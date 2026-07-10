Άλμπουμ

Thalassa Sti Skala

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1999
Λίστα Τραγουδιών
    Mikres Nothies
    Mi Figis
    Efiva Gerakia
    I Zoi Ton Allon
    Pitsirikas
    Krata Ligo Akoma
    Giati Na Min Keraso
    To Treno (G ’96)
    Vasilissa
    Dose Mou Mia Agalia
    Anixi Beni
    Skliro Galazio
    Ta Pio Kala Tragoudia Mas
    Katadotes
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Tha Milisoun Alloi
2025
Anamesa Sta Kokala
2025
Fovamai (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)
2024
Mpoum (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)
2024
O Stratiotis – Arniemai (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)
2024
Tse (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)