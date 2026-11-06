Spill The Tea (MAD TV)

Το Spill The Tea είναι εκπομπή του MAD TV με παρουσιαστή τον Ανδρέα Ζώιτσα.

Σε κάθε επεισόδιο ένας καλεσμένος από την τηλεόραση, τη μουσική και τα social media πίνει «τσαγάκι» με τον Ανδρέα και μιλά για τη δουλειά του, τα νέα του σχέδια και όσα απασχόλησαν το κοινό.

Τα επεισόδια μεταδόθηκαν τη σεζόν 2025–2026 στο MAD TV και στο κανάλι του MAD στο YouTube.

45 επεισόδια

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