Ένα Μπλουζ
    Άλικη
    Κοδρόλ
    Ηλεκτρικό Πρόβατο
    Πρωταθλητής
    Γενέθλια ’86
    Ονειρεύομαι (Λ.Α.)
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