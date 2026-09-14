[Intro: Btk]

Ένα

Μπορούσα να πω όσα δεν καταλάβαινες

Λέει

[Verse 1: Btk]

Τι δεν κατάλαβες; Μιλάω από καρδιάς

Μεγάλωσες κι έμαθες να πονάς

Να βρίσκεις μία τρύπα να κρυφτείς ή έναν δρόμο να ξεφύγεις, μα κοίτα αληθινά να αγαπάς

Να κλαις και να γελάς με το ίδιο πάθος να το κάνεις

Κοίτα να εκτιμάς ό,τι κρατάς, γιατί το χάνεις

Τα όμορφα τα φτιάχνουμε, κι ας είναι ολα άσχημα να μάθεις

Να ξεχωρίζεις τις στιγμές, να τις απολαμβάνεις

Θυμάμαι κυριακές, Μητρόπολη στο κρύο, να το φτύνουμε από 'κεί,

να καταλήγει στο Λιμνίο

Να ξυπνάμε το πρωί να το πατάμε στο βιβλίο, να το σκάμε στο προαύλιο στο σχολείο

Θυμάμαι μυρωδιές όπως της άνοιξης, που είχα να ζήσω χρόνια

Τώρα, φέτος ταξιδεύω, όπως κάνουν τα χελιδόνια

Δίνω αγώνα κάθε μέρα και παλεύω με την τύχη μου

Αν δεν την έχω αγκαλιά, τρέμω για το κορίτσι μου

Τα βράδια σιγοτραγουδάμε σ' ένα καταγώγιο

Απ' τα φύλλα, στις ντουλάπες, τώρα σ' ένα stu υπόγειο

Θα ζήσω τη στιγμή και κάθε όνειρο, σ' το λέω

Μα το όνειρο να σβήσει με ένα track μου τελευταίο

Fuked Up

, κι

από τη γέννα ως τη φθορά

μείναμε εμείς, και τα όνειρα βγαίνουν αληθινά

Αυτό είναι για τους φίλους μου κι όσους μ' ακούν μονάχα

Ό,τι σου λέω, το λέω από καρδιά

[Chorus: Bloody Hawk]

Απόψε γίνομαι παιδί, μπαίνω βιαστικά

Σ' ένα λεωφορείο να με πάει στα παλιά

Απόψε θέλω να αποδράσω

Αυτόν τον κόσμο να ξεχάσω

[Chorus: Bloody Hawk]

Απόψε γίνομαι παιδί, μπαίνω βιαστικά

Σ' ένα λεωφορείο να με πάει στα παλιά

Απόψε θέλω να αποδράσω

Αυτόν τον κόσμο να ξεχάσω

[Verse 2: Spave]

Ναι, πνίγομαι στο σάλιο μου ακόμα ώρες ώρες

Κι ας λέω πως τελειώσαν όλα ώρες ώρες

Πόσο κλισέ, το χέρι μου βαραίνει και διστάζει να τραβήξει το εισιτήριο απ' τον γκισέ

Μένω στον δεύτερο μα νιώθω μες στο μείον, μ' έχει τρυπήσει ο θόρυβος απ' το ψυγείο

Έχω στη μνήμη μου τη μυρωδιά του κρύου και

ενενηντάρια BPM

απ' το ηχείο

Έχω χαθεί από το rap κι αυτό, να ξέρεις, με φοβίζει, ο χρόνος με φοβίζει, όσους αγαπώ αγγίζει

Είναι ένα rock κομμάτι που εσένα μου θυμίζει

Μάλλον δε θα τ' ακούσεις, μάλλον δε σου αξίζει γιατί

Έχω σημάδια με φι-θήτα μοτίβο, αν θες να μας συγκρίνεις τότε απλά σ' το υπενθυμίζω

Δεν έχω έπαρση, έχω στο βλέμμα γκρίζο, βάλε ένα beat για να σου δείξω

"Σήμερα ξημέρωσε μια άλλη μέρα" λέω, κάθε κουπλέ που φτύνω, το φτύνω σαν τελευταίο

Δε θα κοιτάξω, παίζω τη γύρα κι όπου φτάσω, blacksad

[Chorus: Bloody Hawk]

Απόψε γίνομαι παιδί, μπαίνω βιαστικά

Σ' ένα λεωφορείο να με πάει στα παλιά

Απόψε θέλω να αποδράσω

Αυτόν τον κόσμο να ξεχάσω

[Chorus: Bloody Hawk]

Απόψε γίνομαι παιδί, μπαίνω βιαστικά

Σ' ένα λεωφορείο να με πάει στα παλιά

Απόψε θέλω να αποδράσω

Αυτόν τον κόσμο να ξεχάσω

[Outro: Btk]

"Σήμερα ξημέρωσε μια άλλη μέρα" λέω

Να τα αφήσω όλα πίσω μου, να μην ακούσεις νέο

Θέλω να ξεχάσω, απόψε θέλω να ξεχάσω

"Σήμερα ξημέρωσε μια άλλη μέρα" λέω

Να φύγουμε μακριά, να πάμε σε ένα μέρος νέο

Θέλω να αποδράσω

Θέλω να φύγουμε μακριά, θέλω στον ουρανό να φτάσω