Sfedona Live

Federico Garcia Lorca – Live

Αυτούς Τους Έχω Βαρεθεί – Live From Σφενδόνα , Greece / 2000

Γιατί Να Μην Κεράσω – Λάιβ Φρομ Σφ

Γυναίκα – Λάιβ

Το Τρένο (G ’96) – Λάιβ

Όμορφη Πόλη – Live

Boum – Live

Fedra – Live

Φοβάμαι – Λάιβ

Πάρε Με – Λάιβ

Ανεμολόγιο – Λάιβ

Πάμε Μια Βόλτα Στο Φεγγάρι – Λά

Arlekin – Live From Sfedona , Greece / 2000

Αχάριστη – Λάιβ

Το Κακοήθης Μελάνωμα – Λάιβ Φρομ Σφενδό

Σ’ Ακολουθώ – Live

Ερωτικό – Λάιβ

Καράδι – Λάιβ

Η Εφτά Νάνοι Στο S/S Κυρηνεία – Live

Το Μαχαίρι – Λάιβ

Οι Ψυχές Και Οι Αγάπες – Live

Δεν Πάει Άλλο – Λάιβ

Άνοιξε Μου Να Κρυφτώ – Live

Το Μηδέν / Ένα Καράβι / Αρμίδα – Λ

Χρόνια Πολλά – Λάιβ

Adeho – Live

Kabardina – Live

Ένας Νέγρος Θερμαστής Από Το Τζιμπουτί – Λάιβ

Porto Riko – Live

Ελλάς / Στρατιώτης – Live / Medley

Viktoria – Live

Θεσσαλονίκη – Λάιβ

Ο Μαύρος Γάτος – Λάιβ Φρομ Σφενδόνα , Γ

Μικρές Νόθιες (Λεπτομέρεια) – Λάιβ

Heretismata – Live