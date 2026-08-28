Άλμπουμ

Paidia Tou Feggariou

VLOSPA

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Rendez-vous
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    Παιδιά Του Φεγγαριού
    Κολοπαίδα
    Όχι Το 100
    LOV€
    Χρυση Καρδια
    Σημαδεμένοι
    Είναι Μαγικά
    Mad City
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