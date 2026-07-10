Άλμπουμ

Sto Falimento Tou Kosmou Giousouroum

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
    O Atrihos Pithikos
    Pas Firi Firi
    Oloi Dilonete Idiotita
    To Mplouz Tou Koudounisti
    Sto Falimento Tou Kosmou
    Giousouroum
    Mara
    Mpataria
    Tha Sou Klepso To Sakaki
    O Mihanismos
    O Romios
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