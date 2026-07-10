Άλμπουμ

Ola Ine Gia Mas

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Ola Ine Gia Mas
    Prosefhes
    Ta Pedia
    Afto Pou Perimenoume
    Ioulios
    Tha Figo Ego
    Ta Heria
    Anixe To Dromo
    Afta Pou Ehoume Zisi
    I Floga
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