Άλμπουμ

Ourania Toksa Kinigo

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Ta Poulia Tis Agapis
    Zeimpekiko Tis Filakis
    Staurolekso
    Tiflomiga
    Stous Pente Anemous
    Xoros Tis Petras
    Mpolero
    Mpourini
    Mia Kalispera
    Tsoulithra
    Mi Nixtotheis
    Melodrama
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