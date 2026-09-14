Άλμπουμ

Homesick

Bloody Hawk

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Αμαρτίες
    Terrano
    Houston
    Δοκιμασία
    Παραπατάω
    Homesick
    Δε Σου Φταίω Εγώ
    Ηρεμία
    Μόνος
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Kleisto Kyklwma II
2025
XORIS NA NTREPOMAI
Ομάδα ανδρών και ένα παιδί σε υπαίθριο χώρο με μικρόφωνο και μουσικό εξοπλισμό
2025
Φτηνά Κόλπα 3
2025
Ta Lathos Paidia
2025
Euxes
Ομάδα νέων και παιδιών συγκεντρωμένοι στην αυλή ενός σπιτιού με τροχόσπιτο.
2024
Φθηνά Κόλπα 2