Άλμπουμ

Tis Exorias (Remastered)

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1976
Λίστα Τραγουδιών
    Της Εξορίας (Θάλασσες Μας Ζωνούν)
    Χτίπα Χτίπα
    Ο Ύμνος Του Έλαν
    El Zaatar
    Της Φυλακής
    Sotiri Petroula – Remastered
    Έφτασες Αργά – Ρεμάστερντ
    Δεν Έφταιγεν Ο Ίδιος
    Ήτανε Νέοι Ήταν Παιδιά
    Κάθε Πρωί
    Μου Μιλάτε Για Κινον
    Ερωτικό Γράμμα (Μη Χάνεις Το Θάρρος Σου)
    Αρνιεμε
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