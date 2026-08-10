Άλμπουμ

Vasilis Papakonstadinou

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1978
Λίστα Τραγουδιών
    Με Τον Μπομπ Ντύλαν
    Τώρα Τώρα
    Σακατεμένα Τα Τραγούδια
    Επαρχία 1978
    Βαρέθηκα Τα Χορατά
    Στο Παζάρι Του Ληστή
    Όλα Τα ‘Ηι Ο Μπάξες (Estaca)
    Στο Διονύση Σ.
    Θα ‘ρθουν Στιγμές
    Τα Πουλιά Της Δυστυχίας
    Πάλι Βρέχει
    Φεύγουν Καράβια
    Αυτούς Τους Έχω Βαρεθεί
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