Τα παιδιά του φεγγαριού ξενυχτούν

Για όσα ζήσαν στις γειτονιές δε μιλούν

Όλα περνάνε όπως περνούν οι εποχές

Όμως, δεν κλείνουν έτσι απλά οι πληγές

Αποφεύγω καιρό τον ελέφαντα που έχω μέσα στο δωμάτιο μου

Το βάζω και αυτό στην μεγάλη μου λίστα με αυτά που θα φτιάξω από αύριο

Από αύριο που είπα ότι ανοίγω τα μάτια μου και όλα ξανά σοβαρεύουνε

Τα κλειδιά πάνω στην πόρτα και ψάχνουμε ακόμα το πως δραπετεύουμε

Κάθομαι ακίνητος να δω αν τα σύννεφα πάνε πιο γρήγορα

Παίρνω το χάπι του Limitless, μήπως και λύσω όλα μας τα προβλήματα

Θα σε μισήσω γιατί είναι το φάρμακο μου είπανε για να περάσει

Όπως μας αρέσει βροχή και όταν τελειώσει μισούμε τη λάσπη

Κι άλλες πληγές λες και οι παλιές επουλώνουν

Κι άλλες σκιές και τα τέρατα μεγαλώνουν

Τελειώνει η μέρα και αφήνω στην τύχη να δούμε το που θα μας πάει

Και όταν δεν ξαπλώσει ο ήλιος κι απόψε δε βγαίνει για εμάς το φεγγάρι

Τα παιδιά του φεγγαριού ξενυχτούν

Για όσα ζήσαν στις γειτονιές δε μιλούν

Όλα περνάνε όπως περνούν οι εποχές

Όμως, δεν κλείνουν έτσι απλά οι πληγές

Armstrong, Kubrick, Yuri Gagarin και Laika

Το φεγγάρι φωτίζει για όλους μας, πείτε στον Elon να σβήσει τη σβάστικα (Aha)

Μαύροι κύκλοι και κάτω από τα μάτια όχι μονάχα στο σήμα του Audi (Yah)

Πληρώνω το τίμημα χρόνια για να 'μαι του φεγγαριού πρώτο παιδί (Hahaha)

Τα αεροπλάνα μας πάνε κοντά του (Po) κι εγώ σε σκουντάω να μην κοιμηθείς

Στην business class βλέπω Twin Peaks. Rest In peace, David Lynch (Rest in peace!)

Πίσω στη γη, κυνηγάμε λεφτά και τα τρώμε κάτω απ' τη σκιά του

Μεγαλώνω κι ελπίζω να μην αξιωθώ να δω πόλεμο στ' όνομά του

Πιστεύω σ' ενέργειες του σύμπαντος, μα εδώ στον δρόμο μιλάμε με facts (Ah!)

Διαμαντένια και global charts, δεν τα ποστάρω, τα λέω στα raps

Υπάρχουν συνήθειες που ο χρόνος δεν κόβει, είναι σαν τους Wu-Tang· για πάντα

Βάζουμε κάρτες στα πάρτι κι είμαστε αισίως 40, τι γίνεται;

Τα παιδιά του φεγγαριού ξενυχτούν (Ξενυχτάμε πάντα)

Για όσα ζήσαν στις γειτονιές δε μιλούν (Για όσα ζήσαμε, δε θα σου πούμε)

Όλα περνάνε όπως περνούν οι εποχές (Όλα περνάνε όπως περνούν οι εποχές)

Όμως, δεν κλείνουν έτσι απλά οι πληγές ()