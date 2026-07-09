ΛΕΞ Βιογραφικό

Ο ΛΕΞ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Αλέξης Λαναράς, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα της σύγχρονης ελληνικής ραπ και χιπ χοπ σκηνής. Γεννημένος στις 25 Σεπτεμβρίου 1984 και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη, πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Φαλήρου, ξεκίνησε την πορεία του στη μουσική από τα εφηβικά του χρόνια, απορροφώντας τους ρυθμούς και την κουλτούρα του δρόμου που χαρακτήριζε την πόλη του κατά τη δεκαετία του 1990. Τα πρώτα του βήματα έγιναν μέσα από συγκροτήματα που έγραψαν ιστορία στο ελληνικό underground, όπως τα Βόρεια Αστέρια (ΒΟΡ.ΑΣ.) και τα Ανάποδα Καπέλα, δημιουργώντας έναν πυρήνα οπαδών που τον ακολουθεί πιστά μέχρι και σήμερα.

Η σόλο καριέρα του ξεκίνησε επίσημα στα μέσα της δεκαετίας του 2010. Το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία στην εγχώρια μουσική σκηνή. Ο ήχος του, σκοτεινός, ατμοσφαιρικός και έντονα κινηματογραφικός, συνδυάστηκε με στίχους που αποτελούν μια ωμή, ρεαλιστική αποτύπωση της καθημερινότητας. Μέσα από τα τραγούδια του, όπως τα εμβληματικά «3000 Στροφές», «Χειρότερη Γενιά» και «Πολυκατοικίες», ο ράπερ από τη Θεσσαλονίκη μίλησε για την ανεργία, την αστυνομική βία και τη ζωή στο περιθώριο, γινόμενος με φυσικό τρόπο η φωνή μιας γενιάς χωρίς εκπροσώπηση.

Η δισκογραφία του είναι γεμάτη από κομμάτια που πλέον θεωρούνται κλασικά. Τραγούδια όπως τα «Μωβ Βροχή», «Βιττόριο» και «Κοράκια» αναδεικνύουν την ικανότητά του να πλάθει ζωντανές εικόνες, ενώ άλλα, όπως τα «Γκραφίτι», «Κονιάκ» και «Φ.Κ.Α.», διατηρούν στο ακέραιο τον ακατέργαστο ήχο του δρόμου. Η εξέλιξή του είναι εμφανής σε κάθε κυκλοφορία. Κομμάτια όπως τα «Αλήτικη Αγάπη», «24 Ώρες», «Νυχτερίδες», «Μπρέικντανς» και το συμβολικό «2017» δείχνουν έναν δημιουργό που πειραματίζεται συνεχώς, παραμένοντας πιστός στις ρίζες του.

Οι συναυλίες του αποτελούν ιστορικά γεγονότα. Γεμίζει ασφυκτικά τεράστια στάδια χωρίς καμία διαφήμιση. Η ατμόσφαιρα στα live του, με τα αμέτρητα κόκκινα καπνογόνα και το πάθος του κοινού, θυμίζει γήπεδο. Στην προσωπική του ζωή διατηρεί απόλυτη μυστικότητα, αποφεύγει τις συνεντεύξεις και αφήνει το έργο του να μιλάει, χτίζοντας έναν μύθο γύρω από το όνομά του. Η κληρονομιά που αφήνει επαναπροσδιορίζει πλήρως το τι σημαίνει ανεξάρτητος καλλιτέχνης στην Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για νεότερους δημιουργούς.

Αυτή η άνευ προηγουμένου πορεία έχει καλυφθεί εκτενώς από το MAD και το mad.gr. Τα δελτία του Mad News κατέγραψαν τα ρεκόρ του, όπως την ιστορική συναυλία στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, όπου 45.000 θεατές τραγούδησαν τις ρίμες του (1 Νοεμβρίου), αλλά και τη συναυλία-ορόσημο στο ΟΑΚΑ με 60.000 θεατές και την παρουσία της Χάρις Αλεξίου, η οποία δήλωσε στο δίκτυο πως η ίδια του ζήτησε τη συνεργασία. Το mad.gr έχει αναδείξει συνεργασίες-έκπληξη, όπως τη συμμετοχή της Ταμίλα Κουλίεβα και του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο videoclip του τραγουδιού «Σπασμένη Φλέβα», αλλά και το ρεκόρ που έσπασε μαζί με τον Light στο videoclip του «Capo Dei Capi». Επιπλέον, το MAD παρακολούθησε στενά το τεράστιο πολιτιστικό αποτύπωμα του ΛΕΞ, καταγράφοντας από την παρουσία του στο Flame Music Festival μαζί με τον Bloody Hawk, μέχρι τις ουρές χιλιομέτρων στην Τσιμισκή για το εμβληματικό καπέλο «Θ» και την περιορισμένης έκδοσης συλλογή «Kappa x ΛΕΞ» που παρουσιάστηκε στα pop-up stores του καλοκαιρινού του tour το 2026.