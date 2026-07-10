Άλμπουμ

Xypolytes Psyches (37 Hronia Meta…)

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Eisai Edo
    Taxidia Sto Fos
    To Mpatiraki
    Magia
    Gia Tis Xypolytes Psyches
    El Libertador
    T’ Aprili Kyriaki
    Siko Thanasi Mou
    Ena Votsalo
    To Lathaki
    Mia Zoi S’ Ena Flash
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