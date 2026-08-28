Παυλίνα Βουλγαράκη Βιογραφικό

Η Παυλίνα Βουλγαράκη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10 Ιουλίου του 1992 και από τα πρώτα χρόνια της ζωής της έδειξε μια έντονη κλίση προς τις τέχνες και την εσωτερική αναζήτηση. Μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον με έντονες επιρροές, ως κόρη του πολιτικού Γιώργου Βουλγαράκη και της συμβολαιογράφου Κατερίνας Πελέκη, επέλεξε να χαράξει τη δική της, εντελώς ανεξάρτητη πορεία. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών, λαμβάνοντας ισχυρές βάσεις, και στη συνέχεια ακολούθησε το πάθος της για την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης, σπουδάζοντας Ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η ακαδημαϊκή της δίψα την οδήγησε στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Συμβουλευτική Ψυχολογία από το London Metropolitan University, ενώ η ειδίκευσή της στη Μουσικοθεραπεία αποτέλεσε τον ιδανικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην επιστήμη της και το μεγάλο της ταλέντο. Η ενασχόλησή της με την τραγουδοποιία ξεκίνησε ουσιαστικά αμέσως μετά την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο. Παράλληλα με τις απαιτητικές σπουδές της, η ίδια αναζήτησε βήμα έκφρασης σε μικρές μουσικές σκηνές. Ξεκίνησε ως ερμηνεύτρια της House Band στο θρυλικό Σταυρό του Νότου, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στην επαφή με το κοινό. Εκείνη την περίοδο, η ανάγκη της για αδιαμεσολάβητη επικοινωνία την έβγαλε στους δρόμους της Αθήνας ως street performer. Εμφανιζόταν σε διάφορα μουσικά μπαρ, καφέ και στέκια σε όλη την Ελλάδα, συχνά χρησιμοποιώντας διάφορα ψευδώνυμα, προκειμένου να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και να ωριμάσει καλλιτεχνικά πριν την επίσημη είσοδό της στη δισκογραφία. Το 2014 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, καθώς κυκλοφόρησε την πρώτη της προσωπική συλλογή με τίτλο «Λαβύρινθοι». Ο δίσκος αυτός, βασισμένος κυρίως σε δικούς της στίχους και μουσική, ανέδειξε την ικανότητά της να πλάθει ατμόσφαιρες γεμάτες λυρισμό. Μέσα από τραγούδια όπως τα «Λαβύρινθοι», «Mi Me Rotas», «Fer’ Ta Mou Ola Piso», «Sa Na Me Agapas» και «Selini», η δημιουργός καθιέρωσε το δικό της ξεχωριστό στίγμα στην εναλλακτική ποπ και έντεχνη σκηνή. Στη συνέχεια, η δισκογραφική της πορεία εμπλουτίστηκε με κομμάτια που αγαπήθηκαν βαθιά από το κοινό, όπως τα «Tipota», «M ‘Ena Tragoudi Paliako», «Esena Perimeno», «Mono Sta Paramithia», «Mov Kalinixtes» και «Ela Ligo Pio Konta». Η ικανότητά της να μεταφράζει τον πόνο και τη χαρά σε νότες έγινε το σήμα κατατεθέν της, με επιτυχίες όπως τα «Chilies Zoes», «Mporeis Akoma», «Pote Kai Pouthena», «Pos Synechizetai I Zoi» και «Den Eipes Kati» να εδραιώνουν τη θέση της στο μουσικό στερέωμα. Σε προσωπικό επίπεδο, διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ, προτιμώντας να μιλάει μέσα από το έργο της. Η κληρονομιά που χτίζει βασίζεται στην ειλικρίνεια των στίχων της και στον τρόπο με τον οποίο η ψυχολογία διαπερνά την τέχνη της, προσφέροντας στο κοινό της όχι απλώς τραγούδια, αλλά μια μορφή θεραπευτικής εμπειρίας. Η ευαισθησία και η ενσυναίσθησή της αποτελούν τον πυρήνα της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Η μουσική της πορεία βρήκε ένα φιλόξενο και δημιουργικό σπίτι στις οθόνες του MAD TV, το οποίο αγκάλιασε την εναλλακτική της αισθητική από νωρίς. Το τηλεοπτικό δίκτυο πρόβαλλε σταθερά τα ατμοσφαιρικά της βίντεο κλιπ, φέρνοντας τον ιδιαίτερο ήχο της σε ευρύτερο κοινό. Μια από τις πιο λαμπερές και απροσδόκητες συμπράξεις τους έλαβε χώρα στη σκηνή του MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure. Εκεί, τα φώτα χαμήλωσαν και η τραγουδοποιός ανέλαβε το stage, καθηλώνοντας τους παρευρισκόμενους. Ερμήνευσε ζωντανά το «Call Me», συνοδεύοντας μουσικά την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας της σχεδιάστριας Lena Katsanidou. Η αιθέρια παρουσία της, σε συνδυασμό με τις υψηλής ραπτικής δημιουργίες που παρουσιάζονταν στο catwalk, δημιούργησαν μια μαγευτική τηλεοπτική στιγμή που συνδύασε άψογα τη μόδα με τη σύγχρονη εναλλακτική μουσική, αποδεικνύοντας την ευελιξία και την ακτινοβολία της ως ερμηνεύτριας.