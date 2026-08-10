Άλμπουμ

Xartina Desma

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Φώτα Σβηστά
    Η Σκύλλα και η Χάρυβδη
    Mona Liza
    Σφηνάκια
    Χάρτινα Δεσμά
    Εγώ Δεν Μοιάζω Με Τον Άλλον
    Πάρε Την Ευθύνη
    Κάνε Στην Άκρη
    Θέλω Πίσω Την Ζωή Μου
    Μη Με Ξεχνάς
    Το Τίμημα Του Έρωτα
    Καληνύχτα
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