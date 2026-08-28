Μύρωνας Στρατής Βιογραφικό

Ο Μύρωνας Στρατής γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1982 στον Χολαργό Αττικής και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη, όπου διαμένει μέχρι σήμερα. Τα πρώτα του βήματα στη μουσική ξεκίνησαν στην τρυφερή ηλικία των επτά ετών, όταν γράφτηκε στο Εθνικό Ωδείο για μαθήματα πιάνου, κυρίως λόγω της παρότρυνσης της μητέρας του. Ωστόσο, η πραγματική του μουσική αφύπνιση ήρθε στα δεκατέσσερα, όταν ανακάλυψε τη ροκ μουσική. Εγκατέλειψε το πιάνο και αφιερώθηκε στην κλασική κιθάρα. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, επεκτάθηκε στην ακουστική και την ηλεκτρική κιθάρα, βρίσκοντας το πραγματικό του πάθος. Το 1997, έκανε τα πρώτα του βήματα παίζοντας κιθάρα σε ερασιτεχνικές μπάντες, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία. Από το 2000, η πορεία του πήρε επαγγελματική τροπή. Άρχισε να συνεργάζεται ως κιθαρίστας και δισκογραφικά με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνεργάστηκε με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ο Στάθης Δρογώσης, η Ευρυδίκη, ο Δημήτρης Κοργιαλάς, ο Μάνος Ξυδούς, οι Όναρ, οι Onirama, καθώς και ο Μανώλης Φάμελλος, με τον οποίο έχτισε μια στενή δισκογραφική σχέση. Το 2006 αποτέλεσε χρονιά-σταθμό για τον Μύρωνα Στρατή, καθώς συμμετείχε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Ερμήνευσε το τραγούδι «Τι Ζητάς», στο οποίο υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και την ενορχήστρωση, κερδίζοντας την τρίτη θέση και τραβώντας την προσοχή κοινού και κριτικών. Η πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά ήρθε το 2007 με τίτλο «Ιστός», περιλαμβάνοντας δώδεκα κομμάτια σε παραγωγή του Μανώλη Φάμελλου. Η πραγματική απογείωση, ωστόσο, ήρθε στις 24 Φεβρουαρίου 2009, όταν κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο «Τώρα είναι αλλιώς». Το άλμπουμ, το οποίο περιελάμβανε δώδεκα δικά του τραγούδια, περιείχε το απόλυτο hit «Πάνω απ’ όλα», το οποίο τον καθιέρωσε στην πρώτη γραμμή της ελληνικής pop-rock. Παράλληλα, μέσα στα χρόνια, πλαισίωσε το ρεπερτόριό του με τραγούδια όπως «Flegomena Asteria», «Chamila Koito», «Den Tha Eisai Ekei», «Chamogela Xana» και «Vatheies Anapnoes», εδραιώνοντας τη θέση του στη βιομηχανία. Στην προσωπική του ζωή, κρατάει χαμηλούς τόνους, εστιάζοντας πάντα στην τέχνη του και την επαφή με το κοινό, αφήνοντας μια σταθερή κληρονομιά ως ένας συνεπής δημιουργός και ερμηνευτής. Η πορεία του συνοδεύτηκε από μια ισχυρή και πολυετή συνεργασία με το MAD TV. Το κανάλι αποτέλεσε σταθερό συνοδοιπόρο στην εξέλιξή του, φιλοξενώντας τον σε πολλαπλές εκφάνσεις της pop κουλτούρας. Το 2009, η χρονιά του «Πάνω απ’ όλα», σφραγίστηκε με μια εκρηκτική εμφάνιση στα Mad Video Music Awards, όπου συνεργάστηκε on stage με τους Pro Sinnerz σε ένα mashup του hit του με το «Όταν σε είχα πρωτοδεί». Η επιστροφή του στα VMA συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια, με αξιομνημόνευτη την εμφάνιση του 2013, όπου ερμήνευσε το «Έχεις τον τρόπο» μαζί με τους Vegas, αλλά και την εμφάνισή του στα Mad Video Music Awards 2025 από τη ΔΕΗ, μαζί με τους Onirama, ProSinnerz και One Man Show. Πέρα από τα μεγάλα βραβεία, το MAD δημιούργησε ξεχωριστά concepts για εκείνον. Πρωταγωνίστησε στο Mad Secret Concert: Superheroes, όπου μάγεψε το κοινό με ερμηνείες σε κομμάτια όπως τα «Μικρή Μου Αγάπη», «Θέλεις Ή Δε Θέλεις», καθώς και διεθνείς επιτυχίες όπως τα «Just The Way You Are» και «Let It Be/Hey Jude». Συμμετείχε ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις του καναλιού, όπως η επίσκεψη στα Παιδικά Χωριά SOS, και έδωσε το παρών σε αγαπημένες εκπομπές. Από τις ατελείωτες βραδιές στο OK@Night και το Breaking Mad με τον Ησαΐα Ματιάμπα, μέχρι το Focus On Music και τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια του καναλιού, το MAD TV ανέδειξε κάθε πτυχή της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.