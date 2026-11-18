Mad Weekend Morning (MAD Radio 106.2)
Το Mad Weekend Morning είναι η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου στο Mad Radio 106,2 με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr. Κάθε Σάββατο 09:00-11:00 και Κυριακή 10:00-12:00, η Νατάσσα σχολιάζει τα θέματα της εβδομάδας από το mad.gr και φιλοξενεί πρόσωπα από τη μουσική, την τηλεόραση και τα social media σε χαλαρές, ειλικρινείς κουβέντες.
Εδώ θα βρεις τις συνεντεύξεις της εκπομπής.
Παρουσίαση: Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
12 επεισόδια
Επεισόδια
Αναστάσης Κουγιάς: «Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου με πήρε από το χέρι την πρώτη μέρα στο “Σόι σου”»
Πρώτη μετάδοση: 11 Οκτωβρίου 2026
Ο ηθοποιός Αναστάσης Κουγιάς ήταν καλεσμένος στο Mad Weekend Morning Special με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Μίλησε για την υποκριτική, τα πρώτα του βήματα και τη σειρά «Το σόι σου». Παρουσίαση: Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
Γιώργος Καραδήμος: «Βούρκωσα όταν άκουσα τον Marc Almond να ερμηνεύει το τραγούδι μου»
Πρώτη μετάδοση: 12 Ιουλίου 2026
Ο Γιώργος Καραδήμος ήταν καλεσμένος στο Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Μίλησε για τη μουσική του διαδρομή και για τη συγκίνηση όταν άκουσε τον Marc Almond να ερμηνεύει ένα δικό του τραγούδι. Παρουσίαση: Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
Sidarta: Το πιο αναπάντεχο guilty pleasure τραγούδι του
Πρώτη μετάδοση: 5 Ιουλίου 2026
Ο Sidarta ήταν καλεσμένος στο Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Μίλησε για την πορεία του, τις επιτυχίες του και το πιο απρόσμενο guilty pleasure τραγούδι του. Παρουσίαση: Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
Tsede The Real: «Κάνω YouTube 10 χρόνια, δεν έχω αφήσει ποτέ το κοινό μου»
Πρώτη μετάδοση: 13 Ιουνίου 2026
Ο Tsede The Real ήταν καλεσμένος στο Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Μίλησε για τα δέκα χρόνια του στο YouTube και για τη σχέση του με το κοινό του. Παρουσίαση: Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
Konnie Metaxa: «Τα Mad VMA είναι το μοναδικό stage στην Ελλάδα με αμερικανικά πρότυπα»
Πρώτη μετάδοση: 7 Ιουνίου 2026
Η Konnie Metaxa ήταν καλεσμένη στο Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Μίλησε για την αγάπη της για την υποκριτική και τη μουσική και για τη σκηνή των MAD VMA. Παρουσίαση: Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
Μαριάννα Γαρυφαλλίδη: «Θα ήθελα πολύ να δημιουργήσω ένα κερί αποκλειστικά για τα Mad VMA 2026»
Πρώτη μετάδοση: 6 Ιουνίου 2026
Η δημιουργός περιεχομένου Μαριάννα Γαρυφαλλίδη ήταν καλεσμένη στο Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Μίλησε για τα social media και για τα επόμενα βήματά της. Παρουσίαση: Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
AstroJason: «Αν έπρεπε να περιγράψω το 2026 με μία λέξη, θα έλεγα «restart»»
Πρώτη μετάδοση: 31 Μαΐου 2026
Ο αστρολόγος και content creator Ιάσονας Μάρης, γνωστός ως astrojason, ήταν καλεσμένος στο Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Μίλησε για τα ζώδια και περιέγραψε το 2026 με μία λέξη: «restart». Παρουσίαση: Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
Αιμιλία Καναρέλη: «Η μουσική για εμένα είναι ο φύλακας αγγελός μου, η πανοπλία μου!»
Πρώτη μετάδοση: 16 Μαΐου 2026
Η Αιμιλία Καναρέλη ήταν καλεσμένη στο Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Μίλησε για την αγάπη της για το Παρίσι, το μουσικό της ταξίδι και τον εθελοντισμό. Παρουσίαση: Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
Αλεξία Κεφαλά: «Θα έβλεπα τον FY στη Eurovision, εξάλλου κι ο ίδιος το σκέφτεται»
Πρώτη μετάδοση: 10 Μαΐου 2026
Η Αλεξία Κεφαλά ήταν καλεσμένη στο Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Μίλησε για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Φίλιππο Γιαγκούλη (FY), και για όσα αγαπά. Παρουσίαση: Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
Γιώργος Ντάβος: «Θα ήθελα να δημιουργώ στο TikTok πιο καλλιτεχνικό περιεχόμενο»
Πρώτη μετάδοση: 9 Μαΐου 2026
Ο δημιουργός περιεχομένου Γιώργος Ντάβος ήταν καλεσμένος στο Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Μίλησε για την αγάπη του για τα social media και την τέχνη. Παρουσίαση: Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
Ορφέας Γενκιανίδης: «Ο κόσμος δεν ξέρει ούτε το 20% για τη ζωή μου»
Πρώτη μετάδοση: 3 Μαΐου 2026
Ο Ορφέας Γενκιανίδης ήταν καλεσμένος στο Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Μίλησε για το περιεχόμενό του στα social media και σχολίασε την επικαιρότητα. Παρουσίαση: Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Θα ήθελα να είχα πάρει συνέντευξη από τον Αριστοτέλη Ωνάση και τον Στέλιο Καζαντζίδη»
Πρώτη μετάδοση: 2 Μαΐου 2026
Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης ήταν καλεσμένος στο Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Μίλησε για τις ισορροπίες της ζωής του, την οικογένειά του και τη δουλειά του στην τηλεόραση. Παρουσίαση: Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου