Γλυκερία Βιογραφικό

Η Γλυκερία, γεννημένη ως Γλυκερία Κωτσούλα στις 16 Νοεμβρίου 1953 στο Άγιο Πνεύμα, ένα γραφικό χωριό του νομού Σερρών, αποτελεί ένα ξεχωριστό και αναντικατάστατο κεφάλαιο στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Γαλουχημένη από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής της με τους ήχους και τα ακούσματα της παραδοσιακής μουσικής, απορρόφησε τα ερεθίσματα της ελληνικής επαρχίας. Αυτές οι πρώιμες μουσικές καταβολές έμελλε να διαμορφώσουν σε βάθος την καλλιτεχνική της ταυτότητα, την αισθητική και το μουσικό της ήθος, βάζοντας τα θεμέλια για μια πορεία που θα ξεπερνούσε τα σύνορα της χώρας.

Η επίσημη επαγγελματική της ενασχόληση με το τραγούδι ξεκίνησε το 1974, σε μια μεταβατική και ιστορική περίοδο για την Ελλάδα. Τα πρώτα της βήματα έγιναν στις ιστορικές μπουάτ της Πλάκας στην Αθήνα, τον φυσικό χώρο έκφρασης του έντεχνου τραγουδιού της εποχής. Μέσα σε αυτό το δημιουργικό περιβάλλον, η νεαρή ερμηνεύτρια είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες και να αποδώσει έργα κορυφαίων συνθετών του ελληνικού πενταγράμμου, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Λοΐζος. Η χαρακτηριστική, αέρινη αλλά απόλυτα στιβαρή χροιά της δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των ειδικών της μουσικής βιομηχανίας. Το 1978 σηματοδότησε την είσοδό της στη δισκογραφία, υπογράφοντας συμβόλαιο με την ιστορική εταιρεία Lyra. Ο πρώτος δίσκος στον οποίο συμμετείχε έφερε τον τίτλο «Μην Κάνεις Όνειρα», μια κυκλοφορία που μοιράστηκε με τον ανερχόμενο τότε Γιώργο Γερολυμάτο, καταφέρνοντας να κάνει αισθητή την παρουσία της στο ευρύ κοινό.

Η δεκαετία του 1980 υπήρξε καθοριστική για την απόλυτη καθιέρωσή της. Η κυκλοφορία του προσωπικού της δίσκου «Στα Μάτια Κοίτα Με», σε εξ ολοκλήρου σύνθεση του Στέλιου Φωτιάδη, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την κορυφή. Ωστόσο, η καλλιτεχνική και εμπορική έκρηξη ήρθε με τον εμβληματικό δίσκο «Τα Σμυρναίικα». Μέσα από αυτή την προσεγμένη ανθολογία παραδοσιακών τραγουδιών από τη Μικρά Ασία, η Γλυκερία αναβίωσε ένα ολόκληρο μουσικό ρεύμα, προσεγγίζοντας το ρεπερτόριο με βαθύ σεβασμό και αφοπλιστικό συναίσθημα, κάνοντάς το κτήμα των νεότερων γενεών.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η δισκογραφία της εμπλουτίστηκε με επιτυχίες που έχουν εντυπωθεί στη συλλογική μνήμη. Τραγούδια όπως τα «Και Ζαλίστηκα», «Ό,τι Και Να Γίνει Θυμήσου», «Τραγούδι Αισθηματικό», «Αυτή Τη Νύχτα» και «Εσένα Ή Τίποτα» κυριάρχησαν στα ραδιόφωνα. Η πορεία της συνεχίστηκε με κομμάτια που αγαπήθηκαν ευρύτατα, όπως τα «Η Ανατολή Του Κόσμου», «Ύποπτες Αγάπες», «Για Ποιαν Αγάπη», «Πήγα Σε Μάγισσες», «Με Μπουνάτσες Και Μποφόρια», «Τα Πεντοχίλιαρα», «Στην Οδό Ερωτευμένων», «Μάτια Μου», «Όταν Βλέπεις Κάποιο Μόνο», αλλά και το κλασικό «Φανταράκι».

Η απήχηση της Γλυκερίας δεν περιορίστηκε εντός των ελληνικών συνόρων. Κατέγραψε μια εντυπωσιακή διεθνή καριέρα, με sold-out συναυλίες και τεράστια αποδοχή σε χώρες όπως η Κύπρος, η Γαλλία, η Τουρκία, η Ισπανία και η Αγγλία. Ειδικά στο Ισραήλ, η δημοφιλία της άγγιξε πρωτοφανή επίπεδα, καθιστώντας την μία από τις πιο αγαπητές ξένες ερμηνεύτριες όλων των εποχών στη χώρα. Η εμπορική της δυναμική επιβεβαιώθηκε το 2010, όταν έρευνα του Alpha TV την κατέταξε ως την τρίτη πιο εμπορική γυναίκα καλλιτέχνιδα της Ελλάδας από το 1960 και μετά. Οι πολυπλατινένιες πωλήσεις και οι συνεργασίες της με ονόματα του μεγέθους του Γιώργου Νταλάρα υπογραμμίζουν τη σταθερή αξία της στο χρόνο.

Σε προσωπικό επίπεδο, διατήρησε μια συνειδητά διακριτική στάση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο γάμος της με τον μουσικό και συνθέτη Στέλιο Φωτιάδη καθόρισε τόσο τη ζωή όσο και την καριέρα της. Ο Φωτιάδης στάθηκε όχι μόνο ο σύντροφός της, αλλά και ο βασικός καλλιτεχνικός της συνοδοιπόρος. Η Γλυκερία παραμένει η φωνή που τραγούδησε εξίσου πειστικά τον πόνο της προσφυγιάς και τη χαρά του έρωτα, συνδέοντας αριστοτεχνικά το μουσικό παρελθόν με το παρόν της Ελλάδας.