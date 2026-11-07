MAD Radio Interviews
Συνεντεύξεις και εκπομπές από το αρχείο του Mad Radio 106,2.
Περιλαμβάνει το The Radio Stars (2012–2013), όπου αγαπημένοι καλλιτέχνες παρουσίαζαν τη δική τους ραδιοφωνική εκπομπή, συνεντεύξεις από το Mad Morning Show (2015), συνεντεύξεις του 2014 και συνεντεύξεις στην εκπομπή της Γεωργίας Κουτσοκώστα (2023).
Οι περισσότερες ραδιοφωνικές συνεντεύξεις του 2023–2024 βρίσκονται στο podcast «MAD Radio 106.2».
6 επεισόδια
Επεισόδια
REC: The Radio Stars
Πρώτη μετάδοση: 12 Φεβρουαρίου 2013
Οι REC επιμελούνται και παρουσιάζουν τη δική τους εκπομπή στη ζώνη «The Radio Stars» του Mad Radio 106,2.
Κατερίνα Στικούδη: The Radio Stars
Πρώτη μετάδοση: 30 Ιανουαρίου 2013
Η Κατερίνα Στικούδη παρουσιάζει τη δική της εκπομπή στη ζώνη «The Radio Stars» του Mad Radio 106,2 και μιλά για τα τραγούδια που επέλεξε.
Stan: The Radio Stars
Πρώτη μετάδοση: 23 Ιανουαρίου 2013
Ο Stan, μαζί με τον παραγωγό του SnapYourFingers, παρουσιάζει τη δική του εκπομπή στη ζώνη «The Radio Stars» του Mad Radio 106,2, με τραγούδια από τη δεκαετία του ’90 που διάλεξε ο ίδιος.
Vegas: The Radio Stars
Πρώτη μετάδοση: 19 Ιανουαρίου 2013
Οι Vegas κάνουν τη δική τους εκπομπή στη ζώνη «The Radio Stars» του Mad Radio 106,2.
Demy: The Radio Stars
Πρώτη μετάδοση: 27 Δεκεμβρίου 2012
Η Demy παρουσιάζει τη δική της εκπομπή στη ζώνη «The Radio Stars» του Mad Radio 106,2.
Μύρωνας Στρατής: The Radio Stars
Πρώτη μετάδοση: 18 Δεκεμβρίου 2012
Ο Μύρωνας Στρατής παρουσιάζει τη δική του εκπομπή στη ζώνη «The Radio Stars» του Mad Radio 106,2, όπου κάθε Σαββατοκύριακο ένας καλλιτέχνης γινόταν ραδιοφωνικός παραγωγός.