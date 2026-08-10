Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2000
Sfedona Live
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Κυκλοφόρησε το 2000
Λίστα Τραγουδιών
Federico Garcia Lorca – Live
Αυτούς Τους Έχω Βαρεθεί – Live From Σφενδόνα , Greece / 2000
Γιατί Να Μην Κεράσω – Λάιβ Φρομ Σφ
Γυναίκα – Λάιβ
Το Τρένο (G ’96) – Λάιβ
Όμορφη Πόλη – Live
Boum – Live
Fedra – Live
Φοβάμαι – Λάιβ
Πάρε Με – Λάιβ
Ανεμολόγιο – Λάιβ
Πάμε Μια Βόλτα Στο Φεγγάρι – Λά
Arlekin – Live From Sfedona , Greece / 2000
Αχάριστη – Λάιβ
Το Κακοήθης Μελάνωμα – Λάιβ Φρομ Σφενδό
Σ’ Ακολουθώ – Live
Ερωτικό – Λάιβ
Καράδι – Λάιβ
Η Εφτά Νάνοι Στο S/S Κυρηνεία – Live
Το Μαχαίρι – Λάιβ
Οι Ψυχές Και Οι Αγάπες – Live
Δεν Πάει Άλλο – Λάιβ
Άνοιξε Μου Να Κρυφτώ – Live
Το Μηδέν / Ένα Καράβι / Αρμίδα – Λ
Χρόνια Πολλά – Λάιβ
Adeho – Live
Kabardina – Live
Ένας Νέγρος Θερμαστής Από Το Τζιμπουτί – Λάιβ
Porto Riko – Live
Ελλάς / Στρατιώτης – Live / Medley
Viktoria – Live
Θεσσαλονίκη – Λάιβ
Ο Μαύρος Γάτος – Λάιβ Φρομ Σφενδόνα , Γ
Μικρές Νόθιες (Λεπτομέρεια) – Λάιβ
Heretismata – Live
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη