Talk To Mad

Το Talk To Mad είναι η καθημερινή εκπομπή του MAD TV με καλεσμένους από τη μουσική, την υποκριτική, τα social media, τον αθλητισμό και την κοινωνία.

Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 ως Talk 2 Mad με την Ιλένια Ουίλιαμς και τον Steve Μηλάτο. Τα τελευταία χρόνια την παρουσιάζει η Αθηνά Κλήμη.

Κάθε επεισόδιο είναι μια μέρα της εκπομπής, με τις συνεντεύξεις εκείνης της ημέρας.

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