Άλμπουμ

Euxes

Bloody Hawk

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Θέα
    Livera
    Μην Αργείς
    Real Talk
    Εμπόλεμη Ζώνη
    Πτήσεις
    Αυτό Το Βράδυ
    Ξημέρωσε
    Δύο Ματιές
    Ευξες
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Kleisto Kyklwma II
2025
XORIS NA NTREPOMAI
Ομάδα ανδρών και ένα παιδί σε υπαίθριο χώρο με μικρόφωνο και μουσικό εξοπλισμό
2025
Φτηνά Κόλπα 3
2025
Ta Lathos Paidia
Ομάδα νέων και παιδιών συγκεντρωμένοι στην αυλή ενός σπιτιού με τροχόσπιτο.
2024
Φθηνά Κόλπα 2
2024
Homesick