MAD VMA 23 #FOREVER
Η εκπομπή του MAD TV για τα MAD Video Music Awards 2023, με παρουσιαστές την Πέρσα Παπασούλη (Persad) και τον Μιχαήλ Άγγελο Κρητικό.
Κάθε βράδυ υποδέχονταν TikTokers, content creators και καλλιτέχνες, που μιλούσαν για τα βραβεία, τις αγαπημένες τους στιγμές από τη σκηνή των MAD VMA και τη δική τους πορεία.
Η εκπομπή μεταδόθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023.
32 επεισόδια
Επεισόδια
Χριστίνα Σάλτη
Πρώτη μετάδοση: 27 Ιουνίου 2023
Η Χριστίνα Σάλτη καλεσμένη της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
McDaddy
Πρώτη μετάδοση: 19 Ιουνίου 2023
Ο McDaddy καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
ZAF
Πρώτη μετάδοση: 13 Ιουνίου 2023
Ο ZAF καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Solmeister
Πρώτη μετάδοση: 9 Ιουνίου 2023
Ο Solmeister καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Daphne Lawrence
Πρώτη μετάδοση: 8 Ιουνίου 2023
Η Daphne Lawrence καλεσμένη της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Αναστασία
Πρώτη μετάδοση: 7 Ιουνίου 2023
Η Αναστασία καλεσμένη της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Αντώνης Δημητριάδης
Πρώτη μετάδοση: 6 Ιουνίου 2023
Ο Αντώνης Δημητριάδης καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Marseaux
Πρώτη μετάδοση: 6 Ιουνίου 2023
Η Marseaux καλεσμένη της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Αχαρακτήριστος (Γιώργος Χατζηευσταθίου)
Πρώτη μετάδοση: 5 Ιουνίου 2023
Ο Αχαρακτήριστος (Γιώργος Χατζηευσταθίου) καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Επιστροφή Στο Βιβλίο Του Χριστού
Πρώτη μετάδοση: 2 Ιουνίου 2023
Η Επιστροφή Στο Βιβλίο Του Χριστού καλεσμένη της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Ανδρομάχη
Πρώτη μετάδοση: 1 Ιουνίου 2023
Η Ανδρομάχη καλεσμένη της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Ilenia Williams
Πρώτη μετάδοση: 1 Ιουνίου 2023
Η Ilenia Williams καλεσμένη της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
SevaNick
Πρώτη μετάδοση: 31 Μαΐου 2023
Ο SevaNick καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Παναγιώτης Σίμος
Πρώτη μετάδοση: 30 Μαΐου 2023
Ο Παναγιώτης Σίμος καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023. Ο δημιουργός των MAD VMA Podcasts μιλά για το πώς προέκυψαν.
Άρης Κρητικός
Πρώτη μετάδοση: 26 Μαΐου 2023
Ο Άρης Κρητικός καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Kings
Πρώτη μετάδοση: 25 Μαΐου 2023
Οι Kings καλεσμένοι της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Νίκος Γατάλος (Arkis)
Πρώτη μετάδοση: 25 Μαΐου 2023
Ο Νίκος Γατάλος (Arkis) καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Display
Πρώτη μετάδοση: 23 Μαΐου 2023
Ο Display καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Αντώνης Καλαγάτσης
Πρώτη μετάδοση: 22 Μαΐου 2023
Ο Αντώνης Καλαγάτσης καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Σωτήρης Παπαγεωργίου
Πρώτη μετάδοση: 22 Μαΐου 2023
Ο Σωτήρης Παπαγεωργίου καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Βασίλης Πλυταριάς
Πρώτη μετάδοση: 22 Μαΐου 2023
Ο Βασίλης Πλυταριάς καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Λυμπέρης
Πρώτη μετάδοση: 22 Μαΐου 2023
Ο Λυμπέρης καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Noz
Πρώτη μετάδοση: 19 Μαΐου 2023
Ο Noz καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Marianna Grfld
Πρώτη μετάδοση: 18 Μαΐου 2023
Η Marianna Grfld καλεσμένη της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Μαρικέλλυ
Πρώτη μετάδοση: 16 Μαΐου 2023
Η Μαρικέλλυ καλεσμένη της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Θωμάς Γρατσούνας
Πρώτη μετάδοση: 12 Μαΐου 2023
Ο Θωμάς Γρατσούνας καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
PTsoulfas
Πρώτη μετάδοση: 10 Μαΐου 2023
Ο PTsoulfas καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Psixoula (its.psi)
Πρώτη μετάδοση: 9 Μαΐου 2023
Η Psixoula (its.psi) καλεσμένη της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023.
Tony Ry
Πρώτη μετάδοση: 5 Μαΐου 2023
Ο Tony Ry καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023. Ο χορευτής Tony Ry.
Fipster
Πρώτη μετάδοση: 5 Μαΐου 2023
Ο Fipster καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023. Ο super host των MAD VMA 2023.
Βαγγέλης Νάκης
Πρώτη μετάδοση: 4 Μαΐου 2023
Ο Βαγγέλης Νάκης καλεσμένος της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023. Ο super host των MAD VMA 2023.
Modern Cinderella
Πρώτη μετάδοση: 3 Μαΐου 2023
Η Modern Cinderella καλεσμένη της Πέρσας Παπασούλη και του Μιχαήλ Άγγελου Κρητικού στην εκπομπή MAD VMA 23 #FOREVER, για τα MAD Video Music Awards 2023. Η πρώτη καλεσμένη της εκπομπής μιλά για τον ρόλο της ως super host στα MAD VMA 2023.