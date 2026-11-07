Mad Vintage
Συνεντεύξεις και εκπομπές από το αρχείο του MAD TV, κυρίως από το OK με τον Θέμη Γεωργαντά, από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και τις αρχές του 2000.
Πρόκειται για υλικό που ανέβηκε στο κανάλι του MAD στο YouTube με την ετικέτα «Mad Vintage». Η χρονιά της αρχικής τηλεοπτικής μετάδοσης αναφέρεται, όπου είναι γνωστή, στον τίτλο ή στην περιγραφή κάθε επεισοδίου.
38 επεισόδια
Επεισόδια
Άννα Βίσση: Χριστούγεννα 2009
Πρώτη μετάδοση: Δεκέμβριος 2009
Η Άννα Βίσση στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά τα Χριστούγεννα του 2009.
Νίκος Κουρκούλης: Μία από τις πρώτες του συνεντεύξεις
Πρώτη μετάδοση: δεκαετία του 2000
Ο Νίκος Κουρκούλης σε μία από τις πρώτες του συνεντεύξεις στο MAD παρουσιάζει το άλμπουμ «Μία νύχτα στον παράδεισο» στον Θέμη Γεωργαντά.
Νάντια Μπουλέ, Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι παρουσιαστές του MAD: Εορταστική εκπομπή, 2003
Πρώτη μετάδοση: 2003
Εορταστική εκπομπή του 2003, όπου οι τότε παρουσιαστές του MAD διαγωνίζονται για τη θέση του Θέμη Γεωργαντά: Λυδία Παπαϊωάννου, Νάντια Μπουλέ, Δημήτρης Βλάχος, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Στέλλα Καλησπεράτου, Αφροδίτη Κούλη και Κωνσταντίνος Καλφακάκος.
Άννα Βίσση: Χριστούγεννα 2002
Πρώτη μετάδοση: Δεκέμβριος 2002
Η Άννα Βίσση στο OK με τον Θέμη τα Χριστούγεννα του 2002, λίγο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Χ».
Γιάννης Πλούταρχος στο OK
Πρώτη μετάδοση: καλοκαίρι 2000
Ο Γιάννης Πλούταρχος στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, το καλοκαίρι που κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Υπήρχαν όρκοι».
ONE στο OK, 2000
Πρώτη μετάδοση: 2000
Οι ONE, με τραγουδιστή τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, σε συνέντευξη από το αρχείο του MAD, το 2000.
Μαντώ στο OK, 2000
Πρώτη μετάδοση: 2000
Η Μαντώ στο στούντιο του OK το 2000, για να παρουσιάσει τον δίσκο «Σε άλλη διάσταση».
Ευρυδίκη στο OK, 2000
Πρώτη μετάδοση: 2000
Η Ευρυδίκη στο OK, το 2000.
Eros Ramazzotti: Το αφιέρωμα του OK, 2000
Πρώτη μετάδοση: 2000
Το αφιέρωμα και η συνέντευξη του OK με τον Eros Ramazzotti, με αφορμή το άλμπουμ «Stilelibero», το 2000.
Σάκης Ρουβάς στο OK
Πρώτη μετάδοση: περίπου 2000
Ο Σάκης Ρουβάς στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, από το αρχείο του MAD.
Καίτη Γαρμπή στο OK, 2000
Πρώτη μετάδοση: 2000
Η Καίτη Γαρμπή παρουσιάζει το άλμπουμ «Το κάτι» στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, το 2000.
Ημισκούμπρια στο OK, 2000
Πρώτη μετάδοση: 2000
Τα Ημισκούμπρια στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά, το 2000.
Χάρης Βαρθακούρης στο OK, 2000
Πρώτη μετάδοση: 2000
Ο Χάρης Βαρθακούρης παρουσιάζει το πρώτο του άλμπουμ «Αδέσποτες οι νύχτες» στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, το 2000.
Σοφία Αρβανίτη στο OK, 2000
Πρώτη μετάδοση: 2000
Η Σοφία Αρβανίτη παρουσιάζει το άλμπουμ «Συμπτωματικά» στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, το καλοκαίρι του 2000.
Διονύσης Σχοινάς στο OK, 2000
Πρώτη μετάδοση: 2000
Ο Διονύσης Σχοινάς στο OK το 2000, λίγο μετά την κυκλοφορία του «Μου ταιριάζεις, σου ταιριάζω».
Έλενα Παπαρίζου: Η πρώτη της συνέντευξη στο MAD
Πρώτη μετάδοση: 2000
Η 18χρονη Έλενα Παπαρίζου στην πρώτη της συνέντευξη στο MAD, μαζί με τον Νίκο Παναγιωτίδη, την εποχή των Antique.
Δημήτρης Μπάσης στο MAD, 2000
Πρώτη μετάδοση: 2000
Ο Δημήτρης Μπάσης σε συνέντευξη από το αρχείο του MAD, το 2000.
Στέλλα, Βίκυ και Αντιγόνη του Pink στο OK, 2000
Πρώτη μετάδοση: 2000
Η Στέλλα, η Βίκυ και η Αντιγόνη, οι παρουσιάστριες του Pink του MAD TV, στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, το 2000.
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στο OK, 2000
Πρώτη μετάδοση: 2000
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, με αφορμή την ταινία «Η αγάπη είναι ελέφαντας», το 2000.
Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο OK, 2000
Πρώτη μετάδοση: 2000
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, τον Φεβρουάριο του 2000.
Γιάννης Βαρδής στο OK, 2000
Πρώτη μετάδοση: 2000
Ο Γιάννης Βαρδής παρουσιάζει το άλμπουμ «Μοναξιά» στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, το 2000.
Ελένη Μενεγάκη στο OK, 1999
Πρώτη μετάδοση: 1999
Η Ελένη Μενεγάκη, τότε παρουσιάστρια του «Πρωινού καφέ», στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, ανήμερα της Ημέρας της Γυναίκας του 1999.
Γιώργος Αλκαίος στο OK, 1999
Πρώτη μετάδοση: 1999
Ο Γιώργος Αλκαίος στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά τον χειμώνα του 1999, λίγο μετά την κυκλοφορία του «Συρματόπλεγμα».
Γιώργος Μαζωνάκης στο OK, 1999
Πρώτη μετάδοση: 1999
Ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του «Αλλάξανε τα πλάνα», το 1999.
Ρέμος, Διονυσίου, Λιβιεράτος, Βαρδής: Το πρώτο OK του 1999
Πρώτη μετάδοση: 1999
Ο Αντώνης Ρέμος, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Λάμπης Λιβιεράτος και ο Γιάννης Βαρδής στην πρωτοχρονιάτικη εκπομπή OK του Θέμη Γεωργαντά, το 1999, κάνουν τον απολογισμό της χρονιάς.
Μπέτυ και Ματθίλδη Μαγγίρα στο OK, 1999
Πρώτη μετάδοση: 1999
Οι αδερφές Μαγγίρα μιλούν για την επαγγελματική πορεία και την προσωπική τους ζωή στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, το 1999.
Γιώργος Μαζωνάκης και Goin' Through στο OK, 1999
Πρώτη μετάδοση: 1999
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και οι Goin’ Through μιλούν για τη συνεργασία τους και το cd single «Θέλω να γυρίσω» στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, το 1999.
Ελένη Τσαλιγοπούλου στο OK, 1999
Πρώτη μετάδοση: 1999
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου παρουσιάζει το άλμπουμ «Αλλάζει κάθε που βραδιάζει» στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, το 1999.
Άντζυ Σαμίου στο OK, 1999
Πρώτη μετάδοση: 1999
Η Άντζυ Σαμίου παρουσιάζει τον δίσκο «Δίδυμη ψυχή» στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, το 1999.
Άντζελα Δημητρίου στο OK, 1999
Πρώτη μετάδοση: 1999
Η Άντζελα Δημητρίου παρουσιάζει τον δίσκο «Κάνε στην άκρη» και μιλά για την προσωπική της ζωή στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, το 1999.
ONE στο OK, 1999
Πρώτη μετάδοση: 1999
Οι ONE, το πρώτο ελληνικό boyband, μιλούν για το ξεκίνημά τους στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, το 1999.
Μαρία Μπακοδήμου και Φώτης Σεργουλόπουλος στο OK, 1999
Πρώτη μετάδοση: 1999
Η Μαρία Μπακοδήμου και ο Φώτης Σεργουλόπουλος μιλούν για τη συνεργασία και τη φιλία τους στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, το 1999.
Έλλη Κοκκίνου στο OK, 1999
Πρώτη μετάδοση: 1999
Η Έλλη Κοκκίνου παρουσιάζει την πρώτη της δισκογραφική δουλειά στο OK με τον Θέμη Γεωργαντά, το 1999.
Ελένη Τσαλιγοπούλου στο OK, 1998
Πρώτη μετάδοση: 1998
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου μιλά στον Θέμη Γεωργαντά το 1998, τη χρονιά του άλμπουμ «Στην εποχή του ονείρου».
Δέσποινα Βανδή στο OK, 1997
Πρώτη μετάδοση: 1997
Η Δέσποινα Βανδή μιλά στον Θέμη Γεωργαντά το 1997, τη χρονιά που κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Δέκα εντολές».
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του συνέντευξη στο MAD, 1997
Πρώτη μετάδοση: 1997
Η πρώτη συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο MAD TV (31 Ιουλίου 1997), στο OK που τότε παρουσίαζαν η Μάντυ Λάμπου και ο Πάρης Γκαγκαδέλης.
Εθνικός Σταρ: Πρωτοχρονιάτικο εορταστικό, 1997
Πρώτη μετάδοση: 1997
Πρωτοχρονιάτικη εορταστική εκπομπή του MAD του 1997, με πρωταγωνιστή τον Εθνικό Σταρ, Ανδρέα Ευαγγελόπουλο.
Θεοδοσία Τσάτσου: Με τους ΜΠΛΕ, 1996
Πρώτη μετάδοση: 1996
Η Θεοδοσία Τσάτσου, τότε φωνή των ΜΠΛΕ, μιλά για το άλμπουμ «Ενοχές» στο OK με τον Θέμη και την Άντζελα, το 1996.