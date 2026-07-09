Γιώργος Νταλάρας Βιογραφικό

Ο Γιώργος Νταλάρας, γεννημένος ως Γιώργος Νταράλας στις 29 Σεπτεμβρίου του 1949 στην ιστορική Κοκκινιά (τη σημερινή Νίκαια Αττικής), κουβαλούσε τη μουσική στο DNA του. Είναι γιος του Λουκά Νταράλα, ενός γνωστού δημιουργού και ερμηνευτή του ρεμπέτικου, και εγγονός του Χρήστου, σπουδαίου δεξιοτέχνη του βιολιού. Αυτή η πλούσια μουσική κληρονομιά αποτέλεσε το ιδανικό υπόβαθρο για την καριέρα του. Τα πρώτα του βήματα έγιναν στο ρεμπέτικο, το σμυρναίικο και το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Η φωνή του, γεμάτη ανεπιτήδευτο πάθος και δωρικότητα, τον έκανε να ξεχωρίσει αμέσως.

Η καριέρα του απογειώθηκε με συνεχή δισκογραφική παρουσία από τα τέλη της δεκαετίας του ’60. Δεν επαναπαύτηκε ποτέ· αντίθετα, μελέτησε και πειραματίστηκε. Ερμήνευσε παραδοσιακά, δημοτικά, βυζαντινούς ύμνους, σύγχρονα έντεχνα, ποπ, ροκ, λάτιν, σεφαραδίτικα, ακόμα και όπερα ή συμφωνικά έργα. Η δισκογραφία του βρίθει κορυφαίων στιγμών. Εμβληματικά κομμάτια όπως τα «Άστρι Που Βγαίνεις Την Αυγή», «Η Δόξα Των Ανέμων», «Συγχορδία Χρωμάτων» και το αυτοβιογραφικό «Όλα Τα Τραγούδια Μου» αποδεικνύουν την ικανότητά του να δίνει πνοή σε διαφορετικά ηχοχρώματα. Κλασικά παραμένουν τα «Η Πιο Μεγάλη Δύναμη», «Εν Ερμουπόλει», «Άσε Με Στην Φαντασία» και «Κρυφή Αφή», ενώ οι στιβαρές ερμηνείες του στα «Στα Τρίκαλα Πέφτει Βροχή», «Μπαγλαμά Μου Αιμοδότη», «Στ’ Αναπλιού Το Παλαμήδι», «Κανείς Ευτυχισμένος», «Παλιά Οφειλή», «Φόνος» και την επιβλητική «Προσευχή», αναδεικνύουν το ανεξάντλητο ερμηνευτικό του εύρος.

Για το MAD, η συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα υπήρξε ξεχωριστή. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης συμμετείχε στο 6ο MAD SECRET CONCERT by FLOCAFE & SANSUNG. Με την κιθάρα του συνέχεια στα χέρια και με τη συνοδεία της 12μελούς ορχήστρας του, ταξίδεψε το κοινό, ερμηνεύοντας αξέχαστα κομμάτια από την πολύχρονη καριέρα του. Μέσα από το mad.gr, παρακολουθούμε στενά την ακούραστη πορεία του, από τη συνεργασία κορυφής στο studio με τον Χρήστο Μάστορα και τα τραγούδια της παράστασης «Οιδίπους Τύραννος», μέχρι το τραγούδι που του έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης, αλλά και την τιμητική κίνηση της Αργεντινής να του χαρίσει τη φανέλα του Μαραντόνα και του Μέσι.

Συνολικά, έχει εμφανιστεί σε θρυλικούς συναυλιακούς χώρους παγκοσμίως, όντας ο Έλληνας καλλιτέχνης με τις μεγαλύτερες συναυλίες και ρεκόρ προσέλευσης στη χώρα. Οι συμπράξεις του με διεθνείς συμφωνικές ορχήστρες τον καθιέρωσαν ως πρεσβευτή του πολιτισμού μας. Παράλληλα, διακρίνεται για την κοινωνική του ευαισθησία. Τον Οκτώβριο του 2006, η δράση του αναγνωρίστηκε επίσημα όταν ανακηρύχθηκε «Πρεσβευτής Καλής Θέλησης» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Στην προσωπική του ζωή, ο Γιώργος Νταλάρας διατηρεί πάντα χαμηλούς τόνους, προστατεύοντας την οικογένειά του. Η σπάνια σεμνότητά του, σε συνδυασμό με την αταλάντευτη προσήλωσή του στο έργο του, τον καθιστά έναν ζωντανό θεσμό που ενώνει εποχές και ανθρώπους, αφήνοντας μια ανυπολόγιστης αξίας κληρονομιά στο ελληνικό τραγούδι.