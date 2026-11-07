MAD VMA TV Show

Το MAD VMA TV Show είναι η εκπομπή του MAD TV που συνοδεύει τα MAD Video Music Awards, με καλεσμένους καλλιτέχνες και content creators λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά.

Το 2024 την παρουσίασαν η Dat Lilly, η Pamairii, ο Γιάννης Τσιόρας και ο Βαγγέλης Νάκης. Το 2025 την παρουσίασαν η Αθηνά Κλήμη και η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη.

Οι καλεσμένοι μιλούν για τις εμφανίσεις τους, τα social media, τα αγαπημένα τους τραγούδια και όσα περιμένουν από τα βραβεία.

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