Νικηφόρος Βιογραφικό

Ο Νικηφόρος, ο οποίος στο ευρύ κοινό έχει καθιερωθεί και αγαπηθεί απλώς με το μικρό του όνομα, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης ελληνικής ποπ και λαϊκής σκηνής. Το πραγματικό του όνομα είναι Νικηφόρος Βιθούλκας και γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 1988 στην Αθήνα, την πόλη που τον μεγάλωσε και του έδωσε τα πρώτα καλλιτεχνικά του ερεθίσματα. Μεγαλώνοντας, αποφάσισε αρχικά να ακολουθήσει ακαδημαϊκή πορεία, περνώντας στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τις σπουδές του. Η παραμονή του στην αχαϊκή πρωτεύουσα, ωστόσο, τον βοήθησε να έρθει σε ουσιαστική επαφή με τον κόσμο της ζωντανής διασκέδασης και να αρχίσει να δοκιμάζει τις δυνάμεις του μπροστά σε κοινό.

Η μεγάλη του ευκαιρία και η πρώτη του γνωριμία με το πανελλήνιο κοινό ήρθε μέσα από τη συμμετοχή του στον δεύτερο κύκλο του μουσικού διαγωνισμού ταλέντων X Factor. Έχοντας ως μέντορα τον Νίκο Μουρατίδη, ο Νικηφόρος απέδειξε πως είναι ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Παρόλο που κατέλαβε την όγδοη θέση στο διαγωνισμό, η φωνή του άφησε ισχυρό αποτύπωμα, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου. Μετά το τηλεοπτικό σόου, υπέγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Heaven Music. Το ντεμπούτο του άλμπουμ με τίτλο “Υποσχέσου” (2010) σήμανε την έναρξη μιας εξαιρετικής πορείας. Τον χειμώνα του 2011, έκανε ένα τεράστιο βήμα στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, συμμετέχοντας στο σχήμα του Βοτανικού δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη, το συγκρότημα Βέγκας και την Πάολα.

Ακολούθησαν αγαπημένα τραγούδια, όπως το “Μη μου λες πως μ’ αγαπάς” και το ντουέτο με τη Μελίνα Μακρή με τίτλο “Κάνω Κύκλους”. Η κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ, “Τα λόγια καίγονται”, επισφράγισε τη θέση του στη βιομηχανία, με κομμάτια όπως το “Τρελός” και το “Φτάνω Στο Θεό”. Στη συνέχεια εμπλούτισε το ρεπερτόριό του με πλήθος επιτυχιών, όπως τα “Θέλω Να Σε Δω”, “Έρωτας Είναι”, “Είναι Που Νιώθω”, “Το Σ’ Αγαπώ”, “Το Δωμάτιο”, “Κι Είπες Πως Έκλαψες”, “Τα Λέμε Το Βράδυ”, “Ξέρω Τι Κάνω”, “Μόνος Μου” και “Γιατί Χωρίς Εσένα”. Στις ζωντανές του εμφανίσεις, ερμηνεύοντας κομμάτια όπως τα “Έτσι Και Σ’ Έβλεπα”, “Σαν Τα Μάτια Σου – Σαν Αλήτης” και “Ζω Ή Έχω Πεθάνει”, δείχνει την ικανότητά του να συνδυάζει τον σύγχρονο ήχο με καθαρόαιμα λαϊκά στοιχεία.

Η σχέση του Νικηφόρου με το MAD είναι άμεση και καταγεγραμμένη μέσα από πολλαπλές εμφανίσεις. Το 2013 συμμετείχε στη συναυλία για τα δέκα χρόνια των Mad Video Music Awards, ενώ στην ίδια απονομή βρέθηκε στη σκηνή με τους REC και την Καίτη Γαρμπή για να ερμηνεύσουν την “Ιεροσυλία”. Την επόμενη χρονιά, στα Mad VMA 2014, ερμήνευσε το κομμάτι “Ντιντί” μαζί με τον Μπο και την Κατερίνα Στικούδη. Κατά καιρούς, έχει φιλοξενηθεί σε πλήθος εκπομπών του καναλιού, από τα παλαιότερα αφιερώματα και τις συνεντεύξεις στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά μαζί με τον Λούκα Γιώρκα και τον Θεοχάρη Ιωαννίδη, μέχρι τη συμμετοχή του στο Mega Star, όπου τραγούδησε ζωντανά το “Υποσχέσου” και συμμετείχε στις ψυχαγωγικές ενότητες της εκπομπής. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του στα Unplugged Stories, όπου ερμήνευσε ακουστικά το “Θα με κοιτάς στα μάτια” και αποκάλυψε το βιωματικό υπόβαθρο του τραγουδιού “Υποσχέσου”, ενώ στο Mad for Greekz εξήγησε πως η στροφή του στο λαϊκό ρεπερτόριο αποτέλεσε μια απολύτως συνειδητή επιλογή.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, ο Νικηφόρος διατηρεί ένα εξαιρετικά χαμηλό προφίλ, προστατεύοντας τον ιδιωτικό του χώρο. Η πορεία του είναι αυτή ενός εργατικού καλλιτέχνη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει από την ταμπέλα του τηλεοπτικού διαγωνισμού και να θεμελιώσει μια αυτόνομη, επιτυχημένη παρουσία στην ελληνική δισκογραφία.