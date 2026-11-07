Talk To Mad
Το Talk To Mad είναι η καθημερινή εκπομπή του MAD TV με καλεσμένους από τη μουσική, την υποκριτική, τα social media, τον αθλητισμό και την κοινωνία.
Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 ως Talk 2 Mad με την Ιλένια Ουίλιαμς και τον Steve Μηλάτο. Τα τελευταία χρόνια την παρουσιάζει η Αθηνά Κλήμη.
Κάθε επεισόδιο είναι μια μέρα της εκπομπής, με τις συνεντεύξεις εκείνης της ημέρας.
189 επεισόδια
Επεισόδια
Η Νικόλ Δημητρακοπούλου για την παράσταση Θαυματοποιός
Πρώτη μετάδοση: 2 Νοεμβρίου 2026
Talk To Mad, 2 Νοεμβρίου 2026. Η Νικόλ Δημητρακοπούλου για την παράσταση Θαυματοποιός. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Η Άννα Ψιμάδα @ItsPsi
Πρώτη μετάδοση: 22 Οκτωβρίου 2026
Talk To Mad, 22 Οκτωβρίου 2026. Η Άννα Ψιμάδα @ItsPsi. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
O fit gamer Λευτέρης Καλλιτσουνάκης
Πρώτη μετάδοση: 24 Ιουλίου 2026
Talk To Mad, 24 Ιουλίου 2026. O fit gamer Λευτέρης Καλλιτσουνάκης. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
H viral φυσικοθεραπεύτρια Βάσια Χαραλαμπίδου
Πρώτη μετάδοση: 23 Ιουλίου 2026
Talk To Mad, 23 Ιουλίου 2026. H viral φυσικοθεραπεύτρια Βάσια Χαραλαμπίδου. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
O Στέφανος Βέλμαχος (Beyond Borders)
Πρώτη μετάδοση: 22 Ιουλίου 2026
Talk To Mad, 22 Ιουλίου 2026. O Στέφανος Βέλμαχος (Beyond Borders).
Η Άννυ: Η ιστορία με τον Π.Παντελίδη και ο μέντορας Χρήστος Δάντης
Πρώτη μετάδοση: 21 Ιουλίου 2026
Talk To Mad, 21 Ιουλίου 2026. Η Άννυ: Η ιστορία με τον Π.Παντελίδη και ο μέντορας Χρήστος Δάντης.
Γεωργία Παράσχου (Humanity Greece) – 4 στους 10 Έλληνες είναι εθελοντές
Πρώτη μετάδοση: 20 Ιουλίου 2026
Talk To Mad, 20 Ιουλίου 2026. Γεωργία Παράσχου (Humanity Greece) – 4 στους 10 Έλληνες είναι εθελοντές. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Billie Kark: Οταν το techno house συναντάει το παραδοσιακό και Το Πάρτυ γίνεται Μαργούδι
Πρώτη μετάδοση: 17 Ιουλίου 2026
Talk To Mad, 17 Ιουλίου 2026. Billie Kark: Οταν το techno house συναντάει το παραδοσιακό και Το Πάρτυ γίνεται Μαργούδι. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Παναγιώτης Καρακάσης(makeup artist).H συνεργασία του με την Lindsay Lohan & τα λάθη στο makeup
Πρώτη μετάδοση: 16 Ιουλίου 2026
Talk To Mad, 16 Ιουλίου 2026. Παναγιώτης Καρακάσης(makeup artist).H συνεργασία του με την Lindsay Lohan & τα λάθη στο makeup. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Η Μαρία Κόφου, travel content creator: Solo travelling? YES
Πρώτη μετάδοση: 13 Ιουλίου 2026
Talk To Mad, 13 Ιουλίου 2026. Η Μαρία Κόφου, travel content creator: Solo travelling? YES. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Χάρις Σάββα – Όποιος θέλει Μπορει
Πρώτη μετάδοση: 6 Ιουλίου 2026
Talk To Mad, 7 Ιουλίου 2026. Χάρις Σάββα – Όποιος θέλει Μπορει. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
O Kων/νος ΘανόπουλοςΠως γράφτηκε το Αν δε μ' αγαπάς & η νέα του αγάπη, η υποκριτική
Πρώτη μετάδοση: 10 Ιουνίου 2026
Talk To Mad, 11 Ιουνίου 2026. O Kων/νος ΘανόπουλοςΠως γράφτηκε το Αν δε μ’ αγαπάς & η νέα του αγάπη, η υποκριτική. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Oi Τhe Bonnie Nettles μας μιλάνε για το After Festival Αθηνών Επιδαύρου
Πρώτη μετάδοση: 4 Ιουνίου 2026
Talk To Mad, 5 Ιουνίου 2026. Oi Τhe Bonnie Nettles μας μιλάνε για το After Festival Αθηνών Επιδαύρου. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Διεθνές Φεστιβάλ Panathēnea 2026 Τεχνολογία, Πολιτισμός και Επιχειρηματικότητα
Πρώτη μετάδοση: 19 Μαΐου 2026
Talk To Mad, 20 Μαΐου 2026. Διεθνές Φεστιβάλ Panathēnea 2026 Τεχνολογία, Πολιτισμός και Επιχειρηματικότητα.
Φαίη Θεοχάρη: To Just & ο ρόλος της Δέσποινας Βανδή και του Νίκου Κοκλώνη στην ζωή της
Πρώτη μετάδοση: 30 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 30 Απριλίου 2026. Φαίη Θεοχάρη: To Just & ο ρόλος της Δέσποινας Βανδή και του Νίκου Κοκλώνη στην ζωή της.
Ο καλλιτέχνης Παντελής Περτετσόγλου: To Τhe Voice, o Χρήστος Μάστορας & λιγο live
Πρώτη μετάδοση: 27 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 28 Απριλίου 2026. Ο καλλιτέχνης Παντελής Περτετσόγλου: To Τhe Voice, o Χρήστος Μάστορας & λιγο live. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
H τραγουδίστρια Μυρτώ Βασιλείου
Πρώτη μετάδοση: 27 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 27 Απριλίου 2026. H τραγουδίστρια Μυρτώ Βασιλείου. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Η Γεωργία Καλτσή για το Drink Once Think Twice και τον Bob που πρέπει να είμαστε όλοι
Πρώτη μετάδοση: 24 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 24 Απριλίου 2026. Η Γεωργία Καλτσή για το Drink Once Think Twice και τον Bob που πρέπει να είμαστε όλοι. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Fays Beauty: Η αυτοδίδακτη Viral beauty creator του Mad Viral
Πρώτη μετάδοση: 23 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 23 Απριλίου 2026. Fays Beauty: Η αυτοδίδακτη Viral beauty creator του Mad Viral. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Αχιλλέας Ζέρβας (Ριφιφι): Πως από delivery man έγινε ο αγαπημένος μας ήρωας της σειράς
Πρώτη μετάδοση: 22 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 22 Απριλίου 2026. Αχιλλέας Ζέρβας (Ριφιφι): Πως από delivery man έγινε ο αγαπημένος μας ήρωας της σειράς.
Johanna: Η συνεργασία με την Λένα Ζευγαρά και οι σκέψεις για την Eurovision
Πρώτη μετάδοση: 21 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 21 Απριλίου 2026. Johanna: Η συνεργασία με την Λένα Ζευγαρά και οι σκέψεις για την Eurovision. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
O ηθοποιός Γιάννης Παναγόπουλος (Το Πόδι Της Χήνας)
Πρώτη μετάδοση: 20 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 20 Απριλίου 2026. O ηθοποιός Γιάννης Παναγόπουλος (Το Πόδι Της Χήνας). Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
H Nαταλία Αρσενίκου (Nailed It)
Πρώτη μετάδοση: 17 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 17 Απριλίου 2026. H Nαταλία Αρσενίκου (Nailed It). Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
H 17χρονη συγγραφέας Αλεξάνδρα Πιπεράκη
Πρώτη μετάδοση: 16 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 16 Απριλίου 2026. H 17χρονη συγγραφέας Αλεξάνδρα Πιπεράκη. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Η Κωνσταντίνα Κορδούλη για το "Χαλάλι" και τα σχέδια της για την Eurovision
Πρώτη μετάδοση: 15 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 15 Απριλίου 2026. Η Κωνσταντίνα Κορδούλη για το “Χαλάλι” και τα σχέδια της για την Eurovision. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
H Vassilina για το…"Yπαρξιακό", τα κρυφά της ταλέντα και τις φοβίες της
Πρώτη μετάδοση: 14 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 14 Απριλίου 2026. H Vassilina για το…“Yπαρξιακό”, τα κρυφά της ταλέντα και τις φοβίες της.
O Λούης Πατσαλίδης περιγράφει το προσωπικό του ταξίδι αλλαγής
Πρώτη μετάδοση: 8 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 8 Απριλίου 2026. O Λούης Πατσαλίδης περιγράφει το προσωπικό του ταξίδι αλλαγής.
O AGapiosTo νέο του τραγούδι και οι διαφορές της ελληνικής & αιγυπτιακής κουλτούρας
Πρώτη μετάδοση: 7 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 7 Απριλίου 2026. O AGapiosTo νέο του τραγούδι και οι διαφορές της ελληνικής & αιγυπτιακής κουλτούρας. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
O Ανδρέας Jason Μάρης, ο viral αστρολόγος της καρδιάς μας
Πρώτη μετάδοση: 3 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 3 Απριλίου 2026. O Ανδρέας Jason Μάρης, ο viral αστρολόγος της καρδιάς μας.
Πόσο κοντά είναι η Ελλάδα με την Κίνα; Mας εξηγούν οι διπλωμάτες της Κινεζικής Πρεσβείας
Πρώτη μετάδοση: 1 Απριλίου 2026
Talk To Mad, 1 Απριλίου 2026. Πόσο κοντά είναι η Ελλάδα με την Κίνα; Mας εξηγούν οι διπλωμάτες της Κινεζικής Πρεσβείας. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Θεατρικόμε τους συντελεστές της παράστασης, Ο Εμπορος Της Βενετίας
Πρώτη μετάδοση: 31 Μαρτίου 2026
Talk To Mad, 31 Μαρτίου 2026. Θεατρικόμε τους συντελεστές της παράστασης, Ο Εμπορος Της Βενετίας. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Αντιγόνη Γινοπούλου (ψυχολόγος): Τα SoMe μπορεί να προκαλέσουν Δεπυ, εθισμό και ο ρόλος των γονιών
Πρώτη μετάδοση: 19 Μαρτίου 2026
Talk To Mad, 19 Μαρτίου 2026. Αντιγόνη Γινοπούλου (ψυχολόγος): Τα SoMe μπορεί να προκαλέσουν Δεπυ, εθισμό και ο ρόλος των γονιών.
Οι πρωταγωνιστές της παράστασης Μέσα Στο Μυαλό σου Part 2
Πρώτη μετάδοση: 18 Μαρτίου 2026
Talk To Mad, 18 Μαρτίου 2026. Οι πρωταγωνιστές της παράστασης Μέσα Στο Μυαλό σου Part 2. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
H Νίνα Βελιγράδη μας αποκαλύπτει όσα θα δούμε στο Κινο Festival
Πρώτη μετάδοση: 12 Μαρτίου 2026
Talk To Mad, 12 Μαρτίου 2026. H Νίνα Βελιγράδη μας αποκαλύπτει όσα θα δούμε στο Κινο Festival. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Stefi η επόμενη μέρα από το Sing For Greece, το stress και η δουλειά που χρειάζεται ()
Πρώτη μετάδοση: 11 Μαρτίου 2026
Talk To Mad, 11 Μαρτίου 2026. Stefi η επόμενη μέρα από το Sing For Greece, το stress και η δουλειά που χρειάζεται (). Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Η κα.Δόμνα Μιχαηλίδου (Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας) για το Mad Forum
Πρώτη μετάδοση: 10 Μαρτίου 2026
Talk To Mad, 10 Μαρτίου 2026. Η κα.Δόμνα Μιχαηλίδου (Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας) για το Mad Forum. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
H Βρισηίδα Ανδριώτου αλλά και οι συντελεστές της παράστασης "Η Ανάστασις"
Πρώτη μετάδοση: 9 Μαρτίου 2026
Talk To Mad, 9 Μαρτίου 2026. H Βρισηίδα Ανδριώτου αλλά και οι συντελεστές της παράστασης “Η Ανάστασις”
O Guy Krief (ο δικός μας Guy!!!) για το Mad Forum 26 και το κομμάτι ΑΙ sto
Πρώτη μετάδοση: 5 Μαρτίου 2026
Talk To Mad, 5 Μαρτίου 2026. O Guy Krief (ο δικός μας Guy!!!) για το Mad Forum 26 και το κομμάτι ΑΙ sto.
O Kώστας Φραγκολιάς πρωταγωνιστής του Toxic & ο σκηνοθέτης Γιώργος Αγγελίδης
Πρώτη μετάδοση: 4 Μαρτίου 2026
Talk To Mad, 4 Μαρτίου 2026. O Kώστας Φραγκολιάς πρωταγωνιστής του Toxic & ο σκηνοθέτης Γιώργος Αγγελίδης. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Η Πέγκυ Σταθακοπούλου και η Σίλια Γεωργέλου για την παράσταση "Κολυμπώντας στον Αέρα"
Πρώτη μετάδοση: 3 Μαρτίου 2026
Talk To Mad, 3 Μαρτίου 2026. Η Πέγκυ Σταθακοπούλου και η Σίλια Γεωργέλου για την παράσταση “Κολυμπώντας στον Αέρα” Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Kianna: Το Sing For Greece, τα social και το pop vs λαικό
Πρώτη μετάδοση: 2 Μαρτίου 2026
Talk To Mad, 2 Μαρτίου 2026. Kianna: Το Sing For Greece, τα social και το pop vs λαικό. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Rosanna Mailan: Tο Sing For Greece η κουβανέζικη καταγωγή της και η επόμενη μέρα
Πρώτη μετάδοση: 27 Φεβρουαρίου 2026
Talk To Mad, 27 Φεβρουαρίου 2026. Rosanna Mailan: Tο Sing For Greece η κουβανέζικη καταγωγή της και η επόμενη μέρα. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Οι διοργανώτριες του Solace (Independent Fashion Expo)
Πρώτη μετάδοση: 25 Φεβρουαρίου 2026
Talk To Mad, 25 Φεβρουαρίου 2026. Οι διοργανώτριες του Solace (Independent Fashion Expo).
Βασσα – Μια Μητέρα! Oι πρωταγωνιστές της παράστασης
Πρώτη μετάδοση: 24 Φεβρουαρίου 2026
Talk To Mad, 24 Φεβρουαρίου 2026. Βασσα – Μια Μητέρα! Oι πρωταγωνιστές της παράστασης. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Η Δήμητρα Κολλά, και η τεράστια επιτυχία της "Μπουμπου"
Πρώτη μετάδοση: 20 Φεβρουαρίου 2026
Talk To Mad, 20 Φεβρουαρίου 2026. Η Δήμητρα Κολλά, και η τεράστια επιτυχία της “Μπουμπου”
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: Νέο τραγούδι, συνεργασία που ονειρεύεται & J2US
Πρώτη μετάδοση: 19 Φεβρουαρίου 2026
Talk To Mad, 19 Φεβρουαρίου 2026. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: Νέο τραγούδι, συνεργασία που ονειρεύεται & J2US. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Καλλιόπη Ανταμπούφη & Σπύρος Σουρβίνος από την παράσταση "Αγγέλα"
Πρώτη μετάδοση: 18 Φεβρουαρίου 2026
Talk To Mad, 18 Φεβρουαρίου 2026. Καλλιόπη Ανταμπούφη & Σπύρος Σουρβίνος από την παράσταση “Αγγέλα” Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης "Ένα Κουκλόσπιτο" του Ίψεν
Πρώτη μετάδοση: 17 Φεβρουαρίου 2026
Talk To Mad, 17 Φεβρουαρίου 2026. Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης “Ένα Κουκλόσπιτο” του Ίψεν. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Κάτια Νεκταρίου και Αριστέα Αλεξανδράκη καλεσμένες
Πρώτη μετάδοση: 16 Φεβρουαρίου 2026
Talk To Mad, 16 Φεβρουαρίου 2026. Κάτια Νεκταρίου και Αριστέα Αλεξανδράκη καλεσμένες.
Οι συντελεστές της διαδραστικής παράστασης LO
Πρώτη μετάδοση: 12 Φεβρουαρίου 2026
Talk To Mad, 12 Φεβρουαρίου 2026. Οι συντελεστές της διαδραστικής παράστασης LO.
Ο Μάριος Ψιμόπουλος Από οικονομολόγος, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες
Πρώτη μετάδοση: 11 Φεβρουαρίου 2026
Talk To Mad, 11 Φεβρουαρίου 2026. Ο Μάριος Ψιμόπουλος Από οικονομολόγος, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Perplex! Οι συντελεστές της παράστασης
Πρώτη μετάδοση: 10 Φεβρουαρίου 2026
Talk To Mad, 10 Φεβρουαρίου 2026. Perplex! Οι συντελεστές της παράστασης. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Κατερίνα Πεφτίτση & Lil Koni: Δύο καλεσμένοι
Πρώτη μετάδοση: 9 Φεβρουαρίου 2026
Talk To Mad, 9 Φεβρουαρίου 2026. Κατερίνα Πεφτίτση & Lil Koni: Δύο καλεσμένοι. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Push Up: Oι συντελεστές της παράστασης καλεσμένοι
Πρώτη μετάδοση: 6 Φεβρουαρίου 2026
Talk To Mad, 6 Φεβρουαρίου 2026. Push Up: Oι συντελεστές της παράστασης καλεσμένοι. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Killer Joe: Οι πρωταγωνιστές της παράστασης
Πρώτη μετάδοση: 4 Φεβρουαρίου 2026
Talk To Mad, 4 Φεβρουαρίου 2026. Killer Joe: Οι πρωταγωνιστές της παράστασης.
Σίλια Δούμου.Το Oh My Cash ο οργανισμός Girls Only Catch Up Club & ο Gio Kay
Πρώτη μετάδοση: 30 Ιανουαρίου 2026
Talk To Mad, 30 Ιανουαρίου 2026. Σίλια Δούμου.Το Oh My Cash ο οργανισμός Girls Only Catch Up Club & ο Gio Kay. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Eίσαι Μουσική: Οι συντελεστές της συγκινητικής παράστασης το
Πρώτη μετάδοση: 29 Ιανουαρίου 2026
Talk To Mad, 29 Ιανουαρίου 2026. Eίσαι Μουσική: Οι συντελεστές της συγκινητικής παράστασης το.
O Θάνος Κρομμύδας (Σκοτώνουν Τα Άλογα Οταν Γεράσουν)
Πρώτη μετάδοση: 28 Ιανουαρίου 2026
Talk To Mad, 28 Ιανουαρίου 2026. O Θάνος Κρομμύδας (Σκοτώνουν Τα Άλογα Οταν Γεράσουν).
Γιάννης Αρβανιτίδης: Οι συνεργασίες με Πάολα και Καλλιμάνη και το νέο του τραγούδι στο Talk Τo MAD
Πρώτη μετάδοση: 27 Ιανουαρίου 2026
Talk To Mad, 27 Ιανουαρίου 2026. Γιάννης Αρβανιτίδης: Οι συνεργασίες με Πάολα και Καλλιμάνη και το νέο του τραγούδι στο Talk Τo MAD. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Η…Μαρμελάδα Φράουλα (Κάτια Νεκταρίου) & η Μαρίλια
Πρώτη μετάδοση: 26 Ιανουαρίου 2026
Talk To Mad, 26 Ιανουαρίου 2026. Η…Μαρμελάδα Φράουλα (Κάτια Νεκταρίου) & η Μαρίλια.
O Aθλητής του δεκάθλου και viral tiktoker Δημήτρης Τσιμπούκης
Πρώτη μετάδοση: 23 Ιανουαρίου 2026
Talk To Mad, 23 Ιανουαρίου 2026. O Aθλητής του δεκάθλου και viral tiktoker Δημήτρης Τσιμπούκης.
O Aναστάσης Κουγιάς (Το Σοϊ Σου) παθαίνει…τσό-τσο
Πρώτη μετάδοση: 20 Ιανουαρίου 2026
Talk To Mad, 20 Ιανουαρίου 2026. O Aναστάσης Κουγιάς (Το Σοϊ Σου) παθαίνει…τσό-τσο. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Ο Στρατής Χατζησταματίου, πρωταγωνιστής της παράστασης Τζόνι Μπλε
Πρώτη μετάδοση: 19 Ιανουαρίου 2026
Talk To Mad, 19 Ιανουαρίου 2026. Ο Στρατής Χατζησταματίου, πρωταγωνιστής της παράστασης Τζόνι Μπλε. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
O Ορέστης Μήλιος, viral Voice Actor και Voice Over expert
Πρώτη μετάδοση: 16 Ιανουαρίου 2026
Talk To Mad, 16 Ιανουαρίου 2026. O Ορέστης Μήλιος, viral Voice Actor και Voice Over expert.
Το δίδυμο πίσω από τις εμφανίσεις της Lila, Γιώτα Υφαντόπουλος & Γιάννης Αδαμόπουλος
Πρώτη μετάδοση: 13 Ιανουαρίου 2026
Talk To Mad, 13 Ιανουαρίου 2026. Το δίδυμο πίσω από τις εμφανίσεις της Lila, Γιώτα Υφαντόπουλος & Γιάννης Αδαμόπουλος. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
H τραγoυδίστρια Έλενα Παπαπαναγιώτου Aπό το Xfactor & το Voice στις μεγάλες πίστες
Πρώτη μετάδοση: 12 Ιανουαρίου 2026
Talk To Mad, 12 Ιανουαρίου 2026. H τραγoυδίστρια Έλενα Παπαπαναγιώτου Aπό το Xfactor & το Voice στις μεγάλες πίστες.
Ο ΤEO.x3, παραγωγός των πιο γνωστών καλλιτεχνών
Πρώτη μετάδοση: 9 Ιανουαρίου 2026
Talk To Mad, 9 Ιανουαρίου 2026. Ο ΤEO.x3, παραγωγός των πιο γνωστών καλλιτεχνών. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Ο ηθοποιός & τραγουδιστής Ερμογένης Σκιτίνης σο
Πρώτη μετάδοση: 23 Δεκεμβρίου 2025
Talk To Mad, 23 Δεκεμβρίου 2025. Ο ηθοποιός & τραγουδιστής Ερμογένης Σκιτίνης σο. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
H wellness content creator Ξένη Κωνσταντίνου Zήσε καλύτερα
Πρώτη μετάδοση: 19 Δεκεμβρίου 2025
Talk To Mad, 19 Δεκεμβρίου 2025. H wellness content creator Ξένη Κωνσταντίνου Zήσε καλύτερα.
O viral τραγουδοποιός Νίκος Κορακάκης στο Talk To Μad
Πρώτη μετάδοση: 18 Δεκεμβρίου 2025
Talk To Mad, 18 Δεκεμβρίου 2025. O viral τραγουδοποιός Νίκος Κορακάκης στο Talk To Μad.
H Stand Up Comedian Κατερίνα Βρανά
Πρώτη μετάδοση: 17 Δεκεμβρίου 2025
Talk To Mad, 17 Δεκεμβρίου 2025. H Stand Up Comedian Κατερίνα Βρανά.
Η Ελένη Ντόκου, beauty & fashion content creator
Πρώτη μετάδοση: 16 Δεκεμβρίου 2025
Talk To Mad, 16 Δεκεμβρίου 2025. Η Ελένη Ντόκου, beauty & fashion content creator.
H ηθοποιός Θεανώ Κλάδη ("Γιατί Ρε Πατέρα", "Έχω Παιδιά")
Πρώτη μετάδοση: 15 Δεκεμβρίου 2025
Talk To Mad, 15 Δεκεμβρίου 2025. H ηθοποιός Θεανώ Κλάδη (“Γιατί Ρε Πατέρα”, “Έχω Παιδιά”).
O τραγουδιστής/τραγουδοποιός Χρήστος Κούρτογλου
Πρώτη μετάδοση: 12 Δεκεμβρίου 2025
Talk To Mad, 12 Δεκεμβρίου 2025. O τραγουδιστής/τραγουδοποιός Χρήστος Κούρτογλου.
Ο αγαπημένος μας creator Γρηγόρης Κορπίδης και ΤΟ Μilou
Πρώτη μετάδοση: 11 Δεκεμβρίου 2025
Talk To Mad, 11 Δεκεμβρίου 2025. Ο αγαπημένος μας creator Γρηγόρης Κορπίδης και ΤΟ Μilou.
H Fitness Influencer Σοφία Περίδη
Πρώτη μετάδοση: 10 Δεκεμβρίου 2025
Talk To Mad, 10 Δεκεμβρίου 2025. H Fitness Influencer Σοφία Περίδη.
Νικόλας Ραπτάκης: Το Ηotel Eρμού, το νέο άλμπουμ, η Eurovision και η Μαίρη Συνατσάκη! ()
Πρώτη μετάδοση: 9 Δεκεμβρίου 2025
Talk To Mad, 9 Δεκεμβρίου 2025. Νικόλας Ραπτάκης: Το Ηotel Eρμού, το νέο άλμπουμ, η Eurovision και η Μαίρη Συνατσάκη! (). Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Η Εύη Κολιούλη & η Χριστίνα Δενδρινού από την παράσταση "Νomsferatu"
Πρώτη μετάδοση: 8 Δεκεμβρίου 2025
Talk To Mad, 8 Δεκεμβρίου 2025. Η Εύη Κολιούλη & η Χριστίνα Δενδρινού από την παράσταση “Νomsferatu” Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
H τραγουδίστρια Alexandra Sieti καλεσμένη
Πρώτη μετάδοση: 5 Δεκεμβρίου 2025
Talk To Mad, 5 Δεκεμβρίου 2025. H τραγουδίστρια Alexandra Sieti καλεσμένη.
Δώρα Κατσικογιάννη (dora_kats) από καθηγήτρια, super viral content creator
Πρώτη μετάδοση: 4 Δεκεμβρίου 2025
Talk To Mad, 4 Δεκεμβρίου 2025. Δώρα Κατσικογιάννη (dora_kats) από καθηγήτρια, super viral content creator. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
O Τάσος Αντωνίου (hiprofilegr), ο DJ που συνεργάζεται με τον Armin Van Buuren
Πρώτη μετάδοση: 3 Δεκεμβρίου 2025
Talk To Mad, 3 Δεκεμβρίου 2025. O Τάσος Αντωνίου (hiprofilegr), ο DJ που συνεργάζεται με τον Armin Van Buuren.
O Content Creator Αναστάσης Τραγάρας (garas_jr)
Πρώτη μετάδοση: 28 Νοεμβρίου 2025
Talk To Mad, 28 Νοεμβρίου 2025. O Content Creator Αναστάσης Τραγάρας (garas_jr).
Breaking News! Αυτη είναι η ΝΕΑ παρουσιάστρια του Μad! Η Ευτυχία
Πρώτη μετάδοση: 24 Νοεμβρίου 2025
Talk To Mad, 24 Νοεμβρίου 2025. Breaking News! Αυτη είναι η ΝΕΑ παρουσιάστρια του Μad! Η Ευτυχία. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Mαζί μας η viral κτηνίατρος Nικολέτα Σερέτη! Τα sos για τους κατοικιδιογονείς
Πρώτη μετάδοση: 20 Νοεμβρίου 2025
Talk To Mad, 20 Νοεμβρίου 2025. Mαζί μας η viral κτηνίατρος Nικολέτα Σερέτη! Τα sos για τους κατοικιδιογονείς.
O viral γιατρός του TikTok Διαμαντής Αμπατζής (@dr.dis)
Πρώτη μετάδοση: 19 Νοεμβρίου 2025
Talk To Mad, 19 Νοεμβρίου 2025. O viral γιατρός του TikTok Διαμαντής Αμπατζής (@dr.dis).
O τραγουδιστής Δημήτρης Κόψης
Πρώτη μετάδοση: 18 Νοεμβρίου 2025
Talk To Mad, 18 Νοεμβρίου 2025. O τραγουδιστής Δημήτρης Κόψης.
H Intuitive Mentor & Mindset Coach Μαρία Αναστασιάδου
Πρώτη μετάδοση: 17 Νοεμβρίου 2025
Talk To Mad, 17 Νοεμβρίου 2025. H Intuitive Mentor & Mindset Coach Μαρία Αναστασιάδου.
Η Αντιγόνη Βιντιάδη, παραγωγός του @1062madradio καλεσμένη
Πρώτη μετάδοση: 12 Νοεμβρίου 2025
Talk To Mad, 12 Νοεμβρίου 2025. Η Αντιγόνη Βιντιάδη, παραγωγός του @1062madradio καλεσμένη. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Ο παραγωγός του @1062madradio Γιάννης Τουμπάνος
Πρώτη μετάδοση: 10 Νοεμβρίου 2025
Talk To Mad, 10 Νοεμβρίου 2025. Ο παραγωγός του @1062madradio Γιάννης Τουμπάνος.
Η Ηρώ: Το πρώτο τραγούδι στα 11 της, και το ρίσκο της μοναδικότητας στην Τέχνη
Πρώτη μετάδοση: 7 Νοεμβρίου 2025
Talk To Mad, 7 Νοεμβρίου 2025. Η Ηρώ: Το πρώτο τραγούδι στα 11 της, και το ρίσκο της μοναδικότητας στην Τέχνη.
Μαζί μας η @DominikaRides το μοντέλο που γεννήθηκε για moto sports
Πρώτη μετάδοση: 6 Νοεμβρίου 2025
Talk To Mad, 6 Νοεμβρίου 2025. Μαζί μας η @DominikaRides το μοντέλο που γεννήθηκε για moto sports.
O Γιάννης Χατζηγεωργίου από το Grand Hotel…στο Mad Radio 106,2
Πρώτη μετάδοση: 5 Νοεμβρίου 2025
Talk To Mad, 5 Νοεμβρίου 2025. O Γιάννης Χατζηγεωργίου από το Grand Hotel…στο Mad Radio 106,2. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Η Mama Sidi: Η viral tiktoker με το πιο….καρμικό username
Πρώτη μετάδοση: 4 Νοεμβρίου 2025
Talk To Mad, 4 Νοεμβρίου 2025. Η Mama Sidi: Η viral tiktoker με το πιο….καρμικό username. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Η Αργυρώ Ταμβακού και ο Γιώργος Βραχνός: Θέατρο, δημιουργία και χημεία επί σκηνής
Πρώτη μετάδοση: 3 Νοεμβρίου 2025
Talk To Mad, 3 Νοεμβρίου 2025. Η Αργυρώ Ταμβακού και ο Γιώργος Βραχνός: Θέατρο, δημιουργία και χημεία επί σκηνής. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
O super viral @Jimapas καλεσμένος
Πρώτη μετάδοση: 31 Οκτωβρίου 2025
Talk To Mad, 31 Οκτωβρίου 2025. O super viral @Jimapas καλεσμένος. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης ΚΕΪΚ
Πρώτη μετάδοση: 30 Οκτωβρίου 2025
Talk To Mad, 30 Οκτωβρίου 2025. Οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης ΚΕΪΚ.
O Content Creator Σάββας Καραγιάννης
Πρώτη μετάδοση: 29 Οκτωβρίου 2025
Talk To Mad, 29 Οκτωβρίου 2025. O Content Creator Σάββας Καραγιάννης.
Γεωργία Καλτσή: Η Παραολυμπιονίκης με αμαξίδιο είναι ασταμάτητη
Πρώτη μετάδοση: 28 Οκτωβρίου 2025
Talk To Mad, 28 Οκτωβρίου 2025. Γεωργία Καλτσή: Η Παραολυμπιονίκης με αμαξίδιο είναι ασταμάτητη.
O Βαγγέλης Χαρισόπουλος καλεσμένος
Πρώτη μετάδοση: 27 Οκτωβρίου 2025
Talk To Mad, 27 Οκτωβρίου 2025. O Βαγγέλης Χαρισόπουλος καλεσμένος. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
Mάθε τα πάντα για το έργο του συλλόγου "Αλμα Ζωής". Τοφιλοξενεί δύο γυναίκες "κλειδιά"
Πρώτη μετάδοση: 24 Οκτωβρίου 2025
Talk To Mad, 24 Οκτωβρίου 2025. Mάθε τα πάντα για το έργο του συλλόγου “Αλμα Ζωής”. Τοφιλοξενεί δύο γυναίκες “κλειδιά”
H Βασιλική Τσερτσελή wellness creator και συγγραφέας, καλεσμένη
Πρώτη μετάδοση: 20 Οκτωβρίου 2025
Talk To Mad, 20 Οκτωβρίου 2025. H Βασιλική Τσερτσελή wellness creator και συγγραφέας, καλεσμένη. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
H Άννα Ψιμάδα (its psi) καλεσμένη
Πρώτη μετάδοση: 17 Οκτωβρίου 2025
Talk To Mad, 17 Οκτωβρίου 2025. H Άννα Ψιμάδα (its psi) καλεσμένη. Παρουσίαση: Αθηνά Κλήμη
H συγγραφέας και ειδικός transformational leadership, Νίκη Σμυρνή
Πρώτη μετάδοση: 16 Οκτωβρίου 2025
Talk To Mad, 16 Οκτωβρίου 2025. H συγγραφέας και ειδικός transformational leadership, Νίκη Σμυρνή.
O Eurovision Expert Ζήσης Γ: @Itsmezisis_
Πρώτη μετάδοση: 30 Μαΐου 2025
Talk To Mad, 30 Μαΐου 2025. O Eurovision Expert Ζήσης Γ: @Itsmezisis_. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
This is it! Its PSI
Πρώτη μετάδοση: 29 Μαΐου 2025
Talk To Mad, 29 Μαΐου 2025. This is it! Its PSI.
Oι MC Yinka και Jerome Kaluta
Πρώτη μετάδοση: 28 Μαΐου 2025
Talk To Mad, 28 Μαΐου 2025. Oι MC Yinka και Jerome Kaluta.
Η Βένια Σταματιάδη, πρωταγωνίστρια στο Birthland καλεσμένη
Πρώτη μετάδοση: 27 Μαΐου 2025
Talk To Mad, 27 Μαΐου 2025. Η Βένια Σταματιάδη, πρωταγωνίστρια στο Birthland καλεσμένη.
Η Kianna καλεσμένη
Πρώτη μετάδοση: 22 Μαΐου 2025
Talk To Mad, 22 Μαΐου 2025. Η Kianna καλεσμένη. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
Οι ηθοποιοί της παράστασης "Μη Σκαλίζεις Την Άμμο" στo
Πρώτη μετάδοση: 21 Μαΐου 2025
Talk To Mad, 21 Μαΐου 2025. Οι ηθοποιοί της παράστασης “Μη Σκαλίζεις Την Άμμο” στo. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
Η ανερχόμενη τραγουδίστρια Κonikou
Πρώτη μετάδοση: 16 Μαΐου 2025
Talk To Mad, 16 Μαΐου 2025. Η ανερχόμενη τραγουδίστρια Κonikou. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
Ο σκηνοθέτης/ηθοποιός Θάνος Χατζόπουλος (Frida Khalo)
Πρώτη μετάδοση: 9 Μαΐου 2025
Talk To Mad, 9 Μαΐου 2025. Ο σκηνοθέτης/ηθοποιός Θάνος Χατζόπουλος (Frida Khalo).
Ο ηθοποιός Μάνος Τσούτης
Πρώτη μετάδοση: 7 Μαΐου 2025
Talk To Mad, 7 Μαΐου 2025. Ο ηθοποιός Μάνος Τσούτης. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
H τραγουδίστρια Μαρία Κουτσουρλή
Πρώτη μετάδοση: 6 Μαΐου 2025
Talk To Mad, 6 Μαΐου 2025. H τραγουδίστρια Μαρία Κουτσουρλή. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
Οι Yama καλεσμένοι
Πρώτη μετάδοση: 5 Μαΐου 2025
Talk To Mad, 5 Μαΐου 2025. Οι Yama καλεσμένοι. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
H Natasha Kay δηλώνει ότι "Ξέρουν Τα Κορίτσια"! Επιβεβαιώνουμε
Πρώτη μετάδοση: 2 Μαΐου 2025
Talk To Mad, 2 Μαΐου 2025. H Natasha Kay δηλώνει ότι “Ξέρουν Τα Κορίτσια”! Επιβεβαιώνουμε. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης "Λαμπρά Παράσιτα"
Πρώτη μετάδοση: 30 Απριλίου 2025
Talk To Mad, 30 Απριλίου 2025. Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης “Λαμπρά Παράσιτα” Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
Οι συντελεστές της παράστασης "Λίβινγκ Ρούμ"
Πρώτη μετάδοση: 29 Απριλίου 2025
Talk To Mad, 29 Απριλίου 2025. Οι συντελεστές της παράστασης “Λίβινγκ Ρούμ” Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
O καθηγητής φωνητικής Δημήτρης Μπάρμπας
Πρώτη μετάδοση: 28 Απριλίου 2025
Talk To Mad, 28 Απριλίου 2025. O καθηγητής φωνητικής Δημήτρης Μπάρμπας. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
O γυμναστής Γιώργος Παπαχαραλάμπους
Πρώτη μετάδοση: 25 Απριλίου 2025
Talk To Mad, 25 Απριλίου 2025. O γυμναστής Γιώργος Παπαχαραλάμπους. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
Ο αγαπημένος του TikTokGR Γιώργος Γιαννούλιας
Πρώτη μετάδοση: 24 Απριλίου 2025
Talk To Mad, 24 Απριλίου 2025. Ο αγαπημένος του TikTokGR Γιώργος Γιαννούλιας. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
Η τραγουδίστρια Βασιλική Μιχαλοπούλου ήρθε στο…γούρι της Ιλένια Ουίλιαμς
Πρώτη μετάδοση: 23 Απριλίου 2025
Talk To Mad, 23 Απριλίου 2025. Η τραγουδίστρια Βασιλική Μιχαλοπούλου ήρθε στο…γούρι της Ιλένια Ουίλιαμς. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
O Victor Vernicos
Πρώτη μετάδοση: 22 Απριλίου 2025
Talk To Mad, 22 Απριλίου 2025. O Victor Vernicos. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
H Dj Myrophora καλεσμένη
Πρώτη μετάδοση: 16 Απριλίου 2025
Talk To Mad, 16 Απριλίου 2025. H Dj Myrophora καλεσμένη. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
Η ηθοποιός Μάρω Καραγεώργου καλεσμένη
Πρώτη μετάδοση: 15 Απριλίου 2025
Talk To Mad, 15 Απριλίου 2025. Η ηθοποιός Μάρω Καραγεώργου καλεσμένη. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
Η ηθοποιός Ηλιάνα Μαυρομάτη
Πρώτη μετάδοση: 10 Απριλίου 2025
Talk To Mad, 10 Απριλίου 2025. Η ηθοποιός Ηλιάνα Μαυρομάτη. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
Η Ilenia Williams υποδέχεται στην παρέα της τον τραγουδιστή, Φώτη Παπαζήση
Πρώτη μετάδοση: 9 Απριλίου 2025
Talk To Mad, 9 Απριλίου 2025. Η Ilenia Williams υποδέχεται στην παρέα της τον τραγουδιστή, Φώτη Παπαζήση. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
Ο Νικόλας Ανδρουλάκης – ηθοποιός και σκηνοθέτης
Πρώτη μετάδοση: 4 Απριλίου 2025
Talk To Mad, 4 Απριλίου 2025. Ο Νικόλας Ανδρουλάκης – ηθοποιός και σκηνοθέτης.
Παναγιώτης Γκιζώτης ("Η πόλη ή πώς να κοιμηθείτε ήσυχα")
Πρώτη μετάδοση: 3 Απριλίου 2025
Talk To Mad, 3 Απριλίου 2025. Παναγιώτης Γκιζώτης (“Η πόλη ή πώς να κοιμηθείτε ήσυχα”).
O πρωταθλητής κολύμβησης Γιάννης Δρυμωνάκος
Πρώτη μετάδοση: 28 Μαρτίου 2025
Talk To Mad, 28 Μαρτίου 2025. O πρωταθλητής κολύμβησης Γιάννης Δρυμωνάκος. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον τραγουδιστή Ανδρόνικο
Πρώτη μετάδοση: 26 Μαρτίου 2025
Talk To Mad, 26 Μαρτίου 2025. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον τραγουδιστή Ανδρόνικο. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
H χορεύτρια και χορογράφος, Ειρήνη Δαμιανίδου
Πρώτη μετάδοση: 25 Μαρτίου 2025
Talk To Mad, 25 Μαρτίου 2025. H χορεύτρια και χορογράφος, Ειρήνη Δαμιανίδου. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
«Γιαγιά, όλα μια μέρα θα πεθάνουν»: Oι πρωταγωνιστές της παράστασης
Πρώτη μετάδοση: 24 Μαρτίου 2025
Talk To Mad, 24 Μαρτίου 2025. «Γιαγιά, όλα μια μέρα θα πεθάνουν»: Oι πρωταγωνιστές της παράστασης. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
O newcomer Ckyeμε την Ιλένια Ουίλιαμς
Πρώτη μετάδοση: 18 Μαρτίου 2025
Talk To Mad, 18 Μαρτίου 2025. O newcomer Ckyeμε την Ιλένια Ουίλιαμς. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
H Μαριάννα Κιμούλη καλεσμένη
Πρώτη μετάδοση: 14 Μαρτίου 2025
Talk To Mad, 14 Μαρτίου 2025. H Μαριάννα Κιμούλη καλεσμένη. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
Oι πρωταγωνιστές της θεατρικής παράστασης "Μα"
Πρώτη μετάδοση: 13 Μαρτίου 2025
Talk To Mad, 13 Μαρτίου 2025. Oι πρωταγωνιστές της θεατρικής παράστασης “Μα”
Η χορογράφος Aria Skokos
Πρώτη μετάδοση: 12 Μαρτίου 2025
Talk To Mad, 12 Μαρτίου 2025. Η χορογράφος Aria Skokos.
O ταλαντούχος τραγουδιστής Billy Rize
Πρώτη μετάδοση: 11 Μαρτίου 2025
Talk To Mad, 11 Μαρτίου 2025. O ταλαντούχος τραγουδιστής Billy Rize. Παρουσίαση: Ιλένια Ουίλιαμς
O Nίκος Απέργηςby Oppo
Πρώτη μετάδοση: 26 Ιουλίου 2024
Talk To Mad, 26 Ιουλίου 2024. O Nίκος Απέργηςby Oppo.
H Mαρία Παπαλεοντίου καλεσμένηby Oppo
Πρώτη μετάδοση: 23 Ιουλίου 2024
Talk To Mad, 23 Ιουλίου 2024. H Mαρία Παπαλεοντίου καλεσμένηby Oppo.
O Ανδρέας Πανάγος (Primer)by Oppo
Πρώτη μετάδοση: 19 Ιουλίου 2024
Talk To Mad, 19 Ιουλίου 2024. O Ανδρέας Πανάγος (Primer)by Oppo.
H συγγραφέας, Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκηby Oppo
Πρώτη μετάδοση: 10 Ιουλίου 2024
Talk To Mad, 10 Ιουλίου 2024. H συγγραφέας, Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκηby Oppo.
O Δημήτρης Γιαννούλος καλεσμένοςby Oppo
Πρώτη μετάδοση: 5 Ιουλίου 2024
Talk To Mad, 5 Ιουλίου 2024. O Δημήτρης Γιαννούλος καλεσμένοςby Oppo.
O Nίκος Γκέλιας καλεσμένος
Πρώτη μετάδοση: 17 Ιουνίου 2024
Talk To Mad, 17 Ιουνίου 2024. O Nίκος Γκέλιας καλεσμένος.
H Eρήνη καλεσμένη
Πρώτη μετάδοση: 14 Ιουνίου 2024
Talk To Mad, 14 Ιουνίου 2024. H Eρήνη καλεσμένη.
H Xριστίνα Συριοπούλου (The Philanthropist)
Πρώτη μετάδοση: 27 Μαΐου 2024
Talk To Mad, 27 Μαΐου 2024. H Xριστίνα Συριοπούλου (The Philanthropist).
H Kid Moxie
Πρώτη μετάδοση: 21 Μαΐου 2024
Talk To Mad, 21 Μαΐου 2024. H Kid Moxie.
O τραγουδιστής και τραγουδοποιός Λευτέρης Πλιάτσικας
Πρώτη μετάδοση: 13 Μαΐου 2024
Talk To Mad, 13 Μαΐου 2024. O τραγουδιστής και τραγουδοποιός Λευτέρης Πλιάτσικας.
H τραγουδίστρια Μαρία Κουτσουρλή
Πρώτη μετάδοση: 26 Απριλίου 2024
Talk To Mad, 26 Απριλίου 2024. H τραγουδίστρια Μαρία Κουτσουρλή.
O τραγουδιστής Παναγιώτης Μπουραντώνης
Πρώτη μετάδοση: 25 Απριλίου 2024
Talk To Mad, 25 Απριλίου 2024. O τραγουδιστής Παναγιώτης Μπουραντώνης.
H ραδιοφωνική παραγωγός Γιώτα Τσιμπρικίδου
Πρώτη μετάδοση: 24 Απριλίου 2024
Talk To Mad, 24 Απριλίου 2024. H ραδιοφωνική παραγωγός Γιώτα Τσιμπρικίδου.
O Σπύρος Παρασκευάκος
Πρώτη μετάδοση: 23 Απριλίου 2024
Talk To Mad, 23 Απριλίου 2024. O Σπύρος Παρασκευάκος.
H tiktoker Σμαράγδα Αλεξανδρή
Πρώτη μετάδοση: 22 Απριλίου 2024
Talk To Mad, 22 Απριλίου 2024. H tiktoker Σμαράγδα Αλεξανδρή.
O Dj Valentino
Πρώτη μετάδοση: 17 Απριλίου 2024
Talk To Mad, 17 Απριλίου 2024. O Dj Valentino.
Ο Ρους
Πρώτη μετάδοση: 11 Απριλίου 2024
Talk To Mad, 11 Απριλίου 2024. Ο Ρους.
Oι πρωταγωνιστές της παράστασης "Ονειρο Καλοκαιρινής Νύχτας"
Πρώτη μετάδοση: 2 Απριλίου 2024
Talk To Mad, 2 Απριλίου 2024. Oι πρωταγωνιστές της παράστασης “Ονειρο Καλοκαιρινής Νύχτας”
H Kρηνιώ Νικολάου
Πρώτη μετάδοση: 1 Απριλίου 2024
Talk To Mad, 1 Απριλίου 2024. H Kρηνιώ Νικολάου.
H Didi Afroditi
Πρώτη μετάδοση: 29 Μαρτίου 2024
Talk To Mad, 29 Μαρτίου 2024. H Didi Afroditi.
O Βαγγέλης Νάκης
Πρώτη μετάδοση: 28 Μαρτίου 2024
Talk To Mad, 28 Μαρτίου 2024. O Βαγγέλης Νάκης.
Η Καλομοίρα
Πρώτη μετάδοση: 22 Μαρτίου 2024
Talk To Mad, 22 Μαρτίου 2024. Η Καλομοίρα.
H Χριστίνα Σαμαρά
Πρώτη μετάδοση: 15 Μαρτίου 2024
Talk To Mad, 15 Μαρτίου 2024. H Χριστίνα Σαμαρά.
Lοu is & Mary Sunshine
Πρώτη μετάδοση: 14 Μαρτίου 2024
Talk To Mad, 14 Μαρτίου 2024. Lοu is & Mary Sunshine.
Oι συντελεστές της παράστασης "Πες το ψέματα"
Πρώτη μετάδοση: 12 Μαρτίου 2024
Talk To Mad, 12 Μαρτίου 2024. Oι συντελεστές της παράστασης “Πες το ψέματα”
H τραγουδίστρια Βασιλική Μιχαλοπούλου
Πρώτη μετάδοση: 8 Μαρτίου 2024
Talk To Mad, 8 Μαρτίου 2024. H τραγουδίστρια Βασιλική Μιχαλοπούλου.
H Billi Kark (Πάρτυ)
Πρώτη μετάδοση: 6 Μαρτίου 2024
Talk To Mad, 6 Μαρτίου 2024. H Billi Kark (Πάρτυ).
Oι πρωταγωνιστές της παράστασης Interview
Πρώτη μετάδοση: 5 Μαρτίου 2024
Talk To Mad, 5 Μαρτίου 2024. Oι πρωταγωνιστές της παράστασης Interview.
Oι πρωταγωνιστές της παράστασης "Αούστρας"
Πρώτη μετάδοση: 4 Μαρτίου 2024
Talk To Mad, 4 Μαρτίου 2024. Oι πρωταγωνιστές της παράστασης “Αούστρας”
Oι πρωταγωνιστές της παράστασης "Ο Κροκόδειλος"
Πρώτη μετάδοση: 1 Μαρτίου 2024
Talk To Mad, 1 Μαρτίου 2024. Oι πρωταγωνιστές της παράστασης “Ο Κροκόδειλος”
Oι Son Wonik & Park Minkyu από το Single's Inferno (Netflix)
Πρώτη μετάδοση: 26 Φεβρουαρίου 2024
Talk To Mad, 26 Φεβρουαρίου 2024. Oι Son Wonik & Park Minkyu από το Single’s Inferno (Netflix).
H Jo Anto
Πρώτη μετάδοση: 23 Φεβρουαρίου 2024
Talk To Mad, 23 Φεβρουαρίου 2024. H Jo Anto.
O DJ Πέτρος Τριανταφύλλου
Πρώτη μετάδοση: 22 Φεβρουαρίου 2024
Talk To Mad, 22 Φεβρουαρίου 2024. O DJ Πέτρος Τριανταφύλλου.
Oι πρωταγωνίστριες της παράστασης The Millenials
Πρώτη μετάδοση: 20 Φεβρουαρίου 2024
Talk To Mad, 20 Φεβρουαρίου 2024. Oι πρωταγωνίστριες της παράστασης The Millenials.
O podcaster, Μενέλαος Γεωργίου
Πρώτη μετάδοση: 16 Φεβρουαρίου 2024
Talk To Mad, 16 Φεβρουαρίου 2024. O podcaster, Μενέλαος Γεωργίου.
O Tik Toker Chris Karakatsanis
Πρώτη μετάδοση: 13 Φεβρουαρίου 2024
Talk To Mad, 13 Φεβρουαρίου 2024. O Tik Toker Chris Karakatsanis.
Οι «Κιθάρα VS Μπουζούκι» Γιάννης Ταύλας και Τάσος Δερέσκος
Πρώτη μετάδοση: 12 Φεβρουαρίου 2024
Talk To Mad, 12 Φεβρουαρίου 2024. Οι «Κιθάρα VS Μπουζούκι» Γιάννης Ταύλας και Τάσος Δερέσκος.
O ηθοποιός Τόνυ Δημητρίου
Πρώτη μετάδοση: 9 Φεβρουαρίου 2024
Talk To Mad, 9 Φεβρουαρίου 2024. O ηθοποιός Τόνυ Δημητρίου.
Οι πρωταγωνιστές της παράστασης "Την Κυριακή Έχουμε Γάμο"
Πρώτη μετάδοση: 5 Φεβρουαρίου 2024
Talk To Mad, 5 Φεβρουαρίου 2024. Οι πρωταγωνιστές της παράστασης “Την Κυριακή Έχουμε Γάμο”
Oι Λάζαρος Βαρτάνης & Κωνσταντίνα Κλαψινού,από τη θεατρική παράσταση «Spa-σε κατάρα»
Πρώτη μετάδοση: 2 Φεβρουαρίου 2024
Talk To Mad, 2 Φεβρουαρίου 2024. Oι Λάζαρος Βαρτάνης & Κωνσταντίνα Κλαψινού,από τη θεατρική παράσταση «Spa-σε κατάρα»
Οι ηθοποιοί Τζέο Πακίτσας & Σοφία Πριόβολου (The life and death of Jessica Brown"
Πρώτη μετάδοση: 1 Φεβρουαρίου 2024
Talk To Mad, 1 Φεβρουαρίου 2024. Οι ηθοποιοί Τζέο Πακίτσας & Σοφία Πριόβολου (The life and death of Jessica Brown“
H τραγουδίστρια Τίνα Μελά
Πρώτη μετάδοση: 25 Ιανουαρίου 2024
Talk To Mad, 25 Ιανουαρίου 2024. H τραγουδίστρια Τίνα Μελά.
Ο ηθοποιός & Tik Toker Γιώργος Ντάβος
Πρώτη μετάδοση: 23 Ιανουαρίου 2024
Talk To Mad, 23 Ιανουαρίου 2024. Ο ηθοποιός & Tik Toker Γιώργος Ντάβος.
Η Νίνα Μαζάνη
Πρώτη μετάδοση: 22 Ιανουαρίου 2024
Talk To Mad, 22 Ιανουαρίου 2024. Η Νίνα Μαζάνη.
O Στέλιος Βαμβακάς
Πρώτη μετάδοση: 18 Ιανουαρίου 2024
Talk To Mad, 18 Ιανουαρίου 2024. O Στέλιος Βαμβακάς.
H ηθοποιός Έλενα Χαραμπούδη
Πρώτη μετάδοση: 16 Ιανουαρίου 2024
Talk To Mad, 16 Ιανουαρίου 2024. H ηθοποιός Έλενα Χαραμπούδη.
Ο ηθοποιός Πάρης Σκατσολιάς
Πρώτη μετάδοση: 15 Ιανουαρίου 2024
Talk To Mad, 15 Ιανουαρίου 2024. Ο ηθοποιός Πάρης Σκατσολιάς.
H Athena Manoukian καλεσμένη
Πρώτη μετάδοση: 12 Ιανουαρίου 2024
Talk To Mad, 12 Ιανουαρίου 2024. H Athena Manoukian καλεσμένη.
H Nafsika
Πρώτη μετάδοση: 10 Ιανουαρίου 2024
Talk To Mad, 10 Ιανουαρίου 2024. H Nafsika.
O dj Αντώνης Δημητριάδης
Πρώτη μετάδοση: 9 Ιανουαρίου 2024
Talk To Mad, 9 Ιανουαρίου 2024. O dj Αντώνης Δημητριάδης.
Oι Γιώργος Τζαβάρας & Ματίνα Περγιουδάκη από την παράσταση “Τούνδρα"
Πρώτη μετάδοση: 5 Ιανουαρίου 2024
Talk To Mad, 5 Ιανουαρίου 2024. Oι Γιώργος Τζαβάρας & Ματίνα Περγιουδάκη από την παράσταση “Τούνδρα“
O Good Job Nicky καλεσμένος
Πρώτη μετάδοση: 2 Ιανουαρίου 2024
Talk To Mad, 2 Ιανουαρίου 2024. O Good Job Nicky καλεσμένος.