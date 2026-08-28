Stefania Βιογραφικό

Η Στεφανία Λυμπερακάκη, ευρύτερα γνωστή απλώς ως Stefania, αποτελεί μια από τις πιο λαμπερές, φρέσκιες και ταλαντούχες παρουσίες της σύγχρονης pop σκηνής. Γεννημένη στις 17 Δεκεμβρίου 2002 στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, η νεαρή καλλιτέχνις φέρει με περηφάνια την ελληνική της καταγωγή, καθώς οι γονείς της, η Κούλα και ο Σπύρος Λυμπερακάκης, κατάγονται από το Θούριο και το Σοφικό του νομού Έβρου. Η καλλιτεχνική φλέβα φαίνεται πως είναι οικογενειακό χαρακτηριστικό, αφού είναι ανιψιά του καταξιωμένου Έλληνα ηθοποιού Γιάννη Στάνκογλου. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής της, έδειξε μια αστείρευτη αγάπη για τη μουσική, το τραγούδι και τον χορό, στοιχεία που σύντομα θα την οδηγούσαν στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά και μουσικά πλατό της Ευρώπης. Η καριέρα της ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία, κάνοντας τα πρώτα της ουσιαστικά βήματα το 2013, όταν συμμετείχε στον τρίτο κύκλο του ολλανδικού «The Voice Kids». Στις blind auditions εντυπωσίασε τους κριτές και επέλεξε να ενταχθεί στην ομάδα του σπουδαίου Marco Borsato. Παρότι η πορεία της εκεί σταμάτησε στη φάση των battles, η εμπειρία αυτή λειτούργησε ως το ιδανικό εφαλτήριο. Λίγο αργότερα, έγινε μέλος της εξαιρετικά δημοφιλούς παιδικής χορωδίας Kinderen voor Kinderen στην Ολλανδία, παραμένοντας εκεί για δύο δημιουργικά χρόνια. Το 2016 ήρθε η πρώτη της μεγάλη διεθνής αναγνώριση, όταν εκπροσώπησε την Ολλανδία στον Junior διαγωνισμό της Eurovision ως μέλος του γυναικείου συγκροτήματος Kisses, κατακτώντας τις καρδιές του ευρωπαϊκού κοινού. Η μετάβαση στην αμιγώς σόλο καριέρα της έγινε ομαλά αλλά εντυπωσιακά. Με τραγούδια όπως τα «Stupid Reasons», «Turn Around» και «Run Together», έχτισε μια δυναμική pop δισκογραφία που απευθυνόταν άμεσα στη νεολαία. Το 2020 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, όταν η ΕΡΤ την επέλεξε εσωτερικά για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το απόλυτα χορευτικό και εμψυχωτικό κομμάτι «SUPERG!RL». Η παγκόσμια πανδημία οδήγησε στην πρωτοφανή ακύρωση του διαγωνισμού, στερώντας της προσωρινά την ευκαιρία να ανέβει στη σκηνή. Ωστόσο, η ελληνική ραδιοτηλεόραση, πιστεύοντας ακράδαντα στο ταλέντο της, ανανέωσε το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. Το 2021, η Stefania επέστρεψε δριμύτερη με το «Last Dance». Με μια εντυπωσιακή και τεχνολογικά πρωτοποριακή εμφάνιση που χρησιμοποίησε εντυπωσιακά εφέ, χάρισε στην Ελλάδα τη δέκατη θέση, αποδεικνύοντας τις φωνητικές και ερμηνευτικές της ικανότητες σε ένα από τα πιο απαιτητικά τηλεοπτικά περιβάλλοντα του πλανήτη. Η προσωπική της ζωή χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα, καθώς η ίδια προτιμά να αφήνει τη δουλειά της να μιλάει γι’ αυτήν. Η αφοσίωσή της στη συνεχή βελτίωση της τέχνης της αναδεικνύει μια νεαρή γυναίκα με ωριμότητα, που διαχειρίζεται τη φήμη με προσήλωση στους στόχους της. Η κληρονομιά που χτίζει είναι αυτή μιας σύγχρονης, διεθνούς pop star που ενώνει δυο κουλτούρες — την ελληνική και την ολλανδική. Κομμάτια όπως τα «Mucho Calor», «Piano Fotia», «You lost me», «My My My» και «An kapou kapou m’ agapas» έχουν καταγράψει εξαιρετική πορεία, εδραιώνοντάς την ως βασική πρωταγωνίστρια της νέας γενιάς. Στις μεγάλες μουσικές γιορτές, η πορεία της απογειώθηκε με εμβληματικές εμφανίσεις. Στα Mad Video Music Awards το 2019 ερμήνευσε το «Con Calma» με τις Ilenia Williams και Konnie Metaxa. Το 2021 κυριάρχησε στα VMA με το «Mucho Calor», το «Last Dance» πλάι στον Archolekas και το ντουέτο με τον Πέτρο Ιακωβίδη στα «Μη Θυμώνεις / Σ’ Αγαπάω Σου Φώναξα», ενώ στο MadWalk τραγούδησε το «Words» για τον σχεδιαστή Sotiris Georgiou. Το 2022 συνεργάστηκε στα VMA με τον Good Job Nicky και στο MadWalk με την Τάνια Μπρεάζου στο «Yalla Baby» για την Answear.gr, ενώ το 2023 χάρισε ένα εκρηκτικό act στα VMA με την Καλομοίρα και τους 3SUM.