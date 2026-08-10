Άλμπουμ

Vatomoura

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
    Να Καούν
    Άσυλο
    Ο Κουμπάρος
    Σόφη
    Βατόμουρα
    Κορίτσια Στα Αζήτητα
    Ρεμπετομπλουζ
    Φυσάει Σκουριά
    Κάτι Μένει
    Ευκαιρία
    Dou
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