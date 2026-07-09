Πυξ Λαξ Βιογραφικό

Οι Πυξ Λαξ αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα, μακροβιότερα και εμπορικά πιο επιτυχημένα εναλλακτικά ροκ συγκροτήματα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Με καταγωγή από την Αθήνα, και συγκεκριμένα από τις δυτικές συνοικίες και το Μενίδι, η ιστορία τους ξεκίνησε επίσημα το 1988, παρότι οι ρίζες της βρίσκονται στα παιδικά χρόνια των ιδρυτικών τους μελών. Οι παιδικοί φίλοι Φίλιππος Πλιάτσικας και Μπάμπης Στόκας, μεγαλωμένοι με κοινά ακούσματα, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν βρέθηκαν στον δρόμο του Μάνου Ξυδού, ο οποίος εργαζόταν τότε σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία. Ακούγοντας τα πρώτα τους ντέμο, ο Ξυδούς διέκρινε αμέσως τη δυναμική τους. Όχι μόνο τους άνοιξε την πόρτα της δισκογραφίας, αλλά σύντομα ενσωματώθηκε στην μπάντα, αποτελώντας τον τρίτο, βασικό πυλώνα της. Το ιδιαίτερο όνομα του συγκροτήματος, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «με γροθιές και κλωτσιές», δόθηκε από τον υπάλληλο της εταιρείας Δημήτρη Φεργάδη, αντικατοπτρίζοντας την ορμή με την οποία μπήκαν στα μουσικά πράγματα.

Η δισκογραφική τους πρεμιέρα έγινε το 1990 με τον δίσκο «Τι Άλλο Να Πεις Πιο Απλά». Αυτή ήταν η αφετηρία μιας πορείας που κυριάρχησε απόλυτα στα 90s, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ πωλήσεων. Ο χαρακτηριστικός τους ήχος, που πάντρευε τις δυτικές ροκ φόρμες με λαϊκά και παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία, γέννησε τραγούδια-σταθμούς. Κομμάτια όπως τα «Άστην Να Λέει», «Γιατί», «Τα Πιο Μεγάλα Μυστικά», «Το Διπλανό Κάθισμα Κενό», «Ψέμα Να ‘σουνα», «Να Σ’ Αγαπάω Ακόμα», «Η Εικόνα Του Χειμώνα», «Για Πέταμα» και «Λίγο Χρώμα Για Τα Σκούρα» εντάχθηκαν μόνιμα στο ρεπερτόριο κάθε παρέας. Με δώδεκα χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου αντιτύπων, οι Πυξ Λαξ απέδειξαν έμπρακτα ότι ο εγχώριος ροκ ήχος μπορούσε να γεμίσει μεγάλα στάδια.

Το 2004, μετά από αδιάκοπες περιοδείες και τεράστια εμπορική πίεση, η κόπωση οδήγησε το συγκρότημα στη λύση του, αποχαιρετώντας το κοινό με ιστορικές συναυλίες. Τα μέλη ακολούθησαν σόλο διαδρομές μέχρι το 2010, όταν ο απροσδόκητος θάνατος του Μάνου Ξυδού, της ψυχής του γκρουπ, τους συγκλόνισε. Τον επόμενο χρόνο, οι εναπομείναντες φίλοι συναντήθηκαν ξανά για μια πανελλαδική περιοδεία φόρο-τιμής, συγκεντρώνοντας ασύλληπτο πλήθος κόσμου. Το 2018 προχώρησαν στην οριστική τους επανασύνδεση, συνεχίζοντας μέχρι σήμερα τις ζωντανές εμφανίσεις τους και αποδεικνύοντας ότι η κληρονομιά τους ως γέφυρα μεταξύ εναλλακτικού ροκ και ευρέος κοινού παραμένει ισχυρή.

Η σχέση των Πυξ Λαξ με το MAD περιλαμβάνει την εμφάνισή τους στο «Mad Πάσχα 2003 – στη σούβλα». Το mad.gr έχει καλύψει ενημερωτικά τα sold out εισιτήρια στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία-reunion, την παρουσία τους στο City Garden Festival 2023 και στο Christmas Theater, τη συνάντησή τους με την DJ MARILOO στο κομμάτι «Μοναξιά μου όλα», καθώς και τα viral βίντεο στο Tik Tok όπου ο Φίλιππος Πλιάτσικας τραγουδά με την κόρη του.