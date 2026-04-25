Η δέσμευσή μας

Το Mad.gr καλύπτει την ελληνική και διεθνή ψυχαγωγία και αναγνωρίζει ότι η ψυχαγωγία είναι μια κουλτούρα που εκπροσωπεί όλη την κοινωνία. Δεσμευόμαστε να αντικατοπτρίζουμε αυτή την πολυμορφία τόσο στο περιεχόμενο που παράγουμε όσο και στις συνθήκες εργασίας μέσα στη Σύνταξή μας.

Στο περιεχόμενο

Καλύπτουμε καλλιτέχνες, ηθοποιούς και προσωπικότητες ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνότητας, θρησκείας, ηλικίας, σωματικής διάπλασης ή κοινωνικοοικονομικής προέλευσης.

Αποφεύγουμε στερεοτυπικές αναπαραστάσεις και γλώσσα που υποτιμά ή εξωτικοποιεί ομάδες.

Δίνουμε φωνή σε υποεκπροσωπούμενες κοινότητες της ελληνικής entertainment σκηνής.

Στις συνεντεύξεις και reportage, επιδιώκουμε ισορροπία πηγών — όχι μόνο ως προς φύλο αλλά και ως προς γενιά, γεωγραφική προέλευση, καλλιτεχνική σχολή.

Στη γλώσσα

Χρησιμοποιούμε σεβαστική και ακριβή ορολογία για κάθε ομάδα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ρωτάμε άμεσα τον/την συνεντευξιαζόμενο/η πώς προτιμά να αναφέρεται.

Αποφεύγουμε εμφυλόλεκτη γλώσσα όπου δεν είναι αναγκαία.

Δεν αναφερόμαστε σε εθνότητα, θρησκεία ή σεξουαλικό προσανατολισμό όπου δεν σχετίζεται με την είδηση.

Στη Σύνταξη

Επιδιώκουμε μια Σύνταξη που να αντικατοπτρίζει την πολυμορφία της κοινωνίας στην οποία απευθυνόμαστε:

Ίσες ευκαιρίες πρόσληψης και εξέλιξης ανεξαρτήτως διακριτικών χαρακτηριστικών.

Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις, σεξουαλική παρενόχληση ή εκφοβισμό στον χώρο εργασίας.

Διαρκής εκπαίδευση των δημοσιογράφων μας σε θέματα δεοντολογίας και inclusive coverage.

Λογοδοσία

Καλωσορίζουμε σχόλια ή παράπονα για coverage που θεωρείτε ότι δεν τιμά αυτή τη δέσμευση. Στείλτε στο [email protected].

Τελευταία επικαιροποίηση: Απρίλιος 2026