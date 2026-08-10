Άλμπουμ

Pio Konta Sou

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2011
Λίστα Τραγουδιών
    Τι παραπάνω
    Οταν Μου Λείπεις
    Ένα Χειμώνα Ζω
    Το σ’ Αγαπώ Είναι Μεγάλη Απειλή
    Ποτέ Κάνεις
    Βιαστηκα
    Πιο Κοντά Σου
    Αντιο
    Αγάπη Είναι
    Μελίνα
    Τι Παραπάνω – Remix
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