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MAD Radio Interviews

MAD Radio Interviews

Συνεντεύξεις και εκπομπές από το αρχείο του Mad Radio 106,2.

Περιλαμβάνει το The Radio Stars (2012–2013), όπου αγαπημένοι καλλιτέχνες παρουσίαζαν τη δική τους ραδιοφωνική εκπομπή, συνεντεύξεις από το Mad Morning Show (2015), συνεντεύξεις του 2014 και συνεντεύξεις στην εκπομπή της Γεωργίας Κουτσοκώστα (2023).

Οι περισσότερες ραδιοφωνικές συνεντεύξεις του 2023–2024 βρίσκονται στο podcast «MAD Radio 106.2».

6 επεισόδια

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Επεισόδια

REC: The Radio Stars

Πρώτη μετάδοση: 12 Φεβρουαρίου 2013

Οι REC επιμελούνται και παρουσιάζουν τη δική τους εκπομπή στη ζώνη «The Radio Stars» του Mad Radio 106,2.

Κατερίνα Στικούδη: The Radio Stars

Πρώτη μετάδοση: 30 Ιανουαρίου 2013

Η Κατερίνα Στικούδη παρουσιάζει τη δική της εκπομπή στη ζώνη «The Radio Stars» του Mad Radio 106,2 και μιλά για τα τραγούδια που επέλεξε.

Stan: The Radio Stars

Πρώτη μετάδοση: 23 Ιανουαρίου 2013

Ο Stan, μαζί με τον παραγωγό του SnapYourFingers, παρουσιάζει τη δική του εκπομπή στη ζώνη «The Radio Stars» του Mad Radio 106,2, με τραγούδια από τη δεκαετία του ’90 που διάλεξε ο ίδιος.

Vegas: The Radio Stars

Πρώτη μετάδοση: 19 Ιανουαρίου 2013

Οι Vegas κάνουν τη δική τους εκπομπή στη ζώνη «The Radio Stars» του Mad Radio 106,2.

Demy: The Radio Stars

Πρώτη μετάδοση: 27 Δεκεμβρίου 2012

Η Demy παρουσιάζει τη δική της εκπομπή στη ζώνη «The Radio Stars» του Mad Radio 106,2.

Μύρωνας Στρατής: The Radio Stars

Πρώτη μετάδοση: 18 Δεκεμβρίου 2012

Ο Μύρωνας Στρατής παρουσιάζει τη δική του εκπομπή στη ζώνη «The Radio Stars» του Mad Radio 106,2, όπου κάθε Σαββατοκύριακο ένας καλλιτέχνης γινόταν ραδιοφωνικός παραγωγός.