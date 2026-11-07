Mad For Greekz
Το Mad For Greekz είναι η εκπομπή του MAD Greekz με παρουσιαστή τον Θανάση Γκαραβέλα, που φιλοξενεί δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες.
Οι καλεσμένοι μιλούν για την πορεία τους, τα τραγούδια, τις συνεργασίες και τη ζωή τους. Η εκπομπή ξεκίνησε το 2013 και επέστρεψε με νέα επεισόδια το 2025.
48 επεισόδια
Επεισόδια
Μελίνα Ασλανίδου: Από τη Θεσσαλονίκη και τους Απέναντι στο σήμερα
Πρώτη μετάδοση: 29 Οκτωβρίου 2026
Η Μελίνα Ασλανίδου καλεσμένη του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz. Μιλά για τη διαδρομή της από τη Θεσσαλονίκη και τους Απέναντι μέχρι σήμερα.
Χρήστος Δάντης: Τα social media, η Αμερική και η κατάθλιψη
Πρώτη μετάδοση: 21 Οκτωβρίου 2026
Ο Χρήστος Δάντης καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz. Μιλά για τα social media, την καριέρα που παραλίγο να κάνει στην Αμερική και την κατάθλιψη που πέρασε.
Φαίη Θεοχάρη
Πρώτη μετάδοση: 17 Ιουλίου 2026
Η Φαίη Θεοχάρη καλεσμένη του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Δημήτρης Σταρόβας: «Η μουσική μου έσωσε τη ζωή»
Πρώτη μετάδοση: 24 Μαΐου 2026
Ο Δημήτρης Σταρόβας καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz. Μιλά για το πώς η μουσική άλλαξε τη ζωή του.
Κώστας Μακεδόνας: Ιστορίες, εμπειρίες, ώρες πτήσης και οικογένεια
Πρώτη μετάδοση: 8 Μαΐου 2026
Ο Κώστας Μακεδόνας καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz. Μιλά για τις εμπειρίες του, τις ώρες πτήσης και την οικογένειά του.
Ηλίας Φιλίππου (2026)
Πρώτη μετάδοση: 23 Απριλίου 2026
Ο Ηλίας Φιλίππου καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz. Ο στιχουργός μεγάλων επιτυχιών μιλά για την πορεία του.
Γιώργος Παπαδόπουλος: Επιτυχίες, αποτυχίες, συνεργασίες και vlogging
Πρώτη μετάδοση: 14 Απριλίου 2026
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz. Μιλά για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του, τις συνεργασίες του και το vlogging.
Ανδρομάχη: Η μουσική, το The Voice και η ζωή της σήμερα
Πρώτη μετάδοση: 24 Μαρτίου 2026
Η Ανδρομάχη καλεσμένη του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz. Μιλά για τη μουσική, το The Voice και τη ζωή της σήμερα.
Γιώργος Κακοσαίος
Πρώτη μετάδοση: 1 Μαρτίου 2026
Ο Γιώργος Κακοσαίος καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Μαριάνα Παπαμακαρίου
Πρώτη μετάδοση: 27 Ιανουαρίου 2026
Η Μαριάνα Παπαμακαρίου καλεσμένη του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Νίκος Απέργης
Πρώτη μετάδοση: 12 Ιανουαρίου 2026
Ο Νίκος Απέργης καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Δημήτρης Μπάσης
Πρώτη μετάδοση: 23 Δεκεμβρίου 2025
Ο Δημήτρης Μπάσης καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Νικηφόρος (2025)
Πρώτη μετάδοση: 5 Δεκεμβρίου 2025
Ο Νικηφόρος καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Γιώργος Λιβάνης
Πρώτη μετάδοση: 25 Νοεμβρίου 2025
Ο Γιώργος Λιβάνης καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Κώστας Λειβαδάς (2025)
Πρώτη μετάδοση: 26 Οκτωβρίου 2025
Ο Κώστας Λειβαδάς καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Γιώργος Γιαννιάς (2025)
Πρώτη μετάδοση: 12 Οκτωβρίου 2025
Ο Γιώργος Γιαννιάς καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Ηλίας Βρεττός
Πρώτη μετάδοση: 29 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Ηλίας Βρεττός καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Λένα Ζευγαρά
Πρώτη μετάδοση: 25 Σεπτεμβρίου 2025
Η Λένα Ζευγαρά καλεσμένη του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Νικηφόρος (2018)
Πρώτη μετάδοση: 9 Ιουνίου 2018
Ο Νικηφόρος καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου
Πρώτη μετάδοση: 4 Ιουνίου 2018
Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Βασίλης Δήμας
Πρώτη μετάδοση: 21 Μαΐου 2018
Ο Βασίλης Δήμας καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Γιάννης Πλούταρχος
Πρώτη μετάδοση: 10 Απριλίου 2018
Ο Γιάννης Πλούταρχος καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Κώστας Λειβαδάς (2018)
Πρώτη μετάδοση: 19 Μαρτίου 2018
Ο Κώστας Λειβαδάς καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Γιώργος Γιαννιάς (2018)
Πρώτη μετάδοση: 5 Μαρτίου 2018
Ο Γιώργος Γιαννιάς καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Χρύσπα
Πρώτη μετάδοση: 5 Δεκεμβρίου 2017
Η Χρύσπα καλεσμένη του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Τζωρτζίνα Νικάκη
Πρώτη μετάδοση: 5 Δεκεμβρίου 2017
Η Τζωρτζίνα Νικάκη καλεσμένη του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Χάρης Κωστόπουλος
Πρώτη μετάδοση: 5 Δεκεμβρίου 2017
Ο Χάρης Κωστόπουλος καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Χρήστος Κυπριανίδης
Πρώτη μετάδοση: 22 Μαΐου 2017
Ο Χρήστος Κυπριανίδης καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Φίλιππος Πλιάτσικας
Πρώτη μετάδοση: 15 Μαΐου 2017
Ο Φίλιππος Πλιάτσικας καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Παναγιώτης Ραφαηλίδης
Πρώτη μετάδοση: 7 Απριλίου 2017
Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Ραλλία Χρηστίδου
Πρώτη μετάδοση: 8 Μαρτίου 2017
Η Ραλλία Χρηστίδου καλεσμένη του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Λένα Παπαδοπούλου
Πρώτη μετάδοση: 13 Φεβρουαρίου 2017
Η Λένα Παπαδοπούλου καλεσμένη του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Σάκης Αρσενίου (2017)
Πρώτη μετάδοση: 24 Ιανουαρίου 2017
Ο Σάκης Αρσενίου καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Νικηφόρος (2017)
Πρώτη μετάδοση: 24 Ιανουαρίου 2017
Ο Νικηφόρος καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Πάνος Καλίδης (17 Δεκεμβρίου 2016)
Πρώτη μετάδοση: 17 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πάνος Καλίδης καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Χρήστος Δάντης
Πρώτη μετάδοση: 28 Νοεμβρίου 2016
Ο Χρήστος Δάντης καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Βασιλική Νταντά (2016)
Πρώτη μετάδοση: 26 Νοεμβρίου 2016
Η Βασιλική Νταντά καλεσμένη του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Γλυκερία
Πρώτη μετάδοση: 22 Οκτωβρίου 2016
Η Γλυκερία καλεσμένη του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Αποστολία Ζώη
Πρώτη μετάδοση: 18 Ιουνίου 2016
Η Αποστολία Ζώη καλεσμένη του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Θάνος Παπανικολάου
Πρώτη μετάδοση: 17 Ιουνίου 2016
Ο Θάνος Παπανικολάου καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Πρώτη μετάδοση: 17 Ιουνίου 2016
Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Ηλίας Φιλίππου (2016)
Πρώτη μετάδοση: 13 Μαΐου 2016
Ο Ηλίας Φιλίππου καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Κώστας Καραφώτης (2016)
Πρώτη μετάδοση: 26 Μαρτίου 2016
Ο Κώστας Καραφώτης καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Σάκης Αρσενίου (2016)
Πρώτη μετάδοση: 19 Μαρτίου 2016
Ο Σάκης Αρσενίου καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Αμαρυλλίς (2016)
Πρώτη μετάδοση: 12 Μαρτίου 2016
Η Αμαρυλλίς καλεσμένη του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Χρήστος Μενιδιάτης (2016)
Πρώτη μετάδοση: 26 Φεβρουαρίου 2016
Ο Χρήστος Μενιδιάτης καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Πάνος Καλίδης (13 Φεβρουαρίου 2016)
Πρώτη μετάδοση: 13 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πάνος Καλίδης καλεσμένος του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.
Ελένη Χατζίδου (2016)
Πρώτη μετάδοση: 1 Φεβρουαρίου 2016
Η Ελένη Χατζίδου καλεσμένη του Θανάση Γκαραβέλα στο Mad For Greekz.