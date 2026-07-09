Κωνσταντίνος Κουφός Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Κουφός είναι ένας από τους καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής ποπ-λαϊκής σκηνής που κατάφεραν να κερδίσουν την προσοχή του κοινού μέσα από τον αυθορμητισμό, τη θετική τους ενέργεια και τον άμεσα αναγνωρίσιμο ήχο τους. Η ιστορία του ξεκινάει από την περιοχή των Αγίων Σαράντα, όπου και γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1986. Οι γονείς του, με καταγωγή από την ιστορική περιοχή της Δρόπολης της Βορείου Ηπείρου, αναζήτησαν μια νέα αρχή και έτσι μετακόμισαν μόνιμα οικογενειακώς στο νησί της Κέρκυρας, όταν ο Κωνσταντίνος ήταν μόλις τριών ετών. Η Κέρκυρα έμελλε να γίνει η πατρίδα της καρδιάς του, ο τόπος όπου μεγάλωσε, πήγε σχολείο και διαμόρφωσε τα πρώτα του μουσικά ακούσματα.

Το 2006, πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην Αθήνα για να ξεκινήσει τις σπουδές του στην Ελληνοαμερικανική Ένωση Αθηνών. Αφιερώθηκε με ζήλο στην εκπαίδευσή του και κατάφερε να αποκτήσει το πτυχίο της αγγλικής γλώσσας. Παρά την ακαδημαϊκή του επιτυχία, η μουσική παρέμενε η μεγάλη του αγάπη. Επιστρέφοντας στην αγαπημένη του Κέρκυρα, άρχισε να ασχολείται ενεργά με τη νυχτερινή διασκέδαση, δουλεύοντας αρχικά σε ερασιτεχνικό επίπεδο ως DJ.

Η μεγάλη ανατροπή στην καριέρα του ήρθε μέσα από τη φιλία του με τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη, με τον οποίο δημιούργησαν το μουσικό γκρουπ «PersonaS». Οι δυο τους ξεκίνησαν πειραματικά, δημιουργώντας διασκευές γνωστών κομματιών τις οποίες αναρτούσαν στο διαδίκτυο. Το σημείο καμπής σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2015, όταν ο Κωνσταντίνος Κουφός διασκεύασε στα ελληνικά τη βαλκανική επιτυχία «Uno Momento». Το αποτέλεσμα ήταν το εκρηκτικό «Η πιο ωραία στην Ελλάδα», το οποίο έγινε αμέσως ο απόλυτος ύμνος της χρονιάς, κατακτώντας τα ραδιόφωνα και εκτοξεύοντάς τον στην κορυφή της δημοσιότητας.

Η δισκογραφία του εμπλουτίστηκε στη συνέχεια με κομμάτια που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα, από χορευτικά μέχρι πιο μελωδικά, ερωτικά τραγούδια. Τίτλοι όπως τα «Αισιόδοξη Ματιά», «Προτεραιότητα», «Για Τρεις Λόγους Σ’ Αγαπώ» και «Γλυκόπικρη Αγάπη Μου» έδειξαν μια πιο ευαίσθητη πλευρά του, ενώ κομμάτια όπως τα «Θελιόμαστε», «Λουκέτο», «Πώς Της Μιλάς», «Τι Άλλο Θες Απ’ Τη Ζωή Μου», «Αρρωσταίνω», «Νιάτα», «Ο Χορός Του Ησαΐα» και «Αχ Ελλάδα» εδραίωσαν τη φήμη του. Παράλληλα, συνεργάστηκε επί σκηνής με μεγάλα ονόματα της εγχώριας μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Νίκος Βέρτης, ο Σάκης Ρουβάς, η Πάολα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η σχέση του με το MAD έχει αποτυπωθεί σε συγκεκριμένες, ξεχωριστές εμφανίσεις. Το 2016 ανέβηκε στη σκηνή των Mad Video Music Awards, όπου παρουσίασε την επιτυχία του «Η πιο ωραία στην Ελλάδα» μαζί με την Κατερίνα Στικούδη. Στις 17/1/17 βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του MAD, «Cool.E.R.». Η επιστροφή του στα Mad Video Music Awards πραγματοποιήθηκε το 2018, όπου μοιράστηκε τη σκηνή με τη Naya, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Σε Πήρα Σοβαρά 2018», ενώ παράλληλα μίλησαν για τη συνεργασία τους στη σκηνή.

Στην προσωπική του ζωή, ο Κωνσταντίνος Κουφός φροντίζει να κρατά χαμηλούς τόνους, παραμένοντας βαθιά δεμένος με την οικογένειά του και την Κέρκυρα. Η κληρονομιά του στη μουσική συνδέεται άρρηκτα με τη μετάβαση της ελληνικής δισκογραφίας στην ψηφιακή εποχή, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καλλιτέχνη που ανέδειξε τη δύναμη του διαδικτύου στο χτίσιμο μιας καριέρας.