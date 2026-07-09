Ημισκούμπρια Βιογραφικό

Τα Ημισκούμπρια, ευρέως γνωστά στο κοινό και ως Ημίζ, αποτελούν ένα από τα πιο ιστορικά, πρωτοποριακά και επιδραστικά hip hop συγκροτήματα της Ελλάδας. Αποτελούμενοι από τους Δημήτρη Μεντζέλο, Μιθριδάτη και Πρύτανη, οι Ημίζ κατάφεραν να δημιουργήσουν μια δική τους, εντελώς ξεχωριστή σχολή στην εγχώρια ραπ σκηνή. Το όνομα του συγκροτήματος δεν προέκυψε τυχαία. Πρόκειται για έναν αυθεντικό παρεΐστικο όρο που, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, χαρακτηρίζει τον άνθρωπο εκείνο που μπορεί και ελίσσεται στις δύσκολες ώρες και καταστάσεις της ζωής, ακριβώς σαν το γνωστό ψάρι, το «σκουμπρί». Αυτή η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα αποδείχθηκε το μεγάλο τους όπλο σε όλη τη διάρκεια της λαμπρής τους πορείας.

Τα πρώτα χρόνια και η γνωριμία των μελών έχουν τις ρίζες τους στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Οι τρεις τους ήταν φίλοι πολλά χρόνια και περνούσαν τον χρόνο τους γράφοντας στίχους για ό,τι τους ενοχλούσε στο άμεσο περιβάλλον τους. Όπως συνέβη και με πολλά άλλα συγκροτήματα της εποχής, τα μέλη γνωρίστηκαν βαθύτερα μέσω της ιστορικής ραδιοφωνικής εκπομπής του Δημήτρη Μεντζέλου στον σταθμό Space FM το 1992. Ξεκίνησαν να κάνουν μαζί μουσική το 1993, με την πρώτη τους δισκογραφική εμφάνιση να γίνεται στο EP «R.E.A.L.», ως μέρος του ραπ σχήματος Radicals (χρησιμοποιώντας τα ψευδώνυμα Master J, Junior J και Hard C), μια προσπάθεια όπου συμμετείχαν πολλά μέλη της Freestyle Productions.

Το 1994, δημιούργησαν ένα νέο συγκρότημα με το όνομα «Αδιάφθοροι», μαζί με τον φίλο τους Sick. Ο έφηβος Μιθριδάτης είχε νωρίτερα το δικό του γκρουπ, τους Tar N Feathers. Ο Πρύτανης αρχικά ήθελε να είναι ο ίδιος ράπερ, όμως σύντομα διαπίστωσε ότι τον κέρδιζε η μουσική παραγωγή. Αν και αρχικά προσπάθησαν να γράψουν κοινωνικοπολιτικό στίχο με κομμάτια όπως «Το Hip Hop Δεν Σταματά», συνειδητοποίησαν ότι αυτό το ύφος δεν τους εξέφραζε. Αφού ο Sick κατατάχτηκε στον στρατό, ο Πρύτανης προσχώρησε σταθερά στην ομάδα το 1995, οδηγώντας στη διάλυση των Αδιάφθορων και την οριστική μετονομασία τους σε Ημισκούμπρια.

Με το νέο τους όνομα, απέκτησαν το χαρακτηριστικό σατιρικό ύφος τους, δεχόμενοι επιρροές από σπουδαία ξένα ονόματα (Beastie Boys, Black Sheep, De La Soul). Το πρώτο πραγματικό τραγούδι των Ημίζ είναι «Ο Μοναχός» (1994), ενώ η κασέτα «Ο Βρωμύλος» του Μεντζέλου κυκλοφόρησε κατά λάθος, προσθέτοντας στον μύθο τους. Η καριέρα τους απογειώθηκε το 1996 με την επίσημη δισκογραφία τους. Τραγούδια όπως τα «Ημισκουμπριακά Μαθηματικά», «Τα Ημίζ Είναι Εδώ», «Βραζιλία-Ημίζ 1-0», «Αν Ήσουν Άλλος» και «Έλα Πιο Κοντά» κατέκλυσαν την Ελλάδα. Με επιτυχίες όπως τα «Της Παρέας Η Βεντέτα», «Γούστα Είναι Αυτά», «Κορίτσια Στο Ημίφως» και «Απολύομαι Ρε Γιώργη», απέδειξαν την ικανότητά τους να σατιρίζουν τη νεοελληνική κουλτούρα. Τα κωμικά ιντερλούδια τους, όπως τα «Ανδρικοί Προβληματισμοί», «Διαφημιστείτε Στο Σταθμό Μας» και «Το Σκληρό Mp3 Του Δίσκου», μαζί με κομμάτια σαν τα «Ανδρικές Γουρουνιές», «Ψάξε, Τρέχε Να Βρεις Σπίτι» και «Έτσι Που Λέτε», ανέδειξαν τη θεατρικότητά τους.

Η σχέση τους με το MAD είναι μακροχρόνια και ουσιαστική. Ήδη από το 1999, οι Ημίζ φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή «ΟΚ» του Θέμη Γεωργαντά, δίνοντας μία από τις πρώτες τους συνεντεύξεις στο κανάλι. Το 2013, ανέβηκαν στη σκηνή των MAD Video Music Awards by Vodafone, όπου ερμήνευσαν την κλασική επιτυχία «Στη Ντισκοτέκ» μαζί με τη Χριστίνα Σάλτη. Επιπλέον, το mad.gr έχει καλύψει εκτενώς τις συναυλιακές τους στιγμές, όπως την εμφάνισή τους στο Release Athens 2026 με τον Παύλο Παυλίδη, όπου καταγράφηκε η εντυπωσιακή πτώση του Μιθριδάτη στο πλήθος με φουσκωτή βάρκα, αλλά και μία απρόσμενη πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια του live.

Στην προσωπική τους ζωή, οι τρεις τους παρέμειναν δεμένοι σαν αδέλφια, ανοίγοντας τον δρόμο για το ποιοτικό εμπορικό ραπ στην Ελλάδα και αποδεικνύοντας περίτρανα ότι το χιούμορ και οι ρίμες μπορούν να πάνε χέρι-χέρι.