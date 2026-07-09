Θάνος Πετρέλης Βιογραφικό

Ο Θάνος Πετρέλης, γεννημένος στις 27 Σεπτεμβρίου 1975 στην Αθήνα, αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς και αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του, η αγάπη του για τη μουσική ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής. Μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον όπου τα ακούσματα του καλού ελληνικού πενταγράμμου κυριαρχούσαν, ανέπτυξε από νωρίς το δικό του προσωπικό ύφος. Η φωνή του, γεμάτη συναίσθημα και με μια γνήσια λαϊκή χροιά, αποτέλεσε το απόλυτο διαβατήριό του για μια καριέρα γεμάτη λάμψη στα νυχτερινά κέντρα και τα ραδιόφωνα της χώρας.

Το ευρύ κοινό γνώρισε τον Θάνο Πετρέλη μέσα από την πρώτη σεζόν του δημοφιλούς μουσικού ριάλιτι του ΑΝΤ1. Σε μια εποχή που η ελληνική τηλεόραση ανακάλυπτε τη δυναμική των διαγωνισμών ταλέντων, ο ίδιος ξεχώρισε αμέσως. Δεν ήταν μόνο οι φωνητικές του ικανότητες που τράβηξαν την προσοχή, αλλά κυρίως το αυθεντικό του προφίλ, η σεμνότητά του και η ικανότητά του να ερμηνεύει απαιτητικά λαϊκά κομμάτια με χαρακτηριστική άνεση. Η πορεία του στο παιχνίδι του άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της δισκογραφίας, δίνοντάς του την ευκαιρία να αποδείξει την αξία του στον εξαιρετικά ανταγωνιστικό χώρο της μουσικής βιομηχανίας.

Το 2004 αποτέλεσε τη χρονιά-σταθμό για την καριέρα του, καθώς κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «Είχε Το Χρώμα Του Ουρανού». Ο δίσκος αυτός, σε συνθέσεις του σπουδαίου δημιουργού Φοίβου, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Το τραγούδι «Το Αίμα Μου» έγινε ο απόλυτος ύμνος της χρονιάς, κατακτώντας τα ραδιόφωνα, και εδραίωσε τον Πετρέλη ως το νέο μεγάλο όνομα του λαϊκού πενταγράμμου. Τον Μάιο του 2005, κυκλοφόρησε τον δεύτερο δίσκο του με τίτλο «Θυμίζεις Κάτι Από Ελλάδα», ξανά με την υπογραφή του Φοίβου. Ο δίσκος περιελάμβανε μια σειρά από τεράστιες επιτυχίες, όπως τα «Πως Ξεχνιέται Κάποια Σαν Εσένα», «Μεσάνυχτα Και Κάτι», «Άδικα», «Μετά Από Εσένα Ξαναζώ Δεν Το Περίμενες Αυτό» και το εκρηκτικό «Κερνάω Απόψε Εγώ Γιορτάζω». Λίγο νωρίτερα, είχε προηγηθεί η συμμετοχή του στον δίσκο της Δέσποινας Βανδή «Στην Αυλή Του Παραδείσου», όπου οι δυο τους ερμήνευσαν το δημοφιλές ντουέτο «Κάν’ Το Αν Μ’ Αγαπάς».

Η δισκογραφική του πορεία συνεχίστηκε με τραγούδια όπως «Τελειώσαμε», «Πρότυπο Γυναίκας», «Είσαι Ανύπαρκτη», «Το Χαστούκι», «Σιδερένια Καρδιά», «Βιτρίνα Αισθημάτων», «Μαρτυριάρικα Μου Μάτια», «Από Σένα Αρχίζουν Όλα», «Με Νίκησες», «Δε Φταίει Το Σπαθί», «Ευτυχώς» και «Δεν Έχω Μάτια Γι’ Άλλη», αποδεικνύοντας το εύρος του ρεπερτορίου του από δυναμικά τσιφτετέλια μέχρι συναισθηματικές μπαλάντες.

Η πορεία του καλλιτέχνη αποτυπώθηκε φυσικά και στα δρώμενα του MAD. Στα Mad Video Music Awards του 2005, την περίοδο της απόλυτης ραδιοφωνικής του εκτόξευσης, ανέβηκε στη σκηνή της διοργάνωσης για να ερμηνεύσει ζωντανά την επιτυχία του «Χαμένα». Η παρουσία του παραμένει διαρκής και στη διαδικτυακή πλατφόρμα του σταθμού, με το mad.gr να καλύπτει τόσο viral περιστατικά της ζωής του —όπως την επική του απάντηση όταν τον παρομοίασαν με αρχαίο Έλληνα— όσο και καλλιτεχνικές του συμπράξεις, όπως το απρόσμενο ντουέτο με την Κατερίνα Λιόλιου που ταξίδεψε το κοινό πίσω στη νοσταλγία του 2005.

Πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Θάνος Πετρέλης είναι ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Το 2006 παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Σοφία Μοσχοπούλου, με την οποία διατηρούσε σχέση δέκα χρόνια πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Μαζί έχουν αποκτήσει τρεις κόρες: την Αγάπη (2006), τη Σήλια (2009) και τη Ζένια (2015), βρίσκοντας στην οικογένειά του το απόλυτο καταφύγιο και την πηγή της καθημερινής του έμπνευσης.