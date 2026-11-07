MAD VMA TV Show
Το MAD VMA TV Show είναι η εκπομπή του MAD TV που συνοδεύει τα MAD Video Music Awards, με καλεσμένους καλλιτέχνες και content creators λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά.
Το 2024 την παρουσίασαν η Dat Lilly, η Pamairii, ο Γιάννης Τσιόρας και ο Βαγγέλης Νάκης. Το 2025 την παρουσίασαν η Αθηνά Κλήμη και η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη.
Οι καλεσμένοι μιλούν για τις εμφανίσεις τους, τα social media, τα αγαπημένα τους τραγούδια και όσα περιμένουν από τα βραβεία.
11 επεισόδια
Επεισόδια
Andreas Koundourakis (2025)
Πρώτη μετάδοση: 10 Ιουνίου 2025
Ο Andreas Koundourakis καλεσμένος στο MAD VMA TV Show 2025, λίγο πριν από τα MAD Video Music Awards.
Οι ομάδες του MAD VMA Squad (2025)
Πρώτη μετάδοση: 9 Ιουνίου 2025
Οι ομάδες του MAD VMA Squad καλεσμένοι στο MAD VMA TV Show 2025, λίγο πριν από τα MAD Video Music Awards. Οι τέσσερις επικρατέστερες ομάδες του διαγωνισμού MAD VMA Squad.
Ειρήνη Αντωνοπούλου (2025)
Πρώτη μετάδοση: 6 Ιουνίου 2025
Η Ειρήνη Αντωνοπούλου καλεσμένη στο MAD VMA TV Show 2025, λίγο πριν από τα MAD Video Music Awards.
Georgina Charami (2025)
Πρώτη μετάδοση: 20 Μαΐου 2025
Η Georgina Charami καλεσμένη στο MAD VMA TV Show 2025, λίγο πριν από τα MAD Video Music Awards.
Fipster και Γαρυφαλλιά Καλυφώνη (2025)
Πρώτη μετάδοση: 19 Μαΐου 2025
Fipster και Γαρυφαλλιά Καλυφώνη καλεσμένοι στο MAD VMA TV Show 2025, λίγο πριν από τα MAD Video Music Awards. Οι πρώτοι καλεσμένοι της χρονιάς.
Δημήτρης Κουτσούκης (2024)
Πρώτη μετάδοση: 30 Μαΐου 2024
Ο Δημήτρης Κουτσούκης καλεσμένος στο MAD VMA TV Show 2024, λίγο πριν από τα MAD Video Music Awards.
Χαρά Κοντοχρήστου (2024)
Πρώτη μετάδοση: 29 Μαΐου 2024
Η Χαρά Κοντοχρήστου καλεσμένη στο MAD VMA TV Show 2024, λίγο πριν από τα MAD Video Music Awards.
Παναγιώτης Σίμος (2024)
Πρώτη μετάδοση: 27 Μαΐου 2024
Ο Παναγιώτης Σίμος καλεσμένος στο MAD VMA TV Show 2024, λίγο πριν από τα MAD Video Music Awards. Ο δημιουργός των MAD VMA Podcasts.
George Talantsev (2024)
Πρώτη μετάδοση: 23 Μαΐου 2024
Ο George Talantsev καλεσμένος στο MAD VMA TV Show 2024, λίγο πριν από τα MAD Video Music Awards. Ο YouTuber και podcaster.
Silia Kapsis (2024)
Πρώτη μετάδοση: 21 Μαΐου 2024
Η Silia Kapsis καλεσμένη στο MAD VMA TV Show 2024, λίγο πριν από τα MAD Video Music Awards.
ROI (2024)
Πρώτη μετάδοση: 20 Μαΐου 2024
Ο ROI καλεσμένος στο MAD VMA TV Show 2024, λίγο πριν από τα MAD Video Music Awards. Πρώτος καλεσμένος της χρονιάς, μιλά για την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή των MAD VMA.