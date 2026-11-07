Mad Vintage

Συνεντεύξεις και εκπομπές από το αρχείο του MAD TV, κυρίως από το OK με τον Θέμη Γεωργαντά, από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και τις αρχές του 2000.

Πρόκειται για υλικό που ανέβηκε στο κανάλι του MAD στο YouTube με την ετικέτα «Mad Vintage». Η χρονιά της αρχικής τηλεοπτικής μετάδοσης αναφέρεται, όπου είναι γνωστή, στον τίτλο ή στην περιγραφή κάθε επεισοδίου.

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