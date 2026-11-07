MAD Radio Interviews

Συνεντεύξεις και εκπομπές από το αρχείο του Mad Radio 106,2.

Περιλαμβάνει το The Radio Stars (2012–2013), όπου αγαπημένοι καλλιτέχνες παρουσίαζαν τη δική τους ραδιοφωνική εκπομπή, συνεντεύξεις από το Mad Morning Show (2015), συνεντεύξεις του 2014 και συνεντεύξεις στην εκπομπή της Γεωργίας Κουτσοκώστα (2023).

Οι περισσότερες ραδιοφωνικές συνεντεύξεις του 2023–2024 βρίσκονται στο podcast «MAD Radio 106.2».

6 επεισόδια

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