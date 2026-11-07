MAD VMA 23 #FOREVER

Η εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2023, με παρουσιαστές την Πέρσα Παπασούλη (Persad) και τον Μιχαήλ Άγγελο Κρητικό.

Κάθε βράδυ υποδέχονταν TikTokers, content creators και καλλιτέχνες, που μιλούσαν για τα βραβεία, τις αγαπημένες τους στιγμές από τη σκηνή των MAD VMA και τη δική τους πορεία.

Η εκπομπή μεταδόθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023.

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