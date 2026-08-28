Λένα Ζευγαρά Βιογραφικό

Η Λένα Ζευγαρά γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό Καρδιτσομαγούλα του Νομού Καρδίτσας, φανερώνοντας από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής της το πηγαίο ταλέντο και τη βαθιά της αγάπη για τη μουσική και το τραγούδι. Το αυθεντικό λαϊκό ηχόχρωμα της φωνής της ξεχώριζε από νωρίς, ωστόσο η ίδια επέλεξε αρχικά να ακολουθήσει και ακαδημαϊκή πορεία. Μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη, όπου φοίτησε και αποφοίτησε με επιτυχία από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η παραμονή της στη συμπρωτεύουσα, όμως, αποτέλεσε και το κομβικό σημείο για την έναρξη της καλλιτεχνικής της διαδρομής, καθώς εκεί άρχισε να πραγματοποιεί τις πρώτες της εμφανίσεις σε τοπικά νυχτερινά κέντρα, χτίζοντας μια άμεση και ειλικρινή επικοινωνία με το κοινό. Η επαγγελματική της πορεία στη δισκογραφία ξεκίνησε δειλά δειλά το 2015, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι με τίτλο «Θάλασσα ή Αγάπη» από τη δισκογραφική εταιρία Spicy Music. Από τα πρώτα της βήματα, στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή αλλά και απολύτως προετοιμασμένη, αφού είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί επί σκηνής με ιερά τέρατα της ελληνικής δισκογραφίας, όπως ο αείμνηστος Βασίλης Καρράς, από τον οποίο αποκόμισε πολύτιμα μαθήματα. Το μεγάλο, εκρηκτικό άλμα στην καριέρα της σημειώθηκε το 2018 με την κυκλοφορία του τραγουδιού «Όνειρα», από τη δισκογραφική εταιρεία M.T. Το κομμάτι, σε μουσική του Μιχάλη Τουρατζίδη και στίχους του Βασίλη Καρρά, έγινε τεράστια επιτυχία, κατακτώντας τα ραδιόφωνα και τα κλαμπ όλης της χώρας, και την καθιέρωσε αυτομάτως ως το απόλυτο νέο αίμα του λαϊκού πενταγράμμου. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, η δισκογραφική της πορεία υπήρξε καταιγιστική. Κυκλοφόρησε αλλεπάλληλες επιτυχίες που τραγουδήθηκαν μαζικά, όπως τα «Γιατί σε μένα», «Ας τα λέμε καλά», «Στα πατώματα», «Χίλια πρέπει», «Έτσι κοίταζες εμένα», «Αρχιπέλαγος», «Τα μεσάνυχτα», «Κι εγώ εδώ», «Μη σε ξαναδώ» και «Μοίρα μου έγινες». Παράλληλα, δεν δίστασε να τιμήσει και την παράδοση, ερμηνεύοντας μοναδικά κομμάτια όπως το «Καπετάνισσα», «Τίνος είναι η κούπα» και «Τ’ Αηδόνι». Η προσωπική της ζωή παραμένει διακριτικά προφυλαγμένη από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς η ίδια προτιμά να απασχολεί αποκλειστικά μέσα από τη δουλειά της, αφήνοντας την εκρηκτική της σκηνική παρουσία να μιλάει από μόνη της. Η κληρονομιά που χτίζει επικεντρώνεται στην αναβίωση της γνήσιας, αυθεντικής λαϊκής διασκέδασης, ενώνοντας διαφορετικές γενιές ακροατών κάτω από τον ίδιο ρυθμό. Η παρουσία της στο μεγαλύτερο μουσικό θεσμό της χώρας επιβεβαίωσε την εκρηκτική της άνοδο, όταν μάγεψε το κοινό με ένα ξεσηκωτικό VMA Medley στα Mad Video Music Awards του 2020, παρουσιάζοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Παράλληλα, η δυναμική της σύμπραξη επί σκηνής με την Evangelia άφησε το δικό της στίγμα στα μουσικά δρώμενα του σταθμού, ενώ η επιρροή της στο σύγχρονο ρεπερτόριο συζητήθηκε εκτενώς και μέσα από τις εκπομπές, όπως στην αποκλειστική συνέντευξη της Johanna στο Talk To Mad, όπου αναλύθηκε η δημιουργική συνεργασία τους.