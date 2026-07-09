Νότης Σφακιανάκης Βιογραφικό

Ο Νότης Σφακιανάκης, γνωστός και με το βαφτιστικό του όνομα Παναγιώτης, αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η χαρακτηριστική φωνή του, η ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία και η αδιαμφισβήτητη εμπορική του απήχηση τον καθιέρωσαν ως τον απόλυτο πρωταγωνιστή της δεκαετίας του 1990, διαμορφώνοντας έναν καλλιτέχνη που η επιρροή του ξεπερνά τα στενά όρια της εποχής του.

Γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1959 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Προέρχεται από οικογένεια με βαθιές ρίζες, καθώς ο πατέρας του, Κωνσταντίνος, ήταν Κρητικός και η μητέρα του, Δέσποινα, καταγόταν από τη Μικρά Ασία. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του σημαδεύτηκαν από τον χωρισμό των γονιών του, όταν εκείνος ήταν μόλις επτά ετών. Αυτό το γεγονός τον οδήγησε να μετακομίσει στην Κω, όπου μεγάλωσε στο σπίτι των παππούδων του από την πλευρά της μητέρας του. Αυτά τα χρόνια υπήρξαν καθοριστικά για τη διαμόρφωση του δυναμικού χαρακτήρα του, ενώ ακολούθησαν και περίοδοι κατά τις οποίες έζησε στη Γερμανία, ακολουθώντας τη μητέρα του μετά τον δεύτερο γάμο της. Η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε επαγγελματικά το 1985 στην Κω, αρχικά ως επικεφαλής ενός ξενόγλωσσου συγκροτήματος και στη συνέχεια ερμηνεύοντας λαϊκά κομμάτια στην Κρήτη.

Το 1988, ο Νότης Σφακιανάκης πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην Αθήνα. Εκεί, η επιμονή του τον βοήθησε να σταθεί δίπλα σε καταξιωμένα ονόματα του λαϊκού πενταγράμμου, όπως η Πόλυ Πάνου, ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Γιώργος Σαλαμπάσης και ο Κώστας Μοναχός. Το καλοκαίρι του 1990 αποτέλεσε κομβικό σημείο για την καριέρα του, καθώς η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη στο πλευρό της Ελένης Δήμου τράβηξε την προσοχή των μουσικών παραγωγών. Η πρώτη του επίσημη ηχογράφηση ήρθε την ίδια χρονιά με το τραγούδι «Νοσταλγείς τα περασμένα», το οποίο συμπεριλήφθηκε στον δίσκο του Σάκη Καβατζικιώτη.

Από το 1991, όταν πρωτοεμφανίστηκε με την προσωπική του δισκογραφία, ξεκίνησε μια πορεία που κατέρριψε τα ρεκόρ πωλήσεων. Κατέχει το ρεκόρ φυσικών πωλήσεων με πάνω από δύο εκατομμύρια αντίτυπα για τη δεκαετία του 1990, ενώ οι συνολικές πωλήσεις της καριέρας του ξεπερνούν τα πέντε εκατομμύρια. Τραγούδια όπως τα «Τα Πιο Μεγάλα Σ’ Αγαπώ», «Καμία», «Εσύ», «Καληνύχτα», «Στην Αγκαλιά Σου», «Με Την Πλάτη Στον Τοίχο», «Από Το Φως Του Φεγγαριού», «Κοινωνία Στο Μείον», «Τα Πάθη», «Το Νησί», «Μάνα Γη», «Το Θεριό», «Η Γραβάτα», «Προξενιό» και «Τ’ Αθάνατο Νερό» ταυτίστηκαν με μια ολόκληρη γενιά. Σήμερα ανήκει στο δυναμικό της Panik Platinum, φροντίζοντας πάντα να δημιουργεί δουλειές με έντονο κοινωνικό στίγμα.

Οι ζωντανές του εμφανίσεις αποτέλεσαν το δυνατότερο χαρακτηριστικό του, καθώς καθιέρωσε νέα δεδομένα στο πώς στήνεται ένα λαϊκό πρόγραμμα. Προσέθεσε θεατρικότητα, εντυπωσιακές σκηνοθεσίες, προσεγμένους φωτισμούς και αυστηρό επαγγελματισμό, μετατρέποντας την πίστα σε έναν προσωπικό του χώρο. Στην προσωπική του ζωή, επέλεξε να διατηρεί χαμηλούς τόνους για την οικογένειά του, αν και συχνά απασχόλησε τα μέσα με τις αιχμηρές δηλώσεις του.

Η πορεία και τα έργα του έχουν καταγραφεί μέσα από το MAD. Το ντεμπούτο του στα ψηφιακά δρώμενα του καναλιού γράφτηκε στις 7 Νοεμβρίου 2000, όταν πραγματοποίησε το πρώτο του webcast στο www.mad.gr. Επίσης, έχει παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Mad Greekζ Interviewζ». Το mad.gr έχει καλύψει τόσο την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, όπως την προετοιμασία ντοκιμαντέρ για τη ζωή του και τη συλλεκτική επανέκδοση του δίσκου «5ο Βήμα», όσο και τις δύσκολες στιγμές της προσωπικής του ζωής. Πρόσφατα, μετέδωσε την είδηση για την απώλεια της συζύγου του, Κίλι, η οποία έπασχε από τη χρόνια νόσο του Πάρκινσον, καθώς και τους λόγους για τους οποίους ο τραγουδιστής δεν παρευρέθηκε στην αποτέφρωσή της.