The Viral Heroes – MAD VMA 2022
Το The Viral Heroes ήταν η καθημερινή εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022, με παρουσιαστές την Dat Lilly και τον Dee.
Κάθε μέρα φιλοξενούσαν content creators και influencers, που μιλούσαν για τις αγαπημένες τους εμφανίσεις στα βραβεία, για το πώς έζησαν οι ίδιοι την εμπειρία και για όσα ήθελαν να δουν στη φετινή διοργάνωση.
Η εκπομπή μεταδόθηκε από τον Απρίλιο έως τις αρχές Ιουλίου 2022.
22 επεισόδια
Επεισόδια
Karkaris
Πρώτη μετάδοση: 30 Ιουνίου 2022
Ο Karkaris καλεσμένος της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Mike Dokas
Πρώτη μετάδοση: 27 Ιουνίου 2022
Ο Mike Dokas καλεσμένος της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Έλενα Τσαγκρινού
Πρώτη μετάδοση: 21 Ιουνίου 2022
Η Έλενα Τσαγκρινού καλεσμένη της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Marseaux
Πρώτη μετάδοση: 10 Ιουνίου 2022
Η Marseaux καλεσμένη της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Στέφανος Πιτσίνιαγκας
Πρώτη μετάδοση: 8 Ιουνίου 2022
Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας καλεσμένος της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Κατερίνα (tita_piga)
Πρώτη μετάδοση: 2 Ιουνίου 2022
Η Κατερίνα (tita_piga) καλεσμένη της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Δήμητρα Καβαλάρη (Frau Dimitra)
Πρώτη μετάδοση: 1 Ιουνίου 2022
Η Δήμητρα Καβαλάρη (Frau Dimitra) καλεσμένη της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Αναστασία (31 Μαΐου 2022)
Πρώτη μετάδοση: 31 Μαΐου 2022
Η Αναστασία καλεσμένη της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022. Η τραγουδίστρια, υποψήφια για τρία MAD VMA, απαντά στις ερωτήσεις της Dat Lilly και του Dee.
giogiannoulias
Πρώτη μετάδοση: 30 Μαΐου 2022
Ο giogiannoulias καλεσμένος της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022. Μιλά για το TikTok του και τα κωμικά βίντεο που ανεβάζει.
Josephine
Πρώτη μετάδοση: 27 Μαΐου 2022
Η Josephine καλεσμένη της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022. Μιλά για το νέο της τραγούδι «Κύμα μου», τα MAD VMA και το TikTok.
Αφροδίτη (Didi Gerokonstanti)
Πρώτη μετάδοση: 25 Μαΐου 2022
Η Αφροδίτη (Didi Gerokonstanti) καλεσμένη της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Ηλέκτρα
Πρώτη μετάδοση: 24 Μαΐου 2022
Η Ηλέκτρα καλεσμένη της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Χρύσα (chrisaganidou)
Πρώτη μετάδοση: 23 Μαΐου 2022
Η Χρύσα (chrisaganidou) καλεσμένη της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Μαρία Μπίτσιου
Πρώτη μετάδοση: 20 Μαΐου 2022
Η Μαρία Μπίτσιου καλεσμένη της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022. Μιλά για το αγαπημένο της act από τα βραβεία.
Venetia Kamara
Πρώτη μετάδοση: 19 Μαΐου 2022
Η Venetia Kamara καλεσμένη της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Σπύρος Καίσαρης
Πρώτη μετάδοση: 18 Μαΐου 2022
Ο Σπύρος Καίσαρης καλεσμένος της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Τζωρτζίνα
Πρώτη μετάδοση: 17 Μαΐου 2022
Η Τζωρτζίνα καλεσμένη της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Πάνος Αδαμίδης
Πρώτη μετάδοση: 16 Μαΐου 2022
Ο Πάνος Αδαμίδης καλεσμένος της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Γιάννης Τσιόρας
Πρώτη μετάδοση: 12 Μαΐου 2022
Ο Γιάννης Τσιόρας καλεσμένος της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
manitariss
Πρώτη μετάδοση: 11 Μαΐου 2022
Ο manitariss καλεσμένος της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022.
Πέτρος Σιδηρόπουλος
Πρώτη μετάδοση: 13 Απριλίου 2022
Ο Πέτρος Σιδηρόπουλος καλεσμένος της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022. Μιλά για τον εαυτό του και τη σχέση του με τα social media.
Βαγγέλης Νάκης
Πρώτη μετάδοση: 12 Απριλίου 2022
Ο Βαγγέλης Νάκης καλεσμένος της Dat Lilly και του Dee στο The Viral Heroes, την εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022. Ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής.