Άλμπουμ

Sfedona

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1992
Λίστα Τραγουδιών
    Sfedona
    Ego Ime Ego
    Se Thelo
    Sto Gipedo Afto
    Apo Mena Ton Vasili
    Ta Halia Mou
    Vradi Savvatou
    Spane I Hordes Mou
    Taftotita
    Onira Glika
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