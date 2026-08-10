Άλμπουμ

Ta Agrotika

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1975
Λίστα Τραγουδιών
    Όχι Δεν Πουλάμε
    Αυτή Είναι Η Αγροτιά
    Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες
    Άγονη Γραμμή
    Τα Μάθαμε-Τα Μάθαμε
    Ήταν Παιδί Της Αγροτιάς
    Ο Αδιπας
    Απεργία
    Μετανάστευση
    Ο Γερο-Αγρότης
    Εσύ Μαζεύεις Τη Σοδειά
    Αγαπημένη
    Πανηγύρι
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