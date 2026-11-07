The Viral Heroes – MAD VMA 2022

Το The Viral Heroes ήταν η καθημερινή εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2022, με παρουσιαστές την Dat Lilly και τον Dee.

Κάθε μέρα φιλοξενούσαν content creators και influencers, που μιλούσαν για τις αγαπημένες τους εμφανίσεις στα βραβεία, για το πώς έζησαν οι ίδιοι την εμπειρία και για όσα ήθελαν να δουν στη φετινή διοργάνωση.

Η εκπομπή μεταδόθηκε από τον Απρίλιο έως τις αρχές Ιουλίου 2022.

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