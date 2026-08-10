Άλμπουμ

Sfedona Live

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2000
Λίστα Τραγουδιών
    Federico Garcia Lorca – Live
    Αυτούς Τους Έχω Βαρεθεί – Live From Σφενδόνα , Greece / 2000
    Γιατί Να Μην Κεράσω – Λάιβ Φρομ Σφ
    Γυναίκα – Λάιβ
    Το Τρένο (G ’96) – Λάιβ
    Όμορφη Πόλη – Live
    Boum – Live
    Fedra – Live
    Φοβάμαι – Λάιβ
    Πάρε Με – Λάιβ
    Ανεμολόγιο – Λάιβ
    Πάμε Μια Βόλτα Στο Φεγγάρι – Λά
    Arlekin – Live From Sfedona , Greece / 2000
    Αχάριστη – Λάιβ
    Το Κακοήθης Μελάνωμα – Λάιβ Φρομ Σφενδό
    Σ’ Ακολουθώ – Live
    Ερωτικό – Λάιβ
    Καράδι – Λάιβ
    Η Εφτά Νάνοι Στο S/S Κυρηνεία – Live
    Το Μαχαίρι – Λάιβ
    Οι Ψυχές Και Οι Αγάπες – Live
    Δεν Πάει Άλλο – Λάιβ
    Άνοιξε Μου Να Κρυφτώ – Live
    Το Μηδέν / Ένα Καράβι / Αρμίδα – Λ
    Χρόνια Πολλά – Λάιβ
    Adeho – Live
    Kabardina – Live
    Ένας Νέγρος Θερμαστής Από Το Τζιμπουτί – Λάιβ
    Porto Riko – Live
    Ελλάς / Στρατιώτης – Live / Medley
    Viktoria – Live
    Θεσσαλονίκη – Λάιβ
    Ο Μαύρος Γάτος – Λάιβ Φρομ Σφενδόνα , Γ
    Μικρές Νόθιες (Λεπτομέρεια) – Λάιβ
    Heretismata – Live
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