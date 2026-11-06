Spill The Tea (MAD TV)
Το Spill The Tea είναι εκπομπή του MAD TV με παρουσιαστή τον Ανδρέα Ζώιτσα.
Σε κάθε επεισόδιο ένας καλεσμένος από την τηλεόραση, τη μουσική και τα social media πίνει «τσαγάκι» με τον Ανδρέα και μιλά για τη δουλειά του, τα νέα του σχέδια και όσα απασχόλησαν το κοινό.
Τα επεισόδια μεταδόθηκαν τη σεζόν 2025–2026 στο MAD TV και στο κανάλι του MAD στο YouTube.
45 επεισόδια
Επεισόδια
Νικηφόρος: «Το TikTok είναι το fast food της μουσικής»
Πρώτη μετάδοση: 30 Ιουλίου 2026
Ο Νικηφόρος καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν μιλά για το νέο του album «Το Κακό Παιδί» και για τη σχέση της μουσικής με το TikTok.
Yolte: Η μουσική και οι συνεργασίες
Πρώτη μετάδοση: 23 Ιουλίου 2026
Ο Yolte καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τη μουσική του και τις συνεργασίες του.
Νίκος Μέλλος: Η «Γη της Ελιάς» και η δική του ιστορία
Πρώτη μετάδοση: 15 Ιουλίου 2026
Ο Νίκος Μέλλος καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τη «Γη της Ελιάς» και για τη δική του ιστορία που έγινε γνωστή.
Αλέξανδρος Μαρτίδης: Από το security στη «Γη της Ελιάς»
Πρώτη μετάδοση: 10 Ιουλίου 2026
Ο Αλέξανδρος Μαρτίδης καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για το πώς βρέθηκε από τη δουλειά στο security στη σειρά «Γη της Ελιάς».
Ειρήνη Τσέλλου: Από τη φιλολογία στην υποκριτική
Πρώτη μετάδοση: 3 Ιουλίου 2026
Η Ειρήνη Τσέλλου καλεσμένη του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τη διαδρομή της από τη φιλολογία στην υποκριτική και την αγάπη του κοινού.
Άρης Κόντος: «Δεν είμαι ο σωσίας του Brad Pitt, είμαι ηθοποιός»
Πρώτη μετάδοση: 26 Ιουνίου 2026
Ο Άρης Κόντος καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για την ομοιότητά του με τον Brad Pitt και τη δουλειά του ως ηθοποιός.
Biased Beast: Η drag περσόνα Bibi
Πρώτη μετάδοση: 19 Ιουνίου 2026
Ο Biased Beast καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τη συμμετοχή του στο «YFSF» και τη δημιουργία της drag περσόνας Bibi.
Gio Kay και Benzy: Η μουσική και τα σχέδια για το μέλλον
Πρώτη μετάδοση: 12 Ιουνίου 2026
Gio Kay και Benzy καλεσμένοι του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Οι Gio Kay και Benzy μιλούν για τη μουσική τους και τα σχέδιά τους.
Ουίλιαμ Εζέτζα: Το follow από τον Αντετοκούνμπο
Πρώτη μετάδοση: 4 Ιουνίου 2026
Ο Ουίλιαμ Εζέτζα καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για την πορεία του και για το follow που δέχτηκε από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Έλενα Mariposa Κρεμλίδου: «Πρέπει να διώξουμε τη ντροπή από τα θύματα»
Πρώτη μετάδοση: 29 Μαΐου 2026
Η Έλενα Mariposa Κρεμλίδου καλεσμένη του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τη ντροπή που φορτώνεται στα θύματα και την προσωπική της ζωή.
Νίκος Γκάνος: Η Μαρινέλλα, η Eurovision, το Survivor και το νέο τραγούδι
Πρώτη μετάδοση: 22 Μαΐου 2026
Ο Νίκος Γκάνος καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τις συμβουλές της Μαρινέλλας, τη Eurovision, το Survivor και το νέο του τραγούδι.
Γιώργος Πορφύρης: Η εμπειρία του MasterChef
Πρώτη μετάδοση: 13 Μαΐου 2026
Ο Γιώργος Πορφύρης καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για την εμπειρία του στο MasterChef.
Μαρίλια και Αποστόλης: Η πρώτη κοινή συνέντευξη
Πρώτη μετάδοση: 7 Μαΐου 2026
Μαρίλια και Αποστόλης καλεσμένοι του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Οι πρωταγωνιστές του «Να μ’ αγαπάς» στην πρώτη κοινή τους συνέντευξη.
Μαίρη Αργυριάδου: Οι απόψεις και τα μηνύματα που δέχεται
Πρώτη μετάδοση: 30 Απριλίου 2026
Η Μαίρη Αργυριάδου καλεσμένη του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τις απόψεις της και τα μηνύματα που δέχεται στα social media.
Χρήστος Ντεντόπουλος: Η εμπειρία του Big Brother
Πρώτη μετάδοση: 23 Απριλίου 2026
Ο Χρήστος Ντεντόπουλος καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για την εμπειρία του στο Big Brother και όσα του άφησε.
Ιαν Στρατής: Η οικογένεια με τη Μαίρη Συνατσάκη
Πρώτη μετάδοση: 19 Απριλίου 2026
Ο Ιαν Στρατής καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για την οικογένειά του με τη Μαίρη Συνατσάκη.
Χρήστος Μοίρας: Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τα επόμενα βήματα
Πρώτη μετάδοση: 7 Απριλίου 2026
Ο Χρήστος Μοίρας καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για το τέλος του «Πρωινού Σαββατοκύριακου» με την Ελένη Τσολάκη και τα επόμενα βήματά του.
Μαρία Λυμπεροπούλου: Η σχέση με τον Ορφέα
Πρώτη μετάδοση: 3 Απριλίου 2026
Η Μαρία Λυμπεροπούλου καλεσμένη του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τη σχέση της με τον Ορφέα και την προσωπική της ζωή.
Μπάμπης Λαζαρίδης: Τα παιδικά χρόνια και ο πατέρας του
Πρώτη μετάδοση: 27 Μαρτίου 2026
Ο Μπάμπης Λαζαρίδης καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τα παιδικά του χρόνια και το πώς ένιωθε όταν τον ρωτούσαν για τον πατέρα του.
Έλενα Τσαγκρινού: Η Eurovision, η μητρότητα και τα νέα σχέδια
Πρώτη μετάδοση: 13 Μαρτίου 2026
Η Έλενα Τσαγκρινού καλεσμένη του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τη Eurovision, τη μητρότητα και τα νέα επαγγελματικά της σχέδια.
Δημήτρης Λαγούτης: Τα social, «Το σόι σου» και ο έρωτας
Πρώτη μετάδοση: 6 Μαρτίου 2026
Ο Δημήτρης Λαγούτης καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τα social media, τη σειρά «Το σόι σου» και τον έρωτα.
Γιώργος Τοκμετζίδης: Το GNTM και οι κριτές
Πρώτη μετάδοση: 27 Φεβρουαρίου 2026
Ο Γιώργος Τοκμετζίδης καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για την εμπειρία του στο GNTM και τους κριτές.
Antigoni: Η Eurovision 2026 και τα σχόλια
Πρώτη μετάδοση: 20 Φεβρουαρίου 2026
Η Antigoni καλεσμένη του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026 μιλά για το «Jalla» και για το πώς διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια.
Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Δεν είμαι ο Παντελής, αλλά είναι το είδωλό μου»
Πρώτη μετάδοση: 13 Φεβρουαρίου 2026
Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τον Παντελή Παντελίδη και τη δική του μουσική πορεία.
Σόλων Τσούνης: «Ο ρόλος της ζωής μου είναι ο Διονύσης Χαμπέας»
Πρώτη μετάδοση: 6 Φεβρουαρίου 2026
Ο Σόλων Τσούνης καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τον ρόλο του Διονύση Χαμπέα και την πορεία του.
Νίκος Γκέλια: Η πατρότητα και ο φόβος του bullying
Πρώτη μετάδοση: 30 Ιανουαρίου 2026
Ο Νίκος Γκέλια καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για την πατρότητα και τον φόβο του bullying στο σχολείο λόγω καταγωγής.
Τζωρτζίνα Λιώση: Η επιστροφή μιας αγαπημένης σειράς
Πρώτη μετάδοση: 23 Ιανουαρίου 2026
Η Τζωρτζίνα Λιώση καλεσμένη του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για την επιστροφή μιας σειράς που αγάπησε το κοινό.
Εντουάρντο Τεντέσκι: Η εμπειρία του GNTM
Πρώτη μετάδοση: 16 Ιανουαρίου 2026
Ο Εντουάρντο Τεντέσκι καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για την εμπειρία του στο GNTM και όσα έγιναν μετά την αποχώρησή του.
Edward Στεργίου: Το content και τα social media
Πρώτη μετάδοση: 9 Ιανουαρίου 2026
Ο Edward Στεργίου καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για το content που δημιουργεί και τα social media.
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: Οι «Σέρρες», τα social media και η προσωπική ζωή
Πρώτη μετάδοση: 1 Ιανουαρίου 2026
Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τη σειρά «Σέρρες», τα social media και την προσωπική του ζωή.
Παναγιώτης Βασιλάκος: Το Bachelor, το Survivor και οι gossip εκπομπές
Πρώτη μετάδοση: 26 Δεκεμβρίου 2025
Ο Παναγιώτης Βασιλάκος καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για το Bachelor, το Survivor και τις gossip εκπομπές.
Βρισηίδα Ανδριώτου: «Είμαι single και μου αρέσει»
Πρώτη μετάδοση: 19 Δεκεμβρίου 2025
Η Βρισηίδα Ανδριώτου καλεσμένη του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για την προσωπική της ζωή και το ότι είναι single.
Σταύρος Τσουμάνης: Οι πιο δύσκολες στιγμές
Πρώτη μετάδοση: 12 Δεκεμβρίου 2025
Ο Σταύρος Τσουμάνης καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.
Didi: Το μήνυμα της Loreen, η μητρότητα και το bullying
Πρώτη μετάδοση: 5 Δεκεμβρίου 2025
Η Didi καλεσμένη του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για το μήνυμα της Loreen, τη μητρότητα και το bullying.
Ζωή Ασουμανάκη: Η εμπειρία του Big Brother
Πρώτη μετάδοση: 28 Νοεμβρίου 2025
Η Ζωή Ασουμανάκη καλεσμένη του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για την εμπειρία της στο Big Brother.
Μαρίλια Μητρούση: Η επιτυχία του «Να μ' αγαπάς», τα social media και ο έρωτας
Πρώτη μετάδοση: 21 Νοεμβρίου 2025
Η Μαρίλια Μητρούση καλεσμένη του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για την επιτυχία της σειράς «Να μ’ αγαπάς», τα social media και τον έρωτα.
Νίκος Κοσώνας: «Παίρνω ρίσκα στον έρωτα»
Πρώτη μετάδοση: 14 Νοεμβρίου 2025
Ο Νίκος Κοσώνας καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τον έρωτα και τα ρίσκα που παίρνει.
Γιώργος Ασημακόπουλος: Το Πρωινό, το Just και τα δύσκολα παιδικά χρόνια
Πρώτη μετάδοση: 6 Νοεμβρίου 2025
Ο Γιώργος Ασημακόπουλος καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για το Πρωινό, το Just the 2 of Us και τα δύσκολα παιδικά του χρόνια.
Ιάσονας Μανδηλάς: Η σεξουαλικότητα και οι ρόλοι που έχασε
Πρώτη μετάδοση: 31 Οκτωβρίου 2025
Ο Ιάσονας Μανδηλάς καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τους ρόλους που έχασε όταν μίλησε δημόσια για τη σεξουαλικότητά του.
Χρύσα Χατζηγεωργίου: Ο χωρισμός και η εμπειρία του Survivor
Πρώτη μετάδοση: 24 Οκτωβρίου 2025
Η Χρύσα Χατζηγεωργίου καλεσμένη του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τον χωρισμό της, την εμπειρία του Survivor και τη μητρότητα.
Emilia Vodos: Το GNTM και όσα ακολούθησαν
Πρώτη μετάδοση: 16 Οκτωβρίου 2025
Η Emilia Vodos καλεσμένη του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για το GNTM και όσα ακολούθησαν.
Ηλίας Μπόγδανος: Ο γάμος, το Exathlon και η Eurovision
Πρώτη μετάδοση: 10 Οκτωβρίου 2025
Ο Ηλίας Μπόγδανος καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για την πρόταση γάμου στη σύντροφό του, το Exathlon και τη Eurovision.
Ματίνα Ζάρα: Τα viral του καλοκαιριού και η πρόταση γάμου
Πρώτη μετάδοση: 3 Οκτωβρίου 2025
Η Ματίνα Ζάρα καλεσμένη του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Δίνει τη δική της απάντηση για όσα έγιναν viral το καλοκαίρι και μιλά για την πρόταση γάμου που έρχεται.
Σπύρος Μαρτίκας: Τα reality, οι σχέσεις και η ανάγκη να προσφέρει
Πρώτη μετάδοση: 26 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Σπύρος Μαρτίκας καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τα reality, τις σχέσεις του και την ανάγκη του να προσφέρει στον συνάνθρωπο.
Ηρακλής Τσουζίνοφ: Ο γάμος και η συμμετοχή στο Netflix
Πρώτη μετάδοση: 19 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Ηρακλής Τσουζίνοφ καλεσμένος του Ανδρέα Ζώιτσα στο Spill The Tea. Μιλά για τον γάμο που ετοιμάζει, την πατρότητα και τη συμμετοχή του σε παραγωγή του Netflix.