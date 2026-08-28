Slogan Βιογραφικό

Ο Γιώργος Πουλόπουλος, γνωστός σε ολόκληρη τη χώρα με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Slogan, αποτελεί ένα από τα πιο βαριά ονόματα της εγχώριας hip-hop βιομηχανίας. Γεννημένος στις 28 Αυγούστου του 1988 και μεγαλωμένος στην Καλαμάτα, ο καλλιτέχνης ήρθε από πολύ νωρίς σε επαφή με τον κόσμο του ρυθμού και της μελωδίας. Η οικογενειακή του καταβολή έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς ο πατέρας του υπήρξε DJ κατά τη δεκαετία του ’80. Μέσα από κασέτες και βινύλια καλλιτεχνών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο νεαρός τότε Γιώργος γαλουχήθηκε μουσικά πριν καν κατανοήσει πλήρως την έννοια της ραπ κουλτούρας. Από τα χρόνια του Δημοτικού, ο Slogan ξεκίνησε μαθήματα κλασικής και ηλεκτρικής κιθάρας, χτίζοντας μια στέρεη μουσική παιδεία. Στα δεκατρία του χρόνια, βίωσε την πρώτη του ουσιαστική επαφή με το hip-hop, μέσα από τις παρέες του στην Καλαμάτα. Εκείνη την περίοδο, το δρόμο κυρίευαν το graffiti, το breakdance και το sampling. Ο ίδιος αφοσιώθηκε στον στίχο και την παραγωγή. Κατά τη διάρκεια του Γυμνασίου, ξεκίνησε να γράφει τις πρώτες του ρίμες, ηχογραφώντας ερασιτεχνικά με τους στενούς του φίλους. Χρησιμοποιούσαν δυναμικά μικρόφωνα συνδεδεμένα σε συστήματα Hi-Fi και δημιουργούσαν τα πρώτα τους beats μέσω λογισμικών όπως το Hip-Hop Ejay. Στα χρόνια του Λυκείου, το πάθος του τον οδήγησε σε home studios, με τα demos του να κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι στα διάφορα DIY parties της πόλης. Με την ολοκλήρωση της σχολικής του πορείας, ο Slogan πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στην Αθήνα. Εκεί σπούδασε Ηχοληψία και Μουσική Παραγωγή με Τεχνολογία, εξειδικεύοντας τις γνώσεις του και ερχόμενος σε άμεση επαφή με τους κορυφαίους εκπροσώπους της ραπ σκηνής. Οι επιρροές του από τη χρυσή εποχή του hip-hop και το αμερικανικό New School των 90s, άρχισαν να μετουσιώνονται σε ένα μοναδικό, προσωπικό ηχόχρωμα. Το 2003, ίδρυσε μαζί με την παρέα του το συγκρότημα «Ό,τι Δεν Βλέπεις» (Ο.Δ.Β.). Αρχικά κινούμενοι στα στενά όρια της Μεσσηνίας, άρχισαν σταδιακά να χτίζουν έναν ισχυρό πυρήνα οπαδών. Η μεγάλη έκρηξη ήρθε το 2009 με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Στον Κήπο της Εδέμ». Το σόλο κομμάτι του Slogan με τίτλο «Ωχ Αμάν» εξελίχθηκε σε τεράστια επιτυχία, καταγράφοντας πανελλήνια απήχηση και μπαίνοντας στο πάνθεον των κλασικών ελληνικών ραπ κομματιών. Παράλληλα, η σύμπραξή τους με άλλα τοπικά σχήματα γέννησε το θρυλικό mixtape «KLMT Union», το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Ακολούθησε η υπογραφή συμβολαίου με την ελληνοκαναδική δισκογραφική εταιρεία Tomahok. Το 2010, ο Slogan κυκλοφόρησε το προσωπικό του mixtape «Funk The Usual», εντυπωσιάζοντας το κοινό με τα καυστικά του punchlines και τα πολυποίκιλα flows του. Το 2012 κυκλοφόρησε ο δεύτερος και τελευταίος δίσκος των Ο.Δ.Β. με τίτλο «Αύρα», σφραγίζοντας την underground πορεία τους με σκληρό, παραδοσιακό ήχο. Ο Slogan όργωσε τα stages ολόκληρης της χώρας, συνεργαζόμενος με ιερά τέρατα του χώρου όπως ο Τάκης Τσαν, ο Χαρμάνης, ο Υποχθόνιος, ο Εισβολέας, ο Μικρός Κλέφτης, ο 12ος Πίθηκος και ο Toquel. Η προσωπική του ζωή και οι εσωτερικές του αναζητήσεις αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα στους στίχους του, κάνοντας το κοινό να ταυτιστεί απόλυτα με την αυθεντικότητά του. Ως ιδρυτικό μέλος της OffBeat Records, συνέβαλε τα μέγιστα στην αλλαγή του ραπ χάρτη στην Ελλάδα, ενώ μετά την αποχώρησή του το 2019, συνέχισε την εκρηκτική του σόλο πορεία στη Minos EMI. Η κληρονομιά του είναι αδιαμφισβήτητη, έχοντας ανεβάσει τον πήχη στα μουσικά βίντεο και παντρεύοντας τον underground λυρισμό με τη σύγχρονη, διεθνή αισθητική. Η μουσική διαδρομή του καλλιτέχνη βρήκε έντονο βήμα έκφρασης στα μεγάλα events της χώρας, με αποκορύφωμα την εκρηκτική του εμφάνιση στα Mad VMA 2019 by Coca-Cola. Εκεί, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τους Onirama, τον Γιάννη Χατζηγεωργίου και τον AceJax, απογειώνοντας το κοινό με την εκτέλεση του κομματιού «Που ήσουν χτες». Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέδειξε επίσης την πορεία του μέσα από το αναλυτικό αφιέρωμα MAD Hip Hop Stories: SLOGAN, ενώ ο ίδιος βρέθηκε καλεσμένος στο Cooler Lists by Mythos μαζί με τον Evans, προσφέροντας αυθόρμητες μουσικές στιγμές.