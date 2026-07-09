Γιάννης Πάριος Βιογραφικό

Ο Γιάννης Πάριος, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Γιάννης Βαρθακούρης, αποτελεί ένα από τα πιο επιδραστικά κεφάλαια στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Γεννημένος στις 8 Μαρτίου 1946 στο νησί της Πάρου, εξελίχθηκε στον κατεξοχήν «τραγουδιστή του έρωτα» και στον κυριότερο πρεσβευτή της νησιωτικής παράδοσης παγκοσμίως. Το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο αποτελεί φόρο τιμής στη γενέτειρά του, την οποία δεν ξέχασε ποτέ στη μετέπειτα πορεία του.

Η πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο ελληνικό τραγούδι πραγματοποιήθηκε το 1969. Σύντομα, το χαρακτηριστικό μέταλλο της φωνής του και η εκφραστικότητά του τράβηξαν την προσοχή των δημιουργών της εποχής. Ο Γιάννης Πάριος συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς, όπως ο Μάνος Λοΐζος, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γιάννης Σπανός, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Μίμης Πλέσσας, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις. Ανάλογη ήταν και η σύμπραξή του με νεότερους δημιουργούς όπως ο Αντώνης Βαρδής, ο Μάριος Τόκας, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Φοίβος.

Ορόσημο στην καριέρα του αποτέλεσε η κυκλοφορία του διπλού δίσκου «Τα Νησιώτικα» το 1982. Ο τραγουδιστής ανέδειξε τη μουσική παράδοση του Αιγαίου, με τον δίσκο να σημειώνει το ρεκόρ πωλήσεων των 800.000 αντιτύπων. Κομμάτια όπως τα «Γιαλό γιαλό», «Άγιε Νικόλα μου», «Γλέντι Παριανό», «Αιγαιοπελαγίτισσα», «Πάρος» και «Κυκλαδονήσια» ταυτίστηκαν με το ελληνικό γλέντι. Το 1988 ακολούθησε ο δίσκος «Τα Ερωτικά του ’50», επαναφέροντας στο προσκήνιο τα δυτικότροπα τραγούδια της μεταπολεμικής Ελλάδας και αποδεικνύοντας την ευελιξία του στο αρχοντορεμπέτικο και το ελαφρύ τραγούδι. Στη μακρόχρονη δισκογραφία του καταγράφονται επίσης επιτυχίες όπως τα «Κόντρα στην καρδιά», «Διαβόλου κόρη», «Αμάν η ομορφάδα σου», «Έρωτα τύραννε», «Εγώ ο άνθρωπός σου», «Θαλασσινό μου βάσανο» και «Η προίκα».

Παράλληλα με την ερμηνεία, ο Γιάννης Πάριος είναι παραγωγικός συνθέτης και στιχουργός. Έχει συνθέσει μουσική για περίπου 180 τραγούδια και έχει γράψει στίχους για περισσότερα από 360, τα οποία ερμήνευσε τόσο ο ίδιος όσο και καλλιτέχνες όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Στράτος Διονυσίου, η Μαρινέλλα, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βίσση, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Πασχάλης Τερζής και ο γιος του, Χάρης Βαρθακούρης. Από το 2000 και μετά, πραγματοποίησε εμφανίσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αποδίδοντας φόρο τιμής σε δημιουργούς όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Βασίλης Τσιτσάνης.

Στην προσωπική του ζωή, έχει αποκτήσει τέσσερις γιους από τους δύο γάμους του, με τους οποίους διατηρεί στενούς δεσμούς. Παρά τις διεθνείς περιοδείες του, παραμένει άρρηκτα δεμένος με τον τόπο καταγωγής του.

Στο αρχείο του MAD, η μουσική του παρουσία καταγράφεται μέσα από την προβολή κλιπ όπως το «Το πουλάω το σπίτι» (MAD4VIDEO 2009). Παράλληλα, το mad.gr καλύπτει σταθερά την επικαιρότητά του, μέσα από άρθρα για τη συγκινητική του αναφορά στη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Παλλάς, το μήνυμα που έστειλε στον γιο του, Good Job Nicky, για το Sing for Greece 2026, αλλά και ειδήσεις για την οικογένειά του, όπως το ντεμπούτο της 13χρονης εγγονής του, Λιόνας Βαρθακούρη, στο τραγούδι.