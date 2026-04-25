Η αρχή μας

Το Mad.gr δεσμεύεται να διορθώνει άμεσα και διαφανώς κάθε ουσιαστικό λάθος που εντοπίζει, ή που του υποδεικνύει αναγνώστης ή τρίτος. Μια διόρθωση δεν είναι αδυναμία — είναι κομμάτι της δουλειάς ενός σοβαρού δημοσιογραφικού οργανισμού.

Πώς υποβάλλεται καταγγελία ή αίτημα διόρθωσης

Στείλτε email στη Διεύθυνση Σύνταξης στο [email protected] με το θέμα «Διόρθωση: [τίτλος άρθρου]». Παρακαλούμε συμπεριλάβετε:

Σύνδεσμο (URL) του άρθρου

Το συγκεκριμένο σημείο που θεωρείτε λανθασμένο

Την πληροφορία που πιστεύετε ότι είναι σωστή

Πηγή ή τεκμηρίωση, εφόσον υπάρχει

Χρόνοι ανταπόκρισης

Εντός 24 ωρών: Επιβεβαίωση παραλαβής αιτήματος.

Εντός 5 εργάσιμων ημερών: Απάντηση επί της ουσίας — διόρθωση, διευκρίνιση ή τεκμηριωμένη απόρριψη.

Σε επείγοντα ζητήματα (π.χ. λάθος όνομα ζωντανού προσώπου, νομικά ευαίσθητη πληροφορία): άμεση εξέταση εντός ωρών.

Είδη διορθώσεων

Ουσιαστική διόρθωση

Λάθος γεγονότων (π.χ. λάθος όνομα, ημερομηνία, αριθμοί). Διορθώνεται απευθείας στο σώμα του άρθρου και προστίθεται σημείωση στο τέλος: «Διόρθωση [ημερομηνία]: Στην αρχική έκδοση αναφερόταν λανθασμένα [Χ]. Η σωστή πληροφορία είναι [Υ].»

Διευκρίνιση

Όταν μια διατύπωση δημιούργησε σύγχυση χωρίς να είναι λανθασμένη, προσθέτουμε διευκρίνιση χωρίς αλλαγή στο αρχικό κείμενο.

Επικαιροποίηση

Όταν μια ιστορία εξελίσσεται και εμπλουτίζεται με νέες πληροφορίες, σημειώνουμε ρητά τη χρονοσήμανση της ενημέρωσης.

Ανάκληση

Σε σπάνιες περιπτώσεις όπου ένα άρθρο είναι ολικά λανθασμένο και δεν μπορεί να επανορθωθεί με διόρθωση, ανακαλείται. Δεν διαγράφεται — αντικαθίσταται με δήλωση ανάκλησης που εξηγεί τι συνέβη.

Πότε ΔΕΝ διορθώνουμε

Δεν διαγράφουμε ή τροποποιούμε άρθρα μόνο επειδή το αντικείμενο της είδησης δεν τα συμπαθεί, χωρίς τεκμηριωμένο λάθος. Δεν κάνουμε «silent edits» (αλλαγές χωρίς σημείωση) σε δημοσιευμένο περιεχόμενο.

Δικαίωμα απάντησης

Πρόσωπα ή φορείς που θεωρούν ότι θίγονται από δημοσίευμά μας έχουν δικαίωμα απάντησης. Η απάντηση δημοσιεύεται σε εμφανές σημείο εντός εύλογου χρόνου, σύμφωνα με τις αρχές δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: Απρίλιος 2026