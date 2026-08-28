Άλμπουμ

Inside Story

VLOSPA

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    17/5
    Θυμάμαι
    Mediterranean Scammers
    Να Βρέξει
    Αλήτης
    Λούπα
    Elite
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
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