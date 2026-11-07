Mad For Greekz

Το Mad For Greekz είναι η εκπομπή του MAD Greekz με παρουσιαστή τον Θανάση Γκαραβέλα, που φιλοξενεί δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες.

Οι καλεσμένοι μιλούν για την πορεία τους, τα τραγούδια, τις συνεργασίες και τη ζωή τους. Η εκπομπή ξεκίνησε το 2013 και επέστρεψε με νέα επεισόδια το 2025.

48 επεισόδια

Spotify RSS