Mad Weekend Morning (MAD Radio 106.2)

Το Mad Weekend Morning είναι η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου στο Mad Radio 106,2 με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr. Κάθε Σάββατο 09:00-11:00 και Κυριακή 10:00-12:00, η Νατάσσα σχολιάζει τα θέματα της εβδομάδας από το mad.gr και φιλοξενεί πρόσωπα από τη μουσική, την τηλεόραση και τα social media σε χαλαρές, ειλικρινείς κουβέντες.

Εδώ θα βρεις τις συνεντεύξεις της εκπομπής.

Παρουσίαση: Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

12 επεισόδια

Spotify RSS