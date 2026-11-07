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Talk To Mad

Talk To Mad

Το Talk To Mad είναι η καθημερινή εκπομπή του MAD TV με καλεσμένους από τη μουσική, την υποκριτική, τα social media, τον αθλητισμό και την κοινωνία.

Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 ως Talk 2 Mad με την Ιλένια Ουίλιαμς και τον Steve Μηλάτο. Τα τελευταία χρόνια την παρουσιάζει η Αθηνά Κλήμη.

Κάθε επεισόδιο είναι μια μέρα της εκπομπής, με τις συνεντεύξεις εκείνης της ημέρας.

189 επεισόδια

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Επεισόδια

Η Νικόλ Δημητρακοπούλου για την παράσταση Θαυματοποιός

Πρώτη μετάδοση: 2 Νοεμβρίου 2026

Talk To Mad, 2 Νοεμβρίου 2026. Η Νικόλ Δημητρακοπούλου για την παράσταση Θαυματοποιός. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Η Άννα Ψιμάδα @ItsPsi

Πρώτη μετάδοση: 22 Οκτωβρίου 2026

Talk To Mad, 22 Οκτωβρίου 2026. Η Άννα Ψιμάδα @ItsPsi. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

O fit gamer Λευτέρης Καλλιτσουνάκης

Πρώτη μετάδοση: 24 Ιουλίου 2026

Talk To Mad, 24 Ιουλίου 2026. O fit gamer Λευτέρης Καλλιτσουνάκης. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

H viral φυσικοθεραπεύτρια Βάσια Χαραλαμπίδου

Πρώτη μετάδοση: 23 Ιουλίου 2026

Talk To Mad, 23 Ιουλίου 2026. H viral φυσικοθεραπεύτρια Βάσια Χαραλαμπίδου. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

O Στέφανος Βέλμαχος (Beyond Borders)

Πρώτη μετάδοση: 22 Ιουλίου 2026

Talk To Mad, 22 Ιουλίου 2026. O Στέφανος Βέλμαχος (Beyond Borders).

Η Άννυ: Η ιστορία με τον Π.Παντελίδη και ο μέντορας Χρήστος Δάντης

Πρώτη μετάδοση: 21 Ιουλίου 2026

Talk To Mad, 21 Ιουλίου 2026. Η Άννυ: Η ιστορία με τον Π.Παντελίδη και ο μέντορας Χρήστος Δάντης.

Γεωργία Παράσχου (Humanity Greece) – 4 στους 10 Έλληνες είναι εθελοντές

Πρώτη μετάδοση: 20 Ιουλίου 2026

Talk To Mad, 20 Ιουλίου 2026. Γεωργία Παράσχου (Humanity Greece) – 4 στους 10 Έλληνες είναι εθελοντές. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Billie Kark: Οταν το techno house συναντάει το παραδοσιακό και Το Πάρτυ γίνεται Μαργούδι

Πρώτη μετάδοση: 17 Ιουλίου 2026

Talk To Mad, 17 Ιουλίου 2026. Billie Kark: Οταν το techno house συναντάει το παραδοσιακό και Το Πάρτυ γίνεται Μαργούδι. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Παναγιώτης Καρακάσης(makeup artist).H συνεργασία του με την Lindsay Lohan & τα λάθη στο makeup

Πρώτη μετάδοση: 16 Ιουλίου 2026

Talk To Mad, 16 Ιουλίου 2026. Παναγιώτης Καρακάσης(makeup artist).H συνεργασία του με την Lindsay Lohan & τα λάθη στο makeup. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Η Μαρία Κόφου, travel content creator: Solo travelling? YES

Πρώτη μετάδοση: 13 Ιουλίου 2026

Talk To Mad, 13 Ιουλίου 2026. Η Μαρία Κόφου, travel content creator: Solo travelling? YES. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Χάρις Σάββα – Όποιος θέλει Μπορει

Πρώτη μετάδοση: 6 Ιουλίου 2026

Talk To Mad, 7 Ιουλίου 2026. Χάρις Σάββα – Όποιος θέλει Μπορει. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

O Kων/νος ΘανόπουλοςΠως γράφτηκε το Αν δε μ' αγαπάς & η νέα του αγάπη, η υποκριτική

Πρώτη μετάδοση: 10 Ιουνίου 2026

Talk To Mad, 11 Ιουνίου 2026. O Kων/νος ΘανόπουλοςΠως γράφτηκε το Αν δε μ’ αγαπάς & η νέα του αγάπη, η υποκριτική. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Oi Τhe Bonnie Nettles μας μιλάνε για το After Festival Αθηνών Επιδαύρου

Πρώτη μετάδοση: 4 Ιουνίου 2026

Talk To Mad, 5 Ιουνίου 2026. Oi Τhe Bonnie Nettles μας μιλάνε για το After Festival Αθηνών Επιδαύρου. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Διεθνές Φεστιβάλ Panathēnea 2026 Τεχνολογία, Πολιτισμός και Επιχειρηματικότητα

Πρώτη μετάδοση: 19 Μαΐου 2026

Talk To Mad, 20 Μαΐου 2026. Διεθνές Φεστιβάλ Panathēnea 2026 Τεχνολογία, Πολιτισμός και Επιχειρηματικότητα.

Φαίη Θεοχάρη: To Just & ο ρόλος της Δέσποινας Βανδή και του Νίκου Κοκλώνη στην ζωή της

Πρώτη μετάδοση: 30 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 30 Απριλίου 2026. Φαίη Θεοχάρη: To Just & ο ρόλος της Δέσποινας Βανδή και του Νίκου Κοκλώνη στην ζωή της.

Ο καλλιτέχνης Παντελής Περτετσόγλου: To Τhe Voice, o Χρήστος Μάστορας & λιγο live

Πρώτη μετάδοση: 27 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 28 Απριλίου 2026. Ο καλλιτέχνης Παντελής Περτετσόγλου: To Τhe Voice, o Χρήστος Μάστορας & λιγο live. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

H τραγουδίστρια Μυρτώ Βασιλείου

Πρώτη μετάδοση: 27 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 27 Απριλίου 2026. H τραγουδίστρια Μυρτώ Βασιλείου. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Η Γεωργία Καλτσή για το Drink Once Think Twice και τον Bob που πρέπει να είμαστε όλοι

Πρώτη μετάδοση: 24 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 24 Απριλίου 2026. Η Γεωργία Καλτσή για το Drink Once Think Twice και τον Bob που πρέπει να είμαστε όλοι. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Fays Beauty: Η αυτοδίδακτη Viral beauty creator του Mad Viral

Πρώτη μετάδοση: 23 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 23 Απριλίου 2026. Fays Beauty: Η αυτοδίδακτη Viral beauty creator του Mad Viral. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Αχιλλέας Ζέρβας (Ριφιφι): Πως από delivery man έγινε ο αγαπημένος μας ήρωας της σειράς

Πρώτη μετάδοση: 22 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 22 Απριλίου 2026. Αχιλλέας Ζέρβας (Ριφιφι): Πως από delivery man έγινε ο αγαπημένος μας ήρωας της σειράς.

Johanna: Η συνεργασία με την Λένα Ζευγαρά και οι σκέψεις για την Eurovision

Πρώτη μετάδοση: 21 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 21 Απριλίου 2026. Johanna: Η συνεργασία με την Λένα Ζευγαρά και οι σκέψεις για την Eurovision. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

O ηθοποιός Γιάννης Παναγόπουλος (Το Πόδι Της Χήνας)

Πρώτη μετάδοση: 20 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 20 Απριλίου 2026. O ηθοποιός Γιάννης Παναγόπουλος (Το Πόδι Της Χήνας). Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

H Nαταλία Αρσενίκου (Nailed It)

Πρώτη μετάδοση: 17 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 17 Απριλίου 2026. H Nαταλία Αρσενίκου (Nailed It). Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

H 17χρονη συγγραφέας Αλεξάνδρα Πιπεράκη

Πρώτη μετάδοση: 16 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 16 Απριλίου 2026. H 17χρονη συγγραφέας Αλεξάνδρα Πιπεράκη. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Η Κωνσταντίνα Κορδούλη για το "Χαλάλι" και τα σχέδια της για την Eurovision

Πρώτη μετάδοση: 15 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 15 Απριλίου 2026. Η Κωνσταντίνα Κορδούλη για το “Χαλάλι” και τα σχέδια της για την Eurovision. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

H Vassilina για το…"Yπαρξιακό", τα κρυφά της ταλέντα και τις φοβίες της

Πρώτη μετάδοση: 14 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 14 Απριλίου 2026. H Vassilina για το…“Yπαρξιακό”, τα κρυφά της ταλέντα και τις φοβίες της.

O Λούης Πατσαλίδης περιγράφει το προσωπικό του ταξίδι αλλαγής

Πρώτη μετάδοση: 8 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 8 Απριλίου 2026. O Λούης Πατσαλίδης περιγράφει το προσωπικό του ταξίδι αλλαγής.

O AGapiosTo νέο του τραγούδι και οι διαφορές της ελληνικής & αιγυπτιακής κουλτούρας

Πρώτη μετάδοση: 7 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 7 Απριλίου 2026. O AGapiosTo νέο του τραγούδι και οι διαφορές της ελληνικής & αιγυπτιακής κουλτούρας. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

O Ανδρέας Jason Μάρης, ο viral αστρολόγος της καρδιάς μας

Πρώτη μετάδοση: 3 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 3 Απριλίου 2026. O Ανδρέας Jason Μάρης, ο viral αστρολόγος της καρδιάς μας.

Πόσο κοντά είναι η Ελλάδα με την Κίνα; Mας εξηγούν οι διπλωμάτες της Κινεζικής Πρεσβείας

Πρώτη μετάδοση: 1 Απριλίου 2026

Talk To Mad, 1 Απριλίου 2026. Πόσο κοντά είναι η Ελλάδα με την Κίνα; Mας εξηγούν οι διπλωμάτες της Κινεζικής Πρεσβείας. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Θεατρικόμε τους συντελεστές της παράστασης, Ο Εμπορος Της Βενετίας

Πρώτη μετάδοση: 31 Μαρτίου 2026

Talk To Mad, 31 Μαρτίου 2026. Θεατρικόμε τους συντελεστές της παράστασης, Ο Εμπορος Της Βενετίας. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Αντιγόνη Γινοπούλου (ψυχολόγος): Τα SoMe μπορεί να προκαλέσουν Δεπυ, εθισμό και ο ρόλος των γονιών

Πρώτη μετάδοση: 19 Μαρτίου 2026

Talk To Mad, 19 Μαρτίου 2026. Αντιγόνη Γινοπούλου (ψυχολόγος): Τα SoMe μπορεί να προκαλέσουν Δεπυ, εθισμό και ο ρόλος των γονιών.

Οι πρωταγωνιστές της παράστασης Μέσα Στο Μυαλό σου Part 2

Πρώτη μετάδοση: 18 Μαρτίου 2026

Talk To Mad, 18 Μαρτίου 2026. Οι πρωταγωνιστές της παράστασης Μέσα Στο Μυαλό σου Part 2. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

H Νίνα Βελιγράδη μας αποκαλύπτει όσα θα δούμε στο Κινο Festival

Πρώτη μετάδοση: 12 Μαρτίου 2026

Talk To Mad, 12 Μαρτίου 2026. H Νίνα Βελιγράδη μας αποκαλύπτει όσα θα δούμε στο Κινο Festival. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Stefi η επόμενη μέρα από το Sing For Greece, το stress και η δουλειά που χρειάζεται ()

Πρώτη μετάδοση: 11 Μαρτίου 2026

Talk To Mad, 11 Μαρτίου 2026. Stefi η επόμενη μέρα από το Sing For Greece, το stress και η δουλειά που χρειάζεται (). Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Η κα.Δόμνα Μιχαηλίδου (Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας) για το Mad Forum

Πρώτη μετάδοση: 10 Μαρτίου 2026

Talk To Mad, 10 Μαρτίου 2026. Η κα.Δόμνα Μιχαηλίδου (Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας) για το Mad Forum. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

H Βρισηίδα Ανδριώτου αλλά και οι συντελεστές της παράστασης "Η Ανάστασις"

Πρώτη μετάδοση: 9 Μαρτίου 2026

Talk To Mad, 9 Μαρτίου 2026. H Βρισηίδα Ανδριώτου αλλά και οι συντελεστές της παράστασης “Η Ανάστασις”

O Guy Krief (ο δικός μας Guy!!!) για το Mad Forum 26 και το κομμάτι ΑΙ sto

Πρώτη μετάδοση: 5 Μαρτίου 2026

Talk To Mad, 5 Μαρτίου 2026. O Guy Krief (ο δικός μας Guy!!!) για το Mad Forum 26 και το κομμάτι ΑΙ sto.

O Kώστας Φραγκολιάς πρωταγωνιστής του Toxic & ο σκηνοθέτης Γιώργος Αγγελίδης

Πρώτη μετάδοση: 4 Μαρτίου 2026

Talk To Mad, 4 Μαρτίου 2026. O Kώστας Φραγκολιάς πρωταγωνιστής του Toxic & ο σκηνοθέτης Γιώργος Αγγελίδης. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Η Πέγκυ Σταθακοπούλου και η Σίλια Γεωργέλου για την παράσταση "Κολυμπώντας στον Αέρα"

Πρώτη μετάδοση: 3 Μαρτίου 2026

Talk To Mad, 3 Μαρτίου 2026. Η Πέγκυ Σταθακοπούλου και η Σίλια Γεωργέλου για την παράσταση “Κολυμπώντας στον Αέρα” Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Kianna: Το Sing For Greece, τα social και το pop vs λαικό

Πρώτη μετάδοση: 2 Μαρτίου 2026

Talk To Mad, 2 Μαρτίου 2026. Kianna: Το Sing For Greece, τα social και το pop vs λαικό. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Rosanna Mailan: Tο Sing For Greece η κουβανέζικη καταγωγή της και η επόμενη μέρα

Πρώτη μετάδοση: 27 Φεβρουαρίου 2026

Talk To Mad, 27 Φεβρουαρίου 2026. Rosanna Mailan: Tο Sing For Greece η κουβανέζικη καταγωγή της και η επόμενη μέρα. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Οι διοργανώτριες του Solace (Independent Fashion Expo)

Πρώτη μετάδοση: 25 Φεβρουαρίου 2026

Talk To Mad, 25 Φεβρουαρίου 2026. Οι διοργανώτριες του Solace (Independent Fashion Expo).

Βασσα – Μια Μητέρα! Oι πρωταγωνιστές της παράστασης

Πρώτη μετάδοση: 24 Φεβρουαρίου 2026

Talk To Mad, 24 Φεβρουαρίου 2026. Βασσα – Μια Μητέρα! Oι πρωταγωνιστές της παράστασης. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Η Δήμητρα Κολλά, και η τεράστια επιτυχία της "Μπουμπου"

Πρώτη μετάδοση: 20 Φεβρουαρίου 2026

Talk To Mad, 20 Φεβρουαρίου 2026. Η Δήμητρα Κολλά, και η τεράστια επιτυχία της “Μπουμπου”

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: Νέο τραγούδι, συνεργασία που ονειρεύεται & J2US

Πρώτη μετάδοση: 19 Φεβρουαρίου 2026

Talk To Mad, 19 Φεβρουαρίου 2026. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: Νέο τραγούδι, συνεργασία που ονειρεύεται & J2US. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Καλλιόπη Ανταμπούφη & Σπύρος Σουρβίνος από την παράσταση "Αγγέλα"

Πρώτη μετάδοση: 18 Φεβρουαρίου 2026

Talk To Mad, 18 Φεβρουαρίου 2026. Καλλιόπη Ανταμπούφη & Σπύρος Σουρβίνος από την παράσταση “Αγγέλα” Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης "Ένα Κουκλόσπιτο" του Ίψεν

Πρώτη μετάδοση: 17 Φεβρουαρίου 2026

Talk To Mad, 17 Φεβρουαρίου 2026. Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης “Ένα Κουκλόσπιτο” του Ίψεν. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Κάτια Νεκταρίου και Αριστέα Αλεξανδράκη καλεσμένες

Πρώτη μετάδοση: 16 Φεβρουαρίου 2026

Talk To Mad, 16 Φεβρουαρίου 2026. Κάτια Νεκταρίου και Αριστέα Αλεξανδράκη καλεσμένες.

Οι συντελεστές της διαδραστικής παράστασης LO

Πρώτη μετάδοση: 12 Φεβρουαρίου 2026

Talk To Mad, 12 Φεβρουαρίου 2026. Οι συντελεστές της διαδραστικής παράστασης LO.

Ο Μάριος Ψιμόπουλος Από οικονομολόγος, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες

Πρώτη μετάδοση: 11 Φεβρουαρίου 2026

Talk To Mad, 11 Φεβρουαρίου 2026. Ο Μάριος Ψιμόπουλος Από οικονομολόγος, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Perplex! Οι συντελεστές της παράστασης

Πρώτη μετάδοση: 10 Φεβρουαρίου 2026

Talk To Mad, 10 Φεβρουαρίου 2026. Perplex! Οι συντελεστές της παράστασης. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Κατερίνα Πεφτίτση & Lil Koni: Δύο καλεσμένοι

Πρώτη μετάδοση: 9 Φεβρουαρίου 2026

Talk To Mad, 9 Φεβρουαρίου 2026. Κατερίνα Πεφτίτση & Lil Koni: Δύο καλεσμένοι. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Push Up: Oι συντελεστές της παράστασης καλεσμένοι

Πρώτη μετάδοση: 6 Φεβρουαρίου 2026

Talk To Mad, 6 Φεβρουαρίου 2026. Push Up: Oι συντελεστές της παράστασης καλεσμένοι. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Killer Joe: Οι πρωταγωνιστές της παράστασης

Πρώτη μετάδοση: 4 Φεβρουαρίου 2026

Talk To Mad, 4 Φεβρουαρίου 2026. Killer Joe: Οι πρωταγωνιστές της παράστασης.

Σίλια Δούμου.Το Oh My Cash ο οργανισμός Girls Only Catch Up Club & ο Gio Kay

Πρώτη μετάδοση: 30 Ιανουαρίου 2026

Talk To Mad, 30 Ιανουαρίου 2026. Σίλια Δούμου.Το Oh My Cash ο οργανισμός Girls Only Catch Up Club & ο Gio Kay. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Eίσαι Μουσική: Οι συντελεστές της συγκινητικής παράστασης το

Πρώτη μετάδοση: 29 Ιανουαρίου 2026

Talk To Mad, 29 Ιανουαρίου 2026. Eίσαι Μουσική: Οι συντελεστές της συγκινητικής παράστασης το.

O Θάνος Κρομμύδας (Σκοτώνουν Τα Άλογα Οταν Γεράσουν)

Πρώτη μετάδοση: 28 Ιανουαρίου 2026

Talk To Mad, 28 Ιανουαρίου 2026. O Θάνος Κρομμύδας (Σκοτώνουν Τα Άλογα Οταν Γεράσουν).

Γιάννης Αρβανιτίδης: Οι συνεργασίες με Πάολα και Καλλιμάνη και το νέο του τραγούδι στο Talk Τo MAD

Πρώτη μετάδοση: 27 Ιανουαρίου 2026

Talk To Mad, 27 Ιανουαρίου 2026. Γιάννης Αρβανιτίδης: Οι συνεργασίες με Πάολα και Καλλιμάνη και το νέο του τραγούδι στο Talk Τo MAD. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Η…Μαρμελάδα Φράουλα (Κάτια Νεκταρίου) & η Μαρίλια

Πρώτη μετάδοση: 26 Ιανουαρίου 2026

Talk To Mad, 26 Ιανουαρίου 2026. Η…Μαρμελάδα Φράουλα (Κάτια Νεκταρίου) & η Μαρίλια.

O Aθλητής του δεκάθλου και viral tiktoker Δημήτρης Τσιμπούκης

Πρώτη μετάδοση: 23 Ιανουαρίου 2026

Talk To Mad, 23 Ιανουαρίου 2026. O Aθλητής του δεκάθλου και viral tiktoker Δημήτρης Τσιμπούκης.

O Aναστάσης Κουγιάς (Το Σοϊ Σου) παθαίνει…τσό-τσο

Πρώτη μετάδοση: 20 Ιανουαρίου 2026

Talk To Mad, 20 Ιανουαρίου 2026. O Aναστάσης Κουγιάς (Το Σοϊ Σου) παθαίνει…τσό-τσο. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Ο Στρατής Χατζησταματίου, πρωταγωνιστής της παράστασης Τζόνι Μπλε

Πρώτη μετάδοση: 19 Ιανουαρίου 2026

Talk To Mad, 19 Ιανουαρίου 2026. Ο Στρατής Χατζησταματίου, πρωταγωνιστής της παράστασης Τζόνι Μπλε. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

O Ορέστης Μήλιος, viral Voice Actor και Voice Over expert

Πρώτη μετάδοση: 16 Ιανουαρίου 2026

Talk To Mad, 16 Ιανουαρίου 2026. O Ορέστης Μήλιος, viral Voice Actor και Voice Over expert.

Το δίδυμο πίσω από τις εμφανίσεις της Lila, Γιώτα Υφαντόπουλος & Γιάννης Αδαμόπουλος

Πρώτη μετάδοση: 13 Ιανουαρίου 2026

Talk To Mad, 13 Ιανουαρίου 2026. Το δίδυμο πίσω από τις εμφανίσεις της Lila, Γιώτα Υφαντόπουλος & Γιάννης Αδαμόπουλος. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

H τραγoυδίστρια Έλενα Παπαπαναγιώτου Aπό το Xfactor & το Voice στις μεγάλες πίστες

Πρώτη μετάδοση: 12 Ιανουαρίου 2026

Talk To Mad, 12 Ιανουαρίου 2026. H τραγoυδίστρια Έλενα Παπαπαναγιώτου Aπό το Xfactor & το Voice στις μεγάλες πίστες.

Ο ΤEO.x3, παραγωγός των πιο γνωστών καλλιτεχνών

Πρώτη μετάδοση: 9 Ιανουαρίου 2026

Talk To Mad, 9 Ιανουαρίου 2026. Ο ΤEO.x3, παραγωγός των πιο γνωστών καλλιτεχνών. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Ο ηθοποιός & τραγουδιστής Ερμογένης Σκιτίνης σο

Πρώτη μετάδοση: 23 Δεκεμβρίου 2025

Talk To Mad, 23 Δεκεμβρίου 2025. Ο ηθοποιός & τραγουδιστής Ερμογένης Σκιτίνης σο. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

H wellness content creator Ξένη Κωνσταντίνου Zήσε καλύτερα

Πρώτη μετάδοση: 19 Δεκεμβρίου 2025

Talk To Mad, 19 Δεκεμβρίου 2025. H wellness content creator Ξένη Κωνσταντίνου Zήσε καλύτερα.

O viral τραγουδοποιός Νίκος Κορακάκης στο Talk To Μad

Πρώτη μετάδοση: 18 Δεκεμβρίου 2025

Talk To Mad, 18 Δεκεμβρίου 2025. O viral τραγουδοποιός Νίκος Κορακάκης στο Talk To Μad.

H Stand Up Comedian Κατερίνα Βρανά

Πρώτη μετάδοση: 17 Δεκεμβρίου 2025

Talk To Mad, 17 Δεκεμβρίου 2025. H Stand Up Comedian Κατερίνα Βρανά.

Η Ελένη Ντόκου, beauty & fashion content creator

Πρώτη μετάδοση: 16 Δεκεμβρίου 2025

Talk To Mad, 16 Δεκεμβρίου 2025. Η Ελένη Ντόκου, beauty & fashion content creator.

H ηθοποιός Θεανώ Κλάδη ("Γιατί Ρε Πατέρα", "Έχω Παιδιά")

Πρώτη μετάδοση: 15 Δεκεμβρίου 2025

Talk To Mad, 15 Δεκεμβρίου 2025. H ηθοποιός Θεανώ Κλάδη (“Γιατί Ρε Πατέρα”, “Έχω Παιδιά”).

O τραγουδιστής/τραγουδοποιός Χρήστος Κούρτογλου

Πρώτη μετάδοση: 12 Δεκεμβρίου 2025

Talk To Mad, 12 Δεκεμβρίου 2025. O τραγουδιστής/τραγουδοποιός Χρήστος Κούρτογλου.

Ο αγαπημένος μας creator Γρηγόρης Κορπίδης και ΤΟ Μilou

Πρώτη μετάδοση: 11 Δεκεμβρίου 2025

Talk To Mad, 11 Δεκεμβρίου 2025. Ο αγαπημένος μας creator Γρηγόρης Κορπίδης και ΤΟ Μilou.

H Fitness Influencer Σοφία Περίδη

Πρώτη μετάδοση: 10 Δεκεμβρίου 2025

Talk To Mad, 10 Δεκεμβρίου 2025. H Fitness Influencer Σοφία Περίδη.

Νικόλας Ραπτάκης: Το Ηotel Eρμού, το νέο άλμπουμ, η Eurovision και η Μαίρη Συνατσάκη! ()

Πρώτη μετάδοση: 9 Δεκεμβρίου 2025

Talk To Mad, 9 Δεκεμβρίου 2025. Νικόλας Ραπτάκης: Το Ηotel Eρμού, το νέο άλμπουμ, η Eurovision και η Μαίρη Συνατσάκη! (). Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Η Εύη Κολιούλη & η Χριστίνα Δενδρινού από την παράσταση "Νomsferatu"

Πρώτη μετάδοση: 8 Δεκεμβρίου 2025

Talk To Mad, 8 Δεκεμβρίου 2025. Η Εύη Κολιούλη & η Χριστίνα Δενδρινού από την παράσταση “Νomsferatu” Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

H τραγουδίστρια Alexandra Sieti καλεσμένη

Πρώτη μετάδοση: 5 Δεκεμβρίου 2025

Talk To Mad, 5 Δεκεμβρίου 2025. H τραγουδίστρια Alexandra Sieti καλεσμένη.

Δώρα Κατσικογιάννη (dora_kats) από καθηγήτρια, super viral content creator

Πρώτη μετάδοση: 4 Δεκεμβρίου 2025

Talk To Mad, 4 Δεκεμβρίου 2025. Δώρα Κατσικογιάννη (dora_kats) από καθηγήτρια, super viral content creator. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

O Τάσος Αντωνίου (hiprofilegr), ο DJ που συνεργάζεται με τον Armin Van Buuren

Πρώτη μετάδοση: 3 Δεκεμβρίου 2025

Talk To Mad, 3 Δεκεμβρίου 2025. O Τάσος Αντωνίου (hiprofilegr), ο DJ που συνεργάζεται με τον Armin Van Buuren.

O Content Creator Αναστάσης Τραγάρας (garas_jr)

Πρώτη μετάδοση: 28 Νοεμβρίου 2025

Talk To Mad, 28 Νοεμβρίου 2025. O Content Creator Αναστάσης Τραγάρας (garas_jr).

Breaking News! Αυτη είναι η ΝΕΑ παρουσιάστρια του Μad! Η Ευτυχία

Πρώτη μετάδοση: 24 Νοεμβρίου 2025

Talk To Mad, 24 Νοεμβρίου 2025. Breaking News! Αυτη είναι η ΝΕΑ παρουσιάστρια του Μad! Η Ευτυχία. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Mαζί μας η viral κτηνίατρος Nικολέτα Σερέτη! Τα sos για τους κατοικιδιογονείς

Πρώτη μετάδοση: 20 Νοεμβρίου 2025

Talk To Mad, 20 Νοεμβρίου 2025. Mαζί μας η viral κτηνίατρος Nικολέτα Σερέτη! Τα sos για τους κατοικιδιογονείς.

O viral γιατρός του TikTok Διαμαντής Αμπατζής (@dr.dis)

Πρώτη μετάδοση: 19 Νοεμβρίου 2025

Talk To Mad, 19 Νοεμβρίου 2025. O viral γιατρός του TikTok Διαμαντής Αμπατζής (@dr.dis).

O τραγουδιστής Δημήτρης Κόψης

Πρώτη μετάδοση: 18 Νοεμβρίου 2025

Talk To Mad, 18 Νοεμβρίου 2025. O τραγουδιστής Δημήτρης Κόψης.

H Intuitive Mentor & Mindset Coach Μαρία Αναστασιάδου

Πρώτη μετάδοση: 17 Νοεμβρίου 2025

Talk To Mad, 17 Νοεμβρίου 2025. H Intuitive Mentor & Mindset Coach Μαρία Αναστασιάδου.

Η Αντιγόνη Βιντιάδη, παραγωγός του @1062madradio καλεσμένη

Πρώτη μετάδοση: 12 Νοεμβρίου 2025

Talk To Mad, 12 Νοεμβρίου 2025. Η Αντιγόνη Βιντιάδη, παραγωγός του @1062madradio καλεσμένη. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Ο παραγωγός του @1062madradio Γιάννης Τουμπάνος

Πρώτη μετάδοση: 10 Νοεμβρίου 2025

Talk To Mad, 10 Νοεμβρίου 2025. Ο παραγωγός του @1062madradio Γιάννης Τουμπάνος.

Η Ηρώ: Το πρώτο τραγούδι στα 11 της, και το ρίσκο της μοναδικότητας στην Τέχνη

Πρώτη μετάδοση: 7 Νοεμβρίου 2025

Talk To Mad, 7 Νοεμβρίου 2025. Η Ηρώ: Το πρώτο τραγούδι στα 11 της, και το ρίσκο της μοναδικότητας στην Τέχνη.

Μαζί μας η @DominikaRides το μοντέλο που γεννήθηκε για moto sports

Πρώτη μετάδοση: 6 Νοεμβρίου 2025

Talk To Mad, 6 Νοεμβρίου 2025. Μαζί μας η @DominikaRides το μοντέλο που γεννήθηκε για moto sports.

O Γιάννης Χατζηγεωργίου από το Grand Hotel…στο Mad Radio 106,2

Πρώτη μετάδοση: 5 Νοεμβρίου 2025

Talk To Mad, 5 Νοεμβρίου 2025. O Γιάννης Χατζηγεωργίου από το Grand Hotel…στο Mad Radio 106,2. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Η Mama Sidi: Η viral tiktoker με το πιο….καρμικό username

Πρώτη μετάδοση: 4 Νοεμβρίου 2025

Talk To Mad, 4 Νοεμβρίου 2025. Η Mama Sidi: Η viral tiktoker με το πιο….καρμικό username. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Η Αργυρώ Ταμβακού και ο Γιώργος Βραχνός: Θέατρο, δημιουργία και χημεία επί σκηνής

Πρώτη μετάδοση: 3 Νοεμβρίου 2025

Talk To Mad, 3 Νοεμβρίου 2025. Η Αργυρώ Ταμβακού και ο Γιώργος Βραχνός: Θέατρο, δημιουργία και χημεία επί σκηνής. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

O super viral @Jimapas καλεσμένος

Πρώτη μετάδοση: 31 Οκτωβρίου 2025

Talk To Mad, 31 Οκτωβρίου 2025. O super viral @Jimapas καλεσμένος. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης ΚΕΪΚ

Πρώτη μετάδοση: 30 Οκτωβρίου 2025

Talk To Mad, 30 Οκτωβρίου 2025. Οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης ΚΕΪΚ.

O Content Creator Σάββας Καραγιάννης

Πρώτη μετάδοση: 29 Οκτωβρίου 2025

Talk To Mad, 29 Οκτωβρίου 2025. O Content Creator Σάββας Καραγιάννης.

Γεωργία Καλτσή: Η Παραολυμπιονίκης με αμαξίδιο είναι ασταμάτητη

Πρώτη μετάδοση: 28 Οκτωβρίου 2025

Talk To Mad, 28 Οκτωβρίου 2025. Γεωργία Καλτσή: Η Παραολυμπιονίκης με αμαξίδιο είναι ασταμάτητη.

O Βαγγέλης Χαρισόπουλος καλεσμένος

Πρώτη μετάδοση: 27 Οκτωβρίου 2025

Talk To Mad, 27 Οκτωβρίου 2025. O Βαγγέλης Χαρισόπουλος καλεσμένος. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

Mάθε τα πάντα για το έργο του συλλόγου "Αλμα Ζωής". Τοφιλοξενεί δύο γυναίκες "κλειδιά"

Πρώτη μετάδοση: 24 Οκτωβρίου 2025

Talk To Mad, 24 Οκτωβρίου 2025. Mάθε τα πάντα για το έργο του συλλόγου “Αλμα Ζωής”. Τοφιλοξενεί δύο γυναίκες “κλειδιά”

H Βασιλική Τσερτσελή wellness creator και συγγραφέας, καλεσμένη

Πρώτη μετάδοση: 20 Οκτωβρίου 2025

Talk To Mad, 20 Οκτωβρίου 2025. H Βασιλική Τσερτσελή wellness creator και συγγραφέας, καλεσμένη. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

H Άννα Ψιμάδα (its psi) καλεσμένη

Πρώτη μετάδοση: 17 Οκτωβρίου 2025

Talk To Mad, 17 Οκτωβρίου 2025. H Άννα Ψιμάδα (its psi) καλεσμένη. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη

H συγγραφέας και ειδικός transformational leadership, Νίκη Σμυρνή

Πρώτη μετάδοση: 16 Οκτωβρίου 2025

Talk To Mad, 16 Οκτωβρίου 2025. H συγγραφέας και ειδικός transformational leadership, Νίκη Σμυρνή.

O Eurovision Expert Ζήσης Γ: @Itsmezisis_

Πρώτη μετάδοση: 30 Μαΐου 2025

Talk To Mad, 30 Μαΐου 2025. O Eurovision Expert Ζήσης Γ: @Itsmezisis_. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

This is it! Its PSI

Πρώτη μετάδοση: 29 Μαΐου 2025

Talk To Mad, 29 Μαΐου 2025. This is it! Its PSI.

Oι MC Yinka και Jerome Kaluta

Πρώτη μετάδοση: 28 Μαΐου 2025

Talk To Mad, 28 Μαΐου 2025. Oι MC Yinka και Jerome Kaluta.

Η Βένια Σταματιάδη, πρωταγωνίστρια στο Birthland καλεσμένη

Πρώτη μετάδοση: 27 Μαΐου 2025

Talk To Mad, 27 Μαΐου 2025. Η Βένια Σταματιάδη, πρωταγωνίστρια στο Birthland καλεσμένη.

Η Kianna καλεσμένη

Πρώτη μετάδοση: 22 Μαΐου 2025

Talk To Mad, 22 Μαΐου 2025. Η Kianna καλεσμένη. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

Οι ηθοποιοί της παράστασης "Μη Σκαλίζεις Την Άμμο" στo

Πρώτη μετάδοση: 21 Μαΐου 2025

Talk To Mad, 21 Μαΐου 2025. Οι ηθοποιοί της παράστασης “Μη Σκαλίζεις Την Άμμο” στo. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

Η ανερχόμενη τραγουδίστρια Κonikou

Πρώτη μετάδοση: 16 Μαΐου 2025

Talk To Mad, 16 Μαΐου 2025. Η ανερχόμενη τραγουδίστρια Κonikou. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

Ο σκηνοθέτης/ηθοποιός Θάνος Χατζόπουλος (Frida Khalo)

Πρώτη μετάδοση: 9 Μαΐου 2025

Talk To Mad, 9 Μαΐου 2025. Ο σκηνοθέτης/ηθοποιός Θάνος Χατζόπουλος (Frida Khalo).

Ο ηθοποιός Μάνος Τσούτης

Πρώτη μετάδοση: 7 Μαΐου 2025

Talk To Mad, 7 Μαΐου 2025. Ο ηθοποιός Μάνος Τσούτης. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

H τραγουδίστρια Μαρία Κουτσουρλή

Πρώτη μετάδοση: 6 Μαΐου 2025

Talk To Mad, 6 Μαΐου 2025. H τραγουδίστρια Μαρία Κουτσουρλή. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

Οι Yama καλεσμένοι

Πρώτη μετάδοση: 5 Μαΐου 2025

Talk To Mad, 5 Μαΐου 2025. Οι Yama καλεσμένοι. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

H Natasha Kay δηλώνει ότι "Ξέρουν Τα Κορίτσια"! Επιβεβαιώνουμε

Πρώτη μετάδοση: 2 Μαΐου 2025

Talk To Mad, 2 Μαΐου 2025. H Natasha Kay δηλώνει ότι “Ξέρουν Τα Κορίτσια”! Επιβεβαιώνουμε. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης "Λαμπρά Παράσιτα"

Πρώτη μετάδοση: 30 Απριλίου 2025

Talk To Mad, 30 Απριλίου 2025. Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης “Λαμπρά Παράσιτα” Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

Οι συντελεστές της παράστασης "Λίβινγκ Ρούμ"

Πρώτη μετάδοση: 29 Απριλίου 2025

Talk To Mad, 29 Απριλίου 2025. Οι συντελεστές της παράστασης “Λίβινγκ Ρούμ” Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

O καθηγητής φωνητικής Δημήτρης Μπάρμπας

Πρώτη μετάδοση: 28 Απριλίου 2025

Talk To Mad, 28 Απριλίου 2025. O καθηγητής φωνητικής Δημήτρης Μπάρμπας. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

O γυμναστής Γιώργος Παπαχαραλάμπους

Πρώτη μετάδοση: 25 Απριλίου 2025

Talk To Mad, 25 Απριλίου 2025. O γυμναστής Γιώργος Παπαχαραλάμπους. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

Ο αγαπημένος του TikTokGR Γιώργος Γιαννούλιας

Πρώτη μετάδοση: 24 Απριλίου 2025

Talk To Mad, 24 Απριλίου 2025. Ο αγαπημένος του TikTokGR Γιώργος Γιαννούλιας. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

Η τραγουδίστρια Βασιλική Μιχαλοπούλου ήρθε στο…γούρι της Ιλένια Ουίλιαμς

Πρώτη μετάδοση: 23 Απριλίου 2025

Talk To Mad, 23 Απριλίου 2025. Η τραγουδίστρια Βασιλική Μιχαλοπούλου ήρθε στο…γούρι της Ιλένια Ουίλιαμς. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

O Victor Vernicos

Πρώτη μετάδοση: 22 Απριλίου 2025

Talk To Mad, 22 Απριλίου 2025. O Victor Vernicos. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

H Dj Myrophora καλεσμένη

Πρώτη μετάδοση: 16 Απριλίου 2025

Talk To Mad, 16 Απριλίου 2025. H Dj Myrophora καλεσμένη. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

Η ηθοποιός Μάρω Καραγεώργου καλεσμένη

Πρώτη μετάδοση: 15 Απριλίου 2025

Talk To Mad, 15 Απριλίου 2025. Η ηθοποιός Μάρω Καραγεώργου καλεσμένη. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

Η ηθοποιός Ηλιάνα Μαυρομάτη

Πρώτη μετάδοση: 10 Απριλίου 2025

Talk To Mad, 10 Απριλίου 2025. Η ηθοποιός Ηλιάνα Μαυρομάτη. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

Η Ilenia Williams υποδέχεται στην παρέα της τον τραγουδιστή, Φώτη Παπαζήση

Πρώτη μετάδοση: 9 Απριλίου 2025

Talk To Mad, 9 Απριλίου 2025. Η Ilenia Williams υποδέχεται στην παρέα της τον τραγουδιστή, Φώτη Παπαζήση. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

Ο Νικόλας Ανδρουλάκης – ηθοποιός και σκηνοθέτης

Πρώτη μετάδοση: 4 Απριλίου 2025

Talk To Mad, 4 Απριλίου 2025. Ο Νικόλας Ανδρουλάκης – ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Παναγιώτης Γκιζώτης ("Η πόλη ή πώς να κοιμηθείτε ήσυχα")

Πρώτη μετάδοση: 3 Απριλίου 2025

Talk To Mad, 3 Απριλίου 2025. Παναγιώτης Γκιζώτης (“Η πόλη ή πώς να κοιμηθείτε ήσυχα”).

O πρωταθλητής κολύμβησης Γιάννης Δρυμωνάκος

Πρώτη μετάδοση: 28 Μαρτίου 2025

Talk To Mad, 28 Μαρτίου 2025. O πρωταθλητής κολύμβησης Γιάννης Δρυμωνάκος. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον τραγουδιστή Ανδρόνικο

Πρώτη μετάδοση: 26 Μαρτίου 2025

Talk To Mad, 26 Μαρτίου 2025. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον τραγουδιστή Ανδρόνικο. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

H χορεύτρια και χορογράφος, Ειρήνη Δαμιανίδου

Πρώτη μετάδοση: 25 Μαρτίου 2025

Talk To Mad, 25 Μαρτίου 2025. H χορεύτρια και χορογράφος, Ειρήνη Δαμιανίδου. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

«Γιαγιά, όλα μια μέρα θα πεθάνουν»: Oι πρωταγωνιστές της παράστασης

Πρώτη μετάδοση: 24 Μαρτίου 2025

Talk To Mad, 24 Μαρτίου 2025. «Γιαγιά, όλα μια μέρα θα πεθάνουν»: Oι πρωταγωνιστές της παράστασης. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

O newcomer Ckyeμε την Ιλένια Ουίλιαμς

Πρώτη μετάδοση: 18 Μαρτίου 2025

Talk To Mad, 18 Μαρτίου 2025. O newcomer Ckyeμε την Ιλένια Ουίλιαμς. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

H Μαριάννα Κιμούλη καλεσμένη

Πρώτη μετάδοση: 14 Μαρτίου 2025

Talk To Mad, 14 Μαρτίου 2025. H Μαριάννα Κιμούλη καλεσμένη. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

Oι πρωταγωνιστές της θεατρικής παράστασης "Μα"

Πρώτη μετάδοση: 13 Μαρτίου 2025

Talk To Mad, 13 Μαρτίου 2025. Oι πρωταγωνιστές της θεατρικής παράστασης “Μα”

Η χορογράφος Aria Skokos

Πρώτη μετάδοση: 12 Μαρτίου 2025

Talk To Mad, 12 Μαρτίου 2025. Η χορογράφος Aria Skokos.

O ταλαντούχος τραγουδιστής Billy Rize

Πρώτη μετάδοση: 11 Μαρτίου 2025

Talk To Mad, 11 Μαρτίου 2025. O ταλαντούχος τραγουδιστής Billy Rize. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς

O Nίκος Απέργηςby Oppo

Πρώτη μετάδοση: 26 Ιουλίου 2024

Talk To Mad, 26 Ιουλίου 2024. O Nίκος Απέργηςby Oppo.

H Mαρία Παπαλεοντίου καλεσμένηby Oppo

Πρώτη μετάδοση: 23 Ιουλίου 2024

Talk To Mad, 23 Ιουλίου 2024. H Mαρία Παπαλεοντίου καλεσμένηby Oppo.

O Ανδρέας Πανάγος (Primer)by Oppo

Πρώτη μετάδοση: 19 Ιουλίου 2024

Talk To Mad, 19 Ιουλίου 2024. O Ανδρέας Πανάγος (Primer)by Oppo.

H συγγραφέας, Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκηby Oppo

Πρώτη μετάδοση: 10 Ιουλίου 2024

Talk To Mad, 10 Ιουλίου 2024. H συγγραφέας, Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκηby Oppo.

O Δημήτρης Γιαννούλος καλεσμένοςby Oppo

Πρώτη μετάδοση: 5 Ιουλίου 2024

Talk To Mad, 5 Ιουλίου 2024. O Δημήτρης Γιαννούλος καλεσμένοςby Oppo.

O Nίκος Γκέλιας καλεσμένος

Πρώτη μετάδοση: 17 Ιουνίου 2024

Talk To Mad, 17 Ιουνίου 2024. O Nίκος Γκέλιας καλεσμένος.

H Eρήνη καλεσμένη

Πρώτη μετάδοση: 14 Ιουνίου 2024

Talk To Mad, 14 Ιουνίου 2024. H Eρήνη καλεσμένη.

H Xριστίνα Συριοπούλου (The Philanthropist)

Πρώτη μετάδοση: 27 Μαΐου 2024

Talk To Mad, 27 Μαΐου 2024. H Xριστίνα Συριοπούλου (The Philanthropist).

H Kid Moxie

Πρώτη μετάδοση: 21 Μαΐου 2024

Talk To Mad, 21 Μαΐου 2024. H Kid Moxie.

O τραγουδιστής και τραγουδοποιός Λευτέρης Πλιάτσικας

Πρώτη μετάδοση: 13 Μαΐου 2024

Talk To Mad, 13 Μαΐου 2024. O τραγουδιστής και τραγουδοποιός Λευτέρης Πλιάτσικας.

H τραγουδίστρια Μαρία Κουτσουρλή

Πρώτη μετάδοση: 26 Απριλίου 2024

Talk To Mad, 26 Απριλίου 2024. H τραγουδίστρια Μαρία Κουτσουρλή.

O τραγουδιστής Παναγιώτης Μπουραντώνης

Πρώτη μετάδοση: 25 Απριλίου 2024

Talk To Mad, 25 Απριλίου 2024. O τραγουδιστής Παναγιώτης Μπουραντώνης.

H ραδιοφωνική παραγωγός Γιώτα Τσιμπρικίδου

Πρώτη μετάδοση: 24 Απριλίου 2024

Talk To Mad, 24 Απριλίου 2024. H ραδιοφωνική παραγωγός Γιώτα Τσιμπρικίδου.

O Σπύρος Παρασκευάκος

Πρώτη μετάδοση: 23 Απριλίου 2024

Talk To Mad, 23 Απριλίου 2024. O Σπύρος Παρασκευάκος.

H tiktoker Σμαράγδα Αλεξανδρή

Πρώτη μετάδοση: 22 Απριλίου 2024

Talk To Mad, 22 Απριλίου 2024. H tiktoker Σμαράγδα Αλεξανδρή.

O Dj Valentino

Πρώτη μετάδοση: 17 Απριλίου 2024

Talk To Mad, 17 Απριλίου 2024. O Dj Valentino.

Ο Ρους

Πρώτη μετάδοση: 11 Απριλίου 2024

Talk To Mad, 11 Απριλίου 2024. Ο Ρους.

Oι πρωταγωνιστές της παράστασης "Ονειρο Καλοκαιρινής Νύχτας"

Πρώτη μετάδοση: 2 Απριλίου 2024

Talk To Mad, 2 Απριλίου 2024. Oι πρωταγωνιστές της παράστασης “Ονειρο Καλοκαιρινής Νύχτας”

H Kρηνιώ Νικολάου

Πρώτη μετάδοση: 1 Απριλίου 2024

Talk To Mad, 1 Απριλίου 2024. H Kρηνιώ Νικολάου.

H Didi Afroditi

Πρώτη μετάδοση: 29 Μαρτίου 2024

Talk To Mad, 29 Μαρτίου 2024. H Didi Afroditi.

O Βαγγέλης Νάκης

Πρώτη μετάδοση: 28 Μαρτίου 2024

Talk To Mad, 28 Μαρτίου 2024. O Βαγγέλης Νάκης.

Η Καλομοίρα

Πρώτη μετάδοση: 22 Μαρτίου 2024

Talk To Mad, 22 Μαρτίου 2024. Η Καλομοίρα.

H Χριστίνα Σαμαρά

Πρώτη μετάδοση: 15 Μαρτίου 2024

Talk To Mad, 15 Μαρτίου 2024. H Χριστίνα Σαμαρά.

Lοu is & Mary Sunshine

Πρώτη μετάδοση: 14 Μαρτίου 2024

Talk To Mad, 14 Μαρτίου 2024. Lοu is & Mary Sunshine.

Oι συντελεστές της παράστασης "Πες το ψέματα"

Πρώτη μετάδοση: 12 Μαρτίου 2024

Talk To Mad, 12 Μαρτίου 2024. Oι συντελεστές της παράστασης “Πες το ψέματα”

H τραγουδίστρια Βασιλική Μιχαλοπούλου

Πρώτη μετάδοση: 8 Μαρτίου 2024

Talk To Mad, 8 Μαρτίου 2024. H τραγουδίστρια Βασιλική Μιχαλοπούλου.

H Billi Kark (Πάρτυ)

Πρώτη μετάδοση: 6 Μαρτίου 2024

Talk To Mad, 6 Μαρτίου 2024. H Billi Kark (Πάρτυ).

Oι πρωταγωνιστές της παράστασης Interview

Πρώτη μετάδοση: 5 Μαρτίου 2024

Talk To Mad, 5 Μαρτίου 2024. Oι πρωταγωνιστές της παράστασης Interview.

Oι πρωταγωνιστές της παράστασης "Αούστρας"

Πρώτη μετάδοση: 4 Μαρτίου 2024

Talk To Mad, 4 Μαρτίου 2024. Oι πρωταγωνιστές της παράστασης “Αούστρας”

Oι πρωταγωνιστές της παράστασης "Ο Κροκόδειλος"

Πρώτη μετάδοση: 1 Μαρτίου 2024

Talk To Mad, 1 Μαρτίου 2024. Oι πρωταγωνιστές της παράστασης “Ο Κροκόδειλος”

Oι Son Wonik & Park Minkyu από το Single's Inferno (Netflix)

Πρώτη μετάδοση: 26 Φεβρουαρίου 2024

Talk To Mad, 26 Φεβρουαρίου 2024. Oι Son Wonik & Park Minkyu από το Single’s Inferno (Netflix).

H Jo Anto

Πρώτη μετάδοση: 23 Φεβρουαρίου 2024

Talk To Mad, 23 Φεβρουαρίου 2024. H Jo Anto.

O DJ Πέτρος Τριανταφύλλου

Πρώτη μετάδοση: 22 Φεβρουαρίου 2024

Talk To Mad, 22 Φεβρουαρίου 2024. O DJ Πέτρος Τριανταφύλλου.

Oι πρωταγωνίστριες της παράστασης The Millenials

Πρώτη μετάδοση: 20 Φεβρουαρίου 2024

Talk To Mad, 20 Φεβρουαρίου 2024. Oι πρωταγωνίστριες της παράστασης The Millenials.

O podcaster, Μενέλαος Γεωργίου

Πρώτη μετάδοση: 16 Φεβρουαρίου 2024

Talk To Mad, 16 Φεβρουαρίου 2024. O podcaster, Μενέλαος Γεωργίου.

O Tik Toker Chris Karakatsanis

Πρώτη μετάδοση: 13 Φεβρουαρίου 2024

Talk To Mad, 13 Φεβρουαρίου 2024. O Tik Toker Chris Karakatsanis.

Οι «Κιθάρα VS Μπουζούκι» Γιάννης Ταύλας και Τάσος Δερέσκος

Πρώτη μετάδοση: 12 Φεβρουαρίου 2024

Talk To Mad, 12 Φεβρουαρίου 2024. Οι «Κιθάρα VS Μπουζούκι» Γιάννης Ταύλας και Τάσος Δερέσκος.

O ηθοποιός Τόνυ Δημητρίου

Πρώτη μετάδοση: 9 Φεβρουαρίου 2024

Talk To Mad, 9 Φεβρουαρίου 2024. O ηθοποιός Τόνυ Δημητρίου.

Οι πρωταγωνιστές της παράστασης "Την Κυριακή Έχουμε Γάμο"

Πρώτη μετάδοση: 5 Φεβρουαρίου 2024

Talk To Mad, 5 Φεβρουαρίου 2024. Οι πρωταγωνιστές της παράστασης “Την Κυριακή Έχουμε Γάμο”

Oι Λάζαρος Βαρτάνης & Κωνσταντίνα Κλαψινού,από τη θεατρική παράσταση «Spa-σε κατάρα»

Πρώτη μετάδοση: 2 Φεβρουαρίου 2024

Talk To Mad, 2 Φεβρουαρίου 2024. Oι Λάζαρος Βαρτάνης & Κωνσταντίνα Κλαψινού,από τη θεατρική παράσταση «Spa-σε κατάρα»

Οι ηθοποιοί Τζέο Πακίτσας & Σοφία Πριόβολου (The life and death of Jessica Brown"

Πρώτη μετάδοση: 1 Φεβρουαρίου 2024

Talk To Mad, 1 Φεβρουαρίου 2024. Οι ηθοποιοί Τζέο Πακίτσας & Σοφία Πριόβολου (The life and death of Jessica Brown“

H τραγουδίστρια Τίνα Μελά

Πρώτη μετάδοση: 25 Ιανουαρίου 2024

Talk To Mad, 25 Ιανουαρίου 2024. H τραγουδίστρια Τίνα Μελά.

Ο ηθοποιός & Tik Toker Γιώργος Ντάβος

Πρώτη μετάδοση: 23 Ιανουαρίου 2024

Talk To Mad, 23 Ιανουαρίου 2024. Ο ηθοποιός & Tik Toker Γιώργος Ντάβος.

Η Νίνα Μαζάνη

Πρώτη μετάδοση: 22 Ιανουαρίου 2024

Talk To Mad, 22 Ιανουαρίου 2024. Η Νίνα Μαζάνη.

O Στέλιος Βαμβακάς

Πρώτη μετάδοση: 18 Ιανουαρίου 2024

Talk To Mad, 18 Ιανουαρίου 2024. O Στέλιος Βαμβακάς.

H ηθοποιός Έλενα Χαραμπούδη

Πρώτη μετάδοση: 16 Ιανουαρίου 2024

Talk To Mad, 16 Ιανουαρίου 2024. H ηθοποιός Έλενα Χαραμπούδη.

Ο ηθοποιός Πάρης Σκατσολιάς

Πρώτη μετάδοση: 15 Ιανουαρίου 2024

Talk To Mad, 15 Ιανουαρίου 2024. Ο ηθοποιός Πάρης Σκατσολιάς.

H Athena Manoukian καλεσμένη

Πρώτη μετάδοση: 12 Ιανουαρίου 2024

Talk To Mad, 12 Ιανουαρίου 2024. H Athena Manoukian καλεσμένη.

H Nafsika

Πρώτη μετάδοση: 10 Ιανουαρίου 2024

Talk To Mad, 10 Ιανουαρίου 2024. H Nafsika.

O dj Αντώνης Δημητριάδης

Πρώτη μετάδοση: 9 Ιανουαρίου 2024

Talk To Mad, 9 Ιανουαρίου 2024. O dj Αντώνης Δημητριάδης.

Oι Γιώργος Τζαβάρας & Ματίνα Περγιουδάκη από την παράσταση “Τούνδρα"

Πρώτη μετάδοση: 5 Ιανουαρίου 2024

Talk To Mad, 5 Ιανουαρίου 2024. Oι Γιώργος Τζαβάρας & Ματίνα Περγιουδάκη από την παράσταση “Τούνδρα“

O Good Job Nicky καλεσμένος

Πρώτη μετάδοση: 2 Ιανουαρίου 2024

Talk To Mad, 2 Ιανουαρίου 2024. O Good Job Nicky καλεσμένος.