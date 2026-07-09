Λευτέρης Πανταζής Βιογραφικό

Ο Λευτέρης Πανταζής, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ελευθέριος Παγκοζίδης, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα, εμπορικά και αγαπημένα πρόσωπα στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η πορεία του στον χώρο της μουσικής είναι απόλυτα συνυφασμένη με την αυθεντική διασκέδαση, τον αυθορμητισμό και τη διαχρονική επαφή με το κοινό. Γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου του 1955 στην Τασκένδη, στην τότε Σοβιετική Ένωση (στο σημερινό Ουζμπεκιστάν), από γονείς Έλληνες της ομογένειας. Εκεί πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του, πριν ο επαναπατρισμός της οικογένειας στην Ελλάδα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή και την αφετηρία για το χτίσιμο ενός τεράστιου καλλιτεχνικού ονείρου.

Η επαγγελματική του ενασχόληση με το τραγούδι ξεκίνησε γύρω στο 1975-1976 σε μικρότερα μαγαζιά. Το 1979 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, καθώς κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, ο οποίος περιλάμβανε την τεράστια επιτυχία «Παράνομος Δεσμός». Η δεκαετία του 1980 τον εκτόξευσε στην απόλυτη κορυφή. Οι εμφανίσεις του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο της εποχής τον κατέστησαν το απόλυτο είδωλο της λαϊκής ποπ κουλτούρας. Τότε καθιερώθηκε και το θρυλικό προσωνύμιο «ΛΕ.ΠΑ.», ένα brand που γιγαντώθηκε τόσο ώστε να κυκλοφορήσει μέχρι και ανδρική κολώνια με το όνομά του. Η δισκογραφία του είναι γεμάτη τεράστια σουξέ, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα εκατομμύρια αντίτυπα σε χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Τραγούδια όπως τα «Βασιλιάς», «Ωχ», «Τελευταία Κλήση», «Αυτή Η Γυναίκα», «Αμετανόητα Τρελός», «Τι Είναι Αυτό Που Το Λένε Αγάπη», «Με Είχες Δεδομένο», «Μόνο Με Σένα Τρελαίνομαι», «Οι Αγάπες Δεν Τελειώνουν», «Ένα Ζεϊμπέκικο (Για Μια Γυναίκα)», «Και Μη Χαθούμε», «Αδύνατον», «Είναι Η Αγάπη Ιερό» και «Γίνομαι Τρελός» αποδεικνύουν την ικανότητά του να παραμένει επίκαιρος, ανανεώνοντας διαρκώς το ρεπερτόριό του (χαρακτηριστικές είναι άλλωστε οι 2025 Editions πολλών επιτυχιών του).

Πέρα από τη μουσική, η αγάπη του για τον αθλητισμό τον οδήγησε στη θέση του προέδρου της ιστορικής ομάδας του Πανιωνίου. Στην προσωπική του ζωή, τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη του, η οποία ακολουθεί επίσης καλλιτεχνικά βήματα, ενώ διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια μέσω αμέτρητων συναυλιών στο εξωτερικό.

Η σχέση του Λευτέρη Πανταζή με το MAD αποδεικνύει την αδιαμφισβήτητη διαχρονικότητά του και την αποδοχή του από τις νεότερες γενιές. Στα Mad Video Music Awards 2025 από τη ΔΕΗ, χάρισε στο κοινό εκρηκτικά combos ανεβαίνοντας στη σκηνή με τους Kings για να ερμηνεύσουν το «Στον Έβδομο Ουρανό», αλλά και με τον Νίκο Απέργη στο διαχρονικό «Το Ωραιότερο Πλάσμα Του Κόσμου». Η παρουσία του στο δίκτυο του MAD είναι σταθερή: από το εορταστικό promo «Madgic Xmas» (με την Πανταζής version των Κόκκινων Χαλιών), μέχρι την εκπομπή «Mega Star» όπου εμφανίστηκε σε πολλαπλά επεισόδια (15 και 16), χαρίζοντας μοναδικά Unplugged Medleys, συμμετέχοντας σε ενότητες όπως το «Music Ques» και το «The Challenge», και παραχωρώντας αποκλειστική συνέντευξη για την πορεία του τον Απρίλιο του 2022. Επίσης, έχει βρεθεί καλεσμένος του Θέμη Γεωργαντά στο «After Dark», ενώ η επικαιρότητά του -από τις στούντιο ηχογραφήσεις με την Evgenia, την on stage επανένωσή του με την Άντζελα Δημητρίου και τη συναυλία στο Βεάκειο, μέχρι την περιπέτεια υγείας του- καλύπτεται τακτικά από το mad.gr, επιβεβαιώνοντας πως ο ΛΕ.ΠΑ. παραμένει μια ανεξάντλητη δύναμη της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας.