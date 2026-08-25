Βάγγος Δανέζης Βιογραφικό

Ο Βάγγος Δανέζης γεννήθηκε στην Αθήνα, με καταγωγή από Σύρο και Σπάρτη, και μεγάλωσε σε μια οικογένεια με έντονη σχέση με τη μουσική, χωρίς όμως κάποιο μέλος της να έχει ασχοληθεί επαγγελματικά — ο ίδιος ήταν ο πρώτος που αποφάσισε να κάνει το τραγούδι επάγγελμα. Το μικρόβιο της μουσικής υπήρχε από πολύ νωρίς: θυμάται τον εαυτό του τεσσάρων ετών να τραγουδά μπροστά σε ένα μικρό stand φτιαγμένο από Lego. Ξεκίνησε πιάνο σε μικρή ηλικία, στράφηκε στην κιθάρα κατά την εφηβεία, έκανε μαθήματα φωνητικής και συμμετείχε σε σχολικές εκδηλώσεις.

Σπούδασε Maths & Economics στο Πανεπιστήμιο του Bath, αποφοιτώντας με άριστα. Η παραμονή του στην Αγγλία αποδείχθηκε καθοριστική: εκεί κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να συγχωρήσει τον εαυτό του αν δεν επιχειρούσε να κυνηγήσει επαγγελματικά το τραγούδι. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, επέστρεψε στην Ελλάδα με ξεκάθαρο στόχο. Η οικογένειά του αντιμετώπισε αρχικά αυτή την απόφαση με επιφυλακτικότητα, ανησυχώντας για την αβεβαιότητα του καλλιτεχνικού χώρου, όμως σήμερα βρίσκεται στο πλευρό του και χαίρεται να τον βλέπει να πραγματοποιεί το όνειρό του.

Η συμμετοχή του στο «The Voice of Greece» αποτέλεσε συνειδητή και μεθοδευμένη επιλογή, καθώς το θεωρούσε σημαντική ευκαιρία προβολής και γνωριμίας με ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας. Μέσα από τον διαγωνισμό εξελίχθηκε τόσο καλλιτεχνικά όσο και προσωπικά, αποκτώντας αυτοπεποίθηση και δουλεύοντας εντατικά πάνω στις φωνητικές του ικανότητες. Μια από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η ερμηνεία του στο «Γράμμα» του Νότη Σφακιανάκη, η οποία ξεπέρασε τις 150.000 προβολές. Στα Battles, ενώ θεωρούσε ότι το ταξίδι του είχε τελειώσει, ο Γιώργος Μαζωνάκης τον «έκλεψε» την τελευταία στιγμή — μια κίνηση που ο ίδιος θυμάται με χιούμορ και εκτίμηση. Αξίζει να σημειωθεί πως το πρώτο του live ήταν sold out.

Το δισκογραφικό του ντεμπούτο ήρθε με το «Καρδιά μου λιώνω», τραγούδι του Στέφανου Κορκολή σε νέα διασκευή με τους Arcade — το ίδιο τραγούδι που είχε επιλέξει για τον τελικό του The Voice. Η συνεργασία έδωσε στο κομμάτι έναν πιο σύγχρονο και καλοκαιρινό ήχο, διαφορετικό από την πιο ρομαντική εκτέλεση που είχε αρχικά στο μυαλό του. Παράλληλα, ετοιμάζει τη δεύτερη δισκογραφική του δουλειά και θα συνεχίσει τις live εμφανίσεις του από τον Σεπτέμβριο. Ανάμεσα στους δημιουργούς που θαυμάζει και με τους οποίους ονειρεύεται να συνεργαστεί στο μέλλον ξεχωρίζουν ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Γιώργος Μουκίδης και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ενώ δεν κρύβει την επιθυμία να του γράψει κάποια στιγμή τραγούδι ο τελευταίος. Ο ίδιος παραμένει ο πιο αυστηρός κριτής του, με γνώμονα πάντα την ποιότητα — τόσο στις δισκογραφικές όσο και στις live δουλειές του.