Δεν είδα καμιά διαφορά (καμια) μόνο κάτι καινούργια σημάδια

Αν το γυαλί είναι πιο διάφανο τα μάτια μου γίναν πιο μαύρα (μαυρα)

Η βία μου αφήνει την ίδια γεύση, άστονα, είναι δικός μου

Ακόμα δε διάβασα τους κανόνες, με πέταξαν μέσα στον κόσμο

Αν έχεις ευχή τότε δωσ' μου, ξυμένος ο σειριακός μου

Το τέλος μου είπα θα είναι grande μα, απλά να το ξέρει ο εαυτός μου

Σκέφτηκα πόσα γλυτώσαμε για να μαζέψουμε πράσινα

Αν είμαι με όποιον εμπιστεύομαι πουθενά δεν θα είναι άσχημα

Με πιάνει πάλι paranoia, μα ξέρω καλά ότι είμαι loyal

Ελέγχω το αμάξι μου για κοριούς, πριν πούμε παραπάνω λόγια

Μαθαίνεις όταν κινδυνεύεις γι' αυτό δε μας δέσανε ακόμα

Μέχρι τις καλύτερες μέρες ή μέχρι να μπούμε στο χώμα

Μα κάναμε ήδη παραπάνω από όλους αυτούς στις ίδιες συνθήκες

Αν θες να διαλύσεις ανθρώπους δώστους απλά ψεύτικες ελπίδες

Κανείς δε διαλέγει οικογένεια, διαλέγεις με ποιους θα έχεις σχέση

Μέχρι να πάρουν το πάνω χέρι ψέματα και υποσχέσεις

Μα κάναμε ήδη παραπάνω από όλους αυτούς στις ίδιες συνθήκες

Αν θες να διαλύσεις ανθρώπους δώστους απλά ψεύτικες ελπίδες

Κανείς δε διαλέγει οικογένεια, διαλέγεις με ποιους θα έχεις σχέση

Μέχρι να πάρουν το πάνω χέρι ψέματα και υποσχέσεις

Είμαι ok να μην είμαι εντάξει και να μη τη βρίσκω με κανένα κόμμα

Εκ του ασφαλούς όλοι ανήκουν κάπου μα σε εμάς πως ταίριαξαν τα χαρακώματα

Όνειρα, επενδύσεις, κυκλώματα, σβήνουν έτσι αν ανοίξουν τα στόματα

Ζω τη νύχτα ή χαθήκαν τα χρώματα, ζω τη νύχτα ή χαθήκαν τα

Κοίταμε

Δε κρατιέμαι από τίποτα

Φύγαμε, πριν τελειώσει και πάμε όπως ήρθαμε

Μη σκεφτόμαστε ότι φοβηθήκαμε

Μακάρι να είχα κάποιες απαντήσεις

Μα κλείνανε έτσι κάποιες συζητήσεις

Η μάνα μου λέει πως του μοιάζω τόσο

Όταν έχεις τρόπο εσύ να με ακουμπήσεις

Κρυβόμαστε στη πολυτέλεια

Στα ρούχα μου ακριβά υφάσματα

Λες και μ' άλλο περιτύλιγμα

Τα εσώψυχα δεν θα είναι άσχημα

Ο κόσμος στη ζωή έχει θέματα

Μπόλικο μίσος και ψέματα

Φόβο, περίεργα βλέμματα

Χαζούς τσαμπουκάδες και αίματα

Μα κάναμε ήδη παραπάνω από όλους αυτούς στις ίδιες συνθήκες

Αν θες να διαλύσεις ανθρώπους δώστους απλά ψεύτικες ελπίδες

Κανείς δε διαλέγει οικογένεια, διαλέγεις με ποιους θα έχεις σχέση

Μέχρι να πάρουν το πάνω χέρι ψέματα και υποσχέσεις

Μα κάναμε ήδη παραπάνω από όλους αυτούς στις ίδιες συνθήκες

Αν θες να διαλύσεις ανθρώπους δώστους απλά ψεύτικες ελπίδες

Κανείς δε διαλέγει οικογένεια, διαλέγεις με ποιους θα έχεις σχέση

Μέχρι να πάρουν το πάνω χέρι ψέματα και υποσχέσεις