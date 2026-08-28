Mark F. Angelo Βιογραφικό

Ο Mark F. Angelo, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής ηλεκτρονικής και pop μουσικής σκηνής, γεννήθηκε στην Αθήνα. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του, το πάθος του για τη μουσική ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές. Οι σπουδές του σε μουσικό γυμνάσιο αποτέλεσαν τον καθοριστικό παράγοντα που τον ώθησε να εμβαθύνει στον κόσμο της σύνθεσης και της παραγωγής. Ο χρόνος που περνούσε στο στούντιο κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων, τον βοήθησε να κατανοήσει βαθύτερα τη δομή της ηλεκτρονικής μουσικής και να πειραματιστεί με διάφορους ήχους. Σε αυτό το περιβάλλον, άρχισε να αναπτύσσει τις δεξιότητές του, μαθαίνοντας τις τεχνικές που αργότερα θα τον καθιέρωναν ως έναν από τους πιο περιζήτητους δημιουργούς. Η καριέρα του ξεκίνησε όχι μόνο με δικά του προσωπικά projects, αλλά και με τη δημιουργία επιτυχιών για άλλους καλλιτέχνες, δείχνοντας από νωρίς το πολυδιάστατο ταλέντο του. Χαρακτηριστικά δείγματα της πρώιμης δουλειάς του στην παραγωγή περιλαμβάνουν κομμάτια όπως το «Πες μου απλά» του Αλέξανδρου Ρήγου, το «Μένω εδώ» της Νικολίνας, καθώς και το «Μη σταματάς» από τη Natalia με τη συμμετοχή των Ablaze. Το μεγάλο άλμα στη δισκογραφία ήρθε τον Ιούλιο του 2010, όταν κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο «Play. Pause. Stop. Rewind.» από τη Sony Music. Το άλμπουμ αυτό ανέδειξε τον φρέσκο ήχο του, συνδυάζοντας δυναμικά beats με εθιστικές μελωδίες. Η επιτυχία του δεν άργησε να αναγνωριστεί σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Το 2011, η καριέρα του εκτοξεύτηκε όταν κατέκτησε το πολυπόθητο βραβείο «Best Greek Act» στα MTV Europe Music Awards που διεξήχθησαν στο Μπέλφαστ, μια σημαντικότατη διάκριση που επισφράγισε την απόλυτη κυριαρχία του στην ελληνική pop-dance σκηνή. Η δισκογραφική του πορεία είναι γεμάτη από επιτυχίες, ευφάνταστα remixes και διασκευές που αγαπήθηκαν από το κοινό στα clubs αλλά και τα ραδιόφωνα της χώρας. Κομμάτια όπως τα «Bala», «Tzivaeri», «Vithos», «Where Do We Go», «Amnesia», «Ederlezi», «Need Your Love», «Drifting In The Wind», «Nothing Compares», «Demons», «Til’ the Sun Comes Up», «Shooting Stars» και «One Dance» αποτελούν ένα δυναμικό ψηφιδωτό της δημιουργικότητάς του. Παράλληλα, τα εξαιρετικά remixes του, όπως το «Ola Gia Sena – Pink Remix» και το «Secret Combination – Pride Version», απέδειξαν την ικανότητά του να δίνει νέα, χορευτική πνοή σε ήδη γνωστά και αγαπημένα κομμάτια. Πέρα από την εντυπωσιακή του επαγγελματική πορεία, η προσωπική του ζωή παραμένει σε μεγάλο βαθμό προστατευμένη από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο ίδιος προτιμά να εκφράζεται αποκλειστικά μέσα από τις νότες, τις συνεργασίες και τις παραγωγές του. Η μουσική του κληρονομιά δεν περιορίζεται μόνο στα βραβεία, αλλά στη διαρκή του εξέλιξη και την επιρροή που ασκεί σε νεότερους καλλιτέχνες του είδους, διατηρώντας πάντα έναν ήχο πρωτοποριακό και αυθεντικό. Ο καλλιτέχνης έζησε μοναδικές τηλεοπτικές και συναυλιακές εμπειρίες, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστες εμφανίσεις. Μέσα από το αφιερωματικό «Who the f$%^ is Mark Angelo», το κοινό γνώρισε καλύτερα τον άνθρωπο πίσω από τα decks. Ακολούθησαν πολυάριθμες ζωντανές εμφανίσεις, όπως το Mad Day Live στο Metropolis, όπου μοιράστηκε τη σκηνή με τη Shaya, ενώ οι δυο τους βρέθηκαν και στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής «OK!» μαζί με τον Reckless και την Kristina S. Στο ραδιοφωνικό αέρα του Mad Radio 106,2, παρουσίασε ζωντανά το «Insane» με τη Mary Jeras. Στη σκηνή του MadWalk το 2013, το δικό του remix στο «Fever» έντυσε μουσικά την πασαρέλα με τις φωνές του Κώστα Μαρτάκη και της Θωμαής Απέργη. Την ίδια χρονιά, στα Mad Video Music Awards, το remix του στο «We are Young» της Vassy ξεσήκωσε το στάδιο, ενώ το 2014, στην ίδια διοργάνωση, συνεργάστηκε επί σκηνής με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στο κομμάτι «Ποιος Είμαι Εγώ – Η Αγάπη Δυναμώνει». Η χρονιά εκείνη περιλάμβανε και τη δυναμική εμφάνιση στο Eurosong με τη Josephine και το «Dancing Night». Η ενέργειά του αποτυπώθηκε εξίσου δυνατά στα sessions «The Booth #7», όπου μαζί με τον Dj Zenn και τον Velix δημιούργησαν εκρηκτικά DJ sets στο πλαίσιο του BUD Made of Music, σφραγίζοντας την παρουσία του ως έναν από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς παραγωγούς.